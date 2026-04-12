ડિગ્રી વગર નકલી ડોક્ટર કરતા હતા સારવાર, જુનાગઢના ગલીયાવડ માંથી SOGએ નકલી ડોક્ટરને દબોચ્યો
Published : April 12, 2026 at 8:11 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ તાલુકાના ગલીયાવડ ગામમાંથી જૂનાગઢમાં રહેતા અને ગામડામાં પોતાની જાતને અસલી તબીબ બનાવીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતા એક નકલી ડોક્ટરને સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપની ટીમે શનિવારે પકડી પાડ્યો છે. નકલી ડોક્ટર પાસેથી વિવિધ દવા ઇન્જેક્શન અને દર્દીઓને તપાસવાના 78 જેટલા સાધનો પણ પકડી પાડ્યા છે.
નકલી ડોક્ટર ઝડપાયો
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા જુનાગઢ તાલુકાના ગલિયાવડ ગામમાં હુશેની ચોક વિસ્તારમાં એહમદી મસ્જિદના બિલ્ડીંગ નીચે જાહેર દુકાનમાં દવાખાનું ચલાવતા અને જૂનાગઢમાં રહેતા શરીફ સંધાર નામના નકલી ડોક્ટરને પકડી પાડ્યો છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે પોલીસે મસ્જિદની નીચે આવેલા વ્યાપારિક સંકુલમાં તપાસ કરતાં અહીંથી શરીફ સંધાર તબીબી સેવા આપતો હોવાના પુરાવા સાથે હાજર જોવા મળ્યો.
પોલીસે આરોપી શરીફને પોતે કોઈ તબીબી અભ્યાસ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનું તબીબી પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તો રજૂ કરવાની તક આપી, પરંતુ આરોપી શરીફ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતો હોવા છતાં પણ તે લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા કરતો રંગે હાથ ઝડપાઈ ગયો હતો.
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના ઇન્ચાર્જ પી.આઈ આર કે પટેલે માધ્યમ અને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને બાતમીદારો દ્વારા મળેલી વિગતો અનુસાર જૂનાગઢનો શરીફ સંધાર ગલીયાવડમાં પોતે કોઈપણ પ્રકારનો તબીબી અભ્યાસક્રમ કે અન્ય પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતો હોવા છતાં પણ તે ડોક્ટર તરીકે પોતાની જાતને સ્થાપિત કરીને દવાખાનું ચલાવી રહ્યો છે, જ્યાં તપાસ કરતાં અલગ અલગ પ્રકારના દવા ઇન્જેક્શન અને તબીબી પરીક્ષણ સાથે જોડાયેલી અલગ અલગ 78 જેટલી ચીજવસ્તુઓ પણ પોલીસે પકડી પાડી છે. જેની બજાર કિંમત 9,973 રૂપિયા થવા જાય છે, પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 125, 319 અને જી.એમ.પી એક્ટ 1963 ની 30 અને 35 તેમજ ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલ એક્ટ 1967ની કલમ 29 હેઠળ આરોપી શરીફ સંધાર સામે ગુનો નોંધીને ધોરણસરની તપાસ શરૂ કરી છે.