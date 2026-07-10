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અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું

સંજયભાઈ રમેશભાઈ વિરાણી પોતાના મકાનમાં વનસ્પતિ તેલ અને વનસ્પતિ ઘીનું મિશ્રણ કરીને નકલી ઘી તૈયાર કરી રહ્યા હતા.

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 10:22 AM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લા પોલીસની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (એસઓજી) ટીમે ભેળસેળયુક્ત ખાદ્યપદાર્થો સામેની કાર્યવાહીમાં મોટી સફળતા મેળવી છે. અમરેલી શહેરના ટાઉન વિસ્તારમાં આવેલા એક રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડીને શંકાસ્પદ ઘી બનાવવાનું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપી પાડ્યું છે. સ્થળ પરથી મોટા પ્રમાણમાં શંકાસ્પદ ઘી, વનસ્પતિ તેલ, વનસ્પતિ ઘી તેમજ પેકિંગ સામગ્રી અને સાધનો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક એકમો અને ખાદ્યપદાર્થોના ઉત્પાદન સ્થળોએ ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ શોધવા એસઓજી ટીમે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન સોર્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે અમરેલી શહેરના ટાઉન વિસ્તારના એક રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે સંજયભાઈ રમેશભાઈ વિરાણી પોતાના મકાનમાં વનસ્પતિ તેલ અને વનસ્પતિ ઘીનું મિશ્રણ કરીને નકલી ઘી તૈયાર કરી રહ્યા હતા. સ્થળ પરથી અલગ-અલગ કદના ઘીના ડબ્બા, ડબ્બા સીલ કરવાના મશીન અને અન્ય પેકિંગ સાધનો મળી આવ્યા હતા. દરોડાના સમયે શંકાસ્પદ ઘીને વિવિધ સાઈઝના ડબ્બામાં પેકિંગ કરવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી, જેને એસઓજી ટીમે અટકાવીને સમગ્ર મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના અધિકારીઓને સ્થળ પર બોલાવવામાં આવ્યા હતા. અધિકારીઓએ શંકાસ્પદ ઘીના નમૂના લઈને લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે મોકલ્યા છે. પરીક્ષણ અહેવાલ આવ્યા બાદ ઘીમાં ભેળસેળ અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થશે.

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે કબજે કરેલા શંકાસ્પદ ઘીના જથ્થાની વિગતો નોંધીને કાયદેસર કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. આ ઘી ક્યાં વેચાતું હતું, કેટલા સમયથી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી અને તેમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓ સંડોવાયેલી છે કે નહીં તેની તપાસ ચાલુ છે.

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

આ અંગે એસઓજીના પીઆઈ બી.જી. ઈસરાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “બાતમીના આધારે દરોડો પાડીને મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને જાણ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.”

અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું
અમરેલીમાં SOGનો મોટો દરોડો: ટાઉન વિસ્તારમાંથી શંકાસ્પદ ઘી બનાવતું ગેરકાયદેસર યુનિટ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

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SOG RAID IN AMRELI

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