વડોદરામાં SOGની અકોટા ટાઉનશીપમાં દરોડા, 10 લાખની પ્રતિબંધિત ઈ-સિગારેટનો જથ્થો ઝડપ્યો
પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં કુલ 408 ઈ-સિગારેટ એટલે કે વેપ મળી આવ્યા છે.
Published : August 21, 2026 at 6:44 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરને નશામુક્ત બનાવવા માટે પોલીસ દ્વારા ચાલી રહેલી કાર્યવાહી અંતર્ગત SOGની ટીમે અકોટા ટાઉનશીપ વિસ્તારમાં દરોડો પાડી મોટી માત્રામાં પ્રતિબંધિત ઈ-સિગારેટનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમાં કુલ 408 ઈ-સિગારેટ એટલે કે વેપ મળી આવ્યા છે. જપ્ત કરાયેલા ઈ-સિગારેટની કુલ કિંમત ₹10.20 લાખ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
SOG PI બી.ડી. જીતીયા અને તેમની ટીમ શહેર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતી. દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે સેફાન ઉર્ફે બાબા ઈકબાલ મેમણ અને અવેશ રફીક પટેલે અકોટા ટાઉનશીપમાં ભાડે મકાન રાખ્યું છે અને ત્યાં પ્રતિબંધિત ઈ-સિગારેટનો જથ્થો સંગ્રહ કરી ગ્રાહકોને છૂટક વેચાણ કરવામાં આવે છે. બાતમીના આધારે PSI આર.એન. સિસોદિયા અને SOGની ટીમે પંચોને સાથે રાખી અકોટા ટાઉનશીપમાં દરોડો પાડ્યો હતો. અહીં કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલો એક કિશોર મળી આવ્યો હતો. મકાનની તપાસ કરતા અલગ-અલગ બ્રાન્ડ અને ફ્લેવરની ચાઈના બનાવટની કુલ 408 ઈ-સિગારેટ મળી આવી હતી.
પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન કિશોરે આ ઈ-સિગારેટનો જથ્થો સેફાન ઉર્ફે બાબા ઈકબાલ મેમણ અને અવેશ રફીક પટેલનો હોવાનું જણાવ્યું હતું. કિશોરે પોતે તેમની પાસે માસિક ₹5 હજારના પગારે કામ કરતો હોવાનું પણ પોલીસને જણાવ્યું છે. પોલીસે સ્થળ પરથી ELFBAR RAYA D3 PRO, ELFBAR RAYA D1, Yuoto BEYONDER Mesh Coil, AAOK AEAC Direct to Lung, LOST MARY MT35000 TURBO LOST અને Yuoto THANOS સહિતની વિવિધ બ્રાન્ડની ઈ-સિગારેટ કબજે કરી છે.
સમગ્ર મામલે અકોટા પોલીસ સ્ટેશનમાં COTPA Act તેમજ The Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. સેફાન ઉર્ફે બાબા ઈકબાલ મેમણ અને અવેશ રફીક પટેલને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
અકોટા ટાઉનશીપની આ કાર્યવાહીમાં ₹10.20 લાખની કિંમતની 408 પ્રતિબંધિત ઈ-સિગારેટ ઝડપાઈ છે. એક સગીરને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે બે આરોપીઓ હજુ પોલીસ પકડથી બહાર છે. સમગ્ર મામલે SOG દ્વારા ઈ-સિગારેટના જથ્થાનો સ્ત્રોત અને વેચાણના નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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