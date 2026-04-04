માંગરોળના નવાપરામાં SOGનો દરોડો: ડિગ્રી વગર પ્રેક્ટિસ કરતો બોગસ તબીબ ઝડપાયો

માત્ર 12 ધોરણ પાસ બંગાળી શખ્સ છેલ્લા 1 વર્ષથી બોગસ ડૉક્ટર બની લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતો હતો

માત્ર 12 ધોરણ પાસ બંગાળી શખ્સ છેલ્લા 1 વર્ષથી બોગસ ડૉક્ટર બની લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતો હતો
માત્ર 12 ધોરણ પાસ બંગાળી શખ્સ છેલ્લા 1 વર્ષથી બોગસ ડૉક્ટર બની લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતો હતો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 9:29 PM IST

સુરત: સુરત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં શરીર સંબંધી અને મિલ્કત સંબંધી ગુનાઓ અટકાવવા માટે પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી ખાસ ઝુંબેશ અંતર્ગત એસ.ઓ.જી. (SOG) શાખાને મોટી સફળતા મળી છે. માંગરોળ તાલુકાના નવાપરા વિસ્તારમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરતા એક નકલી ડૉક્ટરને પોલીસે મેડિકલ સાધન-સામગ્રી સાથે ઝડપી પાડ્યો છે.

એસ.ઓ.જી. શાખાના એ.એસ.આઈ. કિરણસિંહ લક્ષ્મણસિંહ અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આસીફખાન જહિરખાનને મળેલી સંયુક્ત બાતમીના આધારે, પોલીસની ટીમે નવાપરા સ્થિત પાયલ કોમ્પ્લેક્સની બાજુમાં આવેલી ઘનસુખકાકાની રૂમમાં ચાલતા ક્લિનિક પર દરોડો પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન અહીં કોઈ પણ માન્ય ડિગ્રી વગર એલોપેથિક સારવાર કરી લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકતા એક શખ્સને રંગેહાથ પકડી લેવામાં આવ્યો હતો.

માત્ર 12 ધોરણ પાસ બંગાળી શખ્સ છેલ્લા 1 વર્ષથી બોગસ ડૉક્ટર બની લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતો હતો

પોલીસ પૂછપરછમાં પકડાયેલ આરોપીની ઓળખ સંજયભાઈ સુભાષભાઈ મુર્ખજી (રહે. શ્રીનાથજી રો-હાઉસ, બોરસરા) તરીકે થઈ છે. આરોપી મૂળ પશ્ચિમ બંગાળનો વતની છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે તે માત્ર ધોરણ-12 પાસ છે અને તેની પાસે મેડિકલ પ્રેક્ટિસ માટેનું કોઈ માન્ય સર્ટિફિકેટ નથી. આરોપીએ અગાઉ પશ્ચિમ બંગાળની એક હોસ્પિટલમાં છ વર્ષ કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કર્યું હતું, જેના અનુભવના આધારે તે અહીં ગેરકાયદેસર ક્લિનિક ચલાવતો હતો.

પોલીસે સ્થળ પરથી અલગ-અલગ મેડિકલ સાધન-સામગ્રી અને દવાઓ મળી કુલ ₹4432.80 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આરોપી વિરુદ્ધ પાલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં 'ધી ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિસ એક્ટ-1963' ની કલમ 30 અને 35 મુજબ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

