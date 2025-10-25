ETV Bharat / state

સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર નીતિન જાની ઉર્ફે 'ખજૂરભાઈ'ની રાજકારણમાં એન્ટ્રી, 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત

આ જાહેરાતથી ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળોમાં જોરદાર ચર્ચા જાગી છે. ખજૂરભાઈએ વર્ષ ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારી દર્શાવી છે.

સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર નીતિન જાની
સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર નીતિન જાની (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ગુજરાતના સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અને લોકપ્રિય સમાજસેવક નીતિન જાની ઉર્ફે ખજૂરભાઈએ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરવાની મોટી જાહેરાત કરી છે. તેમની આ જાહેરાતથી ગુજરાતના રાજકીય વર્તુળોમાં જોરદાર ચર્ચા જાગી છે. ખજૂરભાઈએ વર્ષ ૨૦૨૭ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મેદાનમાં ઉતરવાની તૈયારી દર્શાવી છે.

રાજકોટમાં કરી જાહેરાત

રાજકોટમાં એક જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન ખજૂરભાઈએ આ અંગે મોટો સંકેત આપ્યો હતો. તેમણે ઉત્સાહભેર જણાવ્યું હતું કે, "તમારી દયા હશે તો હું પણ ઊભો રહેવાનો છું." આ સાથે જ સુરત જિલ્લાના બારડોલીના વતની ખજૂરભાઈએ રાજ્યના શિક્ષિત યુવાનોને પણ રાજકારણમાં આવવા માટે આહ્વાન કર્યું હતું. તેમણે યુવાનોને પ્રેરણા આપતા કહ્યું કે, "પાર્ટી ગમે એ હોય, ઈલેક્શનમાં વટ્ટથી ઉતરજો."

સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર નીતિન જાની (ETV Bharat Gujarat)

સેવાકીય સફરથી રાજકારણ સુધી

કોમેડી વીડિયો અને સોશિયલ મીડિયા કન્ટેન્ટ દ્વારા લોકપ્રિયતા મેળવનાર ખજૂરભાઈ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તેમની સક્રિય સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતા બન્યા છે.

ખાસ કરીને, વર્ષ 2021માં તાઉતે વાવાઝોડા બાદ તેમણે સૌરાષ્ટ્રમાં રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે પોતાનો જન્મદિવસ પણ ઉજવ્યો નહોતો અને શરૂઆતમાં ₹2 લાખની મદદ કરી હતી. જોકે, મોટા પાયે નુકસાની જોયા પછી તેઓ સૌરાષ્ટ્રની મદદે પહોંચ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં તેમણે 300થી વધુ બેઘર પરિવારોને ઘર બનાવી આપીને સાચો આશિયાનો પૂરો પાડ્યો છે. રાજકારણમાં ઝંપલાવવાની તેમની આ જાહેરાતને તેમની મજબૂત લોકચાહના અને સેવાકીય કામગીરીનું પરિણામ માનવામાં આવી રહ્યું છે.

મોટી ફેન ફોલોઈંગ, પરંતુ પાર્ટી અજાણ

ગુજરાતમાં ખજૂરભાઈની જબરજસ્ત ફેન ફોલોઈંગ છે, જે તેમની કોમેડી અને સેવાભાવી વ્યક્તિત્વને કારણે છે. જોકે, તેમણે હજુ સુધી સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેઓ કઈ રાજકીય પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડશે, કે પછી અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે.

ખજૂરભાઈનો પારિવારિક પરિચય

ખજૂરભાઈ (નીતિન જાની) ના અંગત જીવનની વાત કરીએ તો, તેમના પત્ની મીનાક્ષી દવે સૌરાષ્ટ્રના સાવરકુંડલાના દોલતી ગામનાં વતની છે. તેમનો પરિવાર પણ સામાજિક મૂલ્યો ધરાવે છે, જેમાં તેમના પિતા કિશોરભાઈ દવે સિંચાઈ ખાતામાં ફરજ બજાવે છે. ખજૂરભાઈ અને તેમના ભાઈ પણ હંમેશાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં સાથે જોવા મળે છે.

સમગ્ર ગુજરાતના લોકો હવે 2027ની ચૂંટણીમાં ખજૂરભાઈના રાજકીય પ્રવેશ અને તેમની આગળની રણનીતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SOCIAL MEDIA
2027 ASSEMBLY ELECTIONS
CONTEST 2027 ELECTIONS
KHAJURBHAI
NITIN JANI AKA KHAJURBHAI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.