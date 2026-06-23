ગીર સોમનાથના સુત્રાપાડામાં SOGના દરોડા, 16કિલો 767 ગ્રામ ગાંજા સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો
સુત્રાપાડાની લોઢવા ગામની સીમમાં દરોડો પાડી પોલીસે 16.767 કિલોગ્રામ ગાંજા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો, ગાંજો અને ફોન મળીને કુલ રૂ.8,42,350 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો.
Published : June 23, 2026 at 9:36 AM IST
ગીર સોમનાથ : જિલ્લામાં નશીલા પદાર્થોના વેચાણ અને હેરાફેરી સામે પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી વિશેષ ઝુંબેશ હેઠળ સુત્રાપાડા પોલીસ અને SOGને મોટી સફળતા મળી છે. લોઢવા ગામની સીમમાં દરોડો પાડી પોલીસે 16.767 કિલોગ્રામ ગાંજા સાથે એક શખ્સને ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપીના કબજામાંથી ગાંજા ઉપરાંત એક એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલ ફોન મળી કુલ રૂ.8 લાખ 42 હજાર 350નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશકના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યભરમાં ગાંજા, ચરસ તથા અન્ય નશીલા પદાર્થોના વેચાણ અને હેરાફેરીને રોકવા માટે વિશેષ ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી છે. જૂનાગઢ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ એસઓજીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે સુત્રાપાડા તાલુકાના લોઢવા ગામની વેકરાનો પા સીમમાં આવેલા હનુમાન મઢી નજીક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
દરોડા દરમિયાન આરોપીના કબ્જાવાળા ફળિયામાંથી 16.767 કિલોગ્રામ લીલો સૂકો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી એક મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યો હતો. આ મામલે વિક્રમભાઈ ઓઘડભાઈ ભોળા (ઉ.વ. 60), રહે. લોઢવાની ધરપકડ કરી તેમની સામે સુત્રાપાડા પોલીસ મથકે એનડીપીએસ એક્ટની કલમ 8(C) તથા 20(2)(B) હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં આરોપી પોતાના રહેણાંક મકાન અને ફળિયામાં ગાંજાનો જથ્થો સંગ્રહ કરી છૂટક વેચાણ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સમગ્ર કાર્યવાહી સુત્રાપાડા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે.આઈ. જાડેજા, એસઓજીના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.એમ. કાગડા, પીએસઆઈ આર.એચ. સુવા સહિત એસઓજી અને સુત્રાપાડા પોલીસની ટીમે સંયુક્ત રીતે કાર્યવાહી કરી હતી. પોલીસે હવે આ ગાંજાનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાછળ કોઈ મોટું નેટવર્ક કાર્યરત છે કે નહીં તે દિશામાં પણ સઘન તપાસ હાથ ધરી છે.
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