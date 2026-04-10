સુરતના વેડ રોડ પર સૂર્યા મરાઠી ગેંગના સાગરીતનો આતંક: હવામાં ફાયરિંગનો વીડિયો વાયરલ થતા SOGએ દબોચ્યો
કુખ્યાત સૂર્યા મરાઠી ગેંગના સક્રિય સભ્ય દીપક ઉર્ફે દીપક કુટેકરે પોતાની ધાક જમાવવા માટે જાહેરમાં સિગારેટ પીતા-પીતા હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું
Published : April 10, 2026 at 11:02 PM IST
સુરત: શહેરના વેડ રોડ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર ગેંગવોર અને ગુંડાગીરીનો નમૂનો જોવા મળ્યો છે. કુખ્યાત સૂર્યા મરાઠી ગેંગના સક્રિય સભ્ય દીપક ઉર્ફે દીપક કુટેકરે પોતાની ધાક જમાવવા માટે જાહેરમાં સિગારેટ પીતા-પીતા હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. આ ફાયરિંગનો લાઈવ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતા જ સુરત પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
શહેર SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ)ની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, ફાયરિંગ કરનાર રીઢો ગુનેગાર દીપક કુટેકર ચોક બજાર વિસ્તારમાં અખંડ આનંદ કોલેજ પાસે ફરી રહ્યો છે. પોલીસે વોચ ગોઠવી વિરામનગર સોસાયટીના ગેટ પાસેથી તેને દબોચી લીધો હતો. તલાશી દરમિયાન તેની કમરના ભાગેથી ₹35,000ની કિંમતની ગેરકાયદે પિસ્તોલ મળી આવી હતી.
ઉત્તરપ્રદેશથી મંગાવી હતી પિસ્તોલ
પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ કબૂલાત કરી હતી કે, વર્ષ 2024માં હિતેશ સોલંકી નામના શખ્સ સાથે થયેલા ઝઘડામાં તેના પર ફાયરિંગ થયું હતું. તે હુમલાનો બદલો લેવા અને વિસ્તારમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કરવા તેણે ઉત્તરપ્રદેશથી આ હથિયાર મંગાવ્યું હતું. આ હથિયાર મેળવવામાં જેલમાં બંધ રોહિત ઉર્ફે મુન્ના દૂધે નામના શખ્સે મદદ કરી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
આરોપના નામે 21 ગંભીર ગુનાઓ
DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી દીપક કુટેકર રીઢો ગુનેગાર છે. તેની સામે ખૂનની કોશિશ, રાયોટિંગ, એટ્રોસિટી અને NDPS જેવા 21 ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તે 4 વખત પાસા હેઠળ જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે."
પોલીસે હવે આરોપી વિરુદ્ધ આર્મ્સ એક્ટની કલમ 25(1)(A) મુજબ ગુનો નોંધ્યો છે, જેમાં આજીવન કેદ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. હાલ પોલીસ UPના સપ્લાયર અને આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય સાગરીતો સુધી પહોંચવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
