ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ શાકમાર્કેટ તોડી પાડતા બેરોજગાર બનેલી મહિલાઓએ કમિશનરને કહ્યું, 'રોજગાર આપો, નહીંતર આત્મહત્યા કરવી પડશે'

વઢવાણના શિયાણીની પોળ વિસ્તારનું શાકમાર્કેટ તોડી પાડવામાં આવતા 150થી વધુ મહિલાઓનો રોટલો છીનવાયો

વઢવાણના શિયાણીની પોળ વિસ્તારનું શાકમાર્કેટ તોડી પાડવામાં આવતા 150થી વધુ મહિલાઓનો રોટલો છીનવાયો
વઢવાણના શિયાણીની પોળ વિસ્તારનું શાકમાર્કેટ તોડી પાડવામાં આવતા 150થી વધુ મહિલાઓનો રોટલો છીનવાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 4, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વઢવાણ શિયાણીની પોળ વિસ્તારમાં આવેલી રાજાશાહી સમયનું શાક માર્કેટ તોડી, પાંચ કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તેના ડેવલોપમેન્ટનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ શાક માર્કેટમાં કુલ 57 જેટલા વેપારીઓ દુકાન ધરાવતા હતા અને તેનાથી વધુ વધારે સંખ્યામાં પાછળના પાથરી અને મહિલાઓ સ્વરોજગાર ઉભી કરી રહી હતી.

શાકભાજી વેચાણ કરી અને મહિલાઓ પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવી રહી હતી જેમાં મોટાભાગની મહિલાઓ વૃદ્ધા અને પીડિત હોય અને શાકભાજી વેચાણ કરી અને પોતાનું રસોડું ચલાવવા માટે માર્કેટની બહાર બકડીયા રાખી અને શાકભાજી વેચાણ કરતા હોય તેવી પરિસ્થિતિ વાળા હતા પરંતુ ગઈકાલે મોડી રાત્રે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા શાક માર્કેટ બહાર બેસી અને શાકભાજી વેચાણ કરી અને પોતાનું જીવન ચલાવતી 150 થી વધુ મહિલાઓને ત્યાંથી હટાવી દેવામાં આવી હતી અને ત્યાં શાકભાજી ન વેચવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હતી. વહેલી સવારે પણ તેમને બેસવા દેવામાં આવ્યા ન હતા અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા દાદાગીરી કરવામાં આવી હતી ત્યારે રોજનું લાવી ને રોજ ખાતી મહિલાઓ બેરોજગાર બનતા અને પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવવું કપરી પરિસ્થિતિમાં મુકાયું હોવાના પગલે મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને આ મુદ્દે રજૂઆત કરવા માટે દોડી આવી હતી.

વઢવાણના શિયાણીની પોળ વિસ્તારનું શાકમાર્કેટ તોડી પાડવામાં આવતા 150થી વધુ મહિલાઓનો રોટલો છીનવાયો (ETV Bharat Gujarat)

રોજગાર આપો નહિંતર અમારે આત્મહત્યા કરવાના દિવસો આવશે

રજૂઆત દરમિયાન આવેલી મહિલાઓ દ્વારા કમિશનરને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અમને બસ રોજગાર આપો. અમારું જીવન ધોરણ શાકભાજી વેચાણ ઉપર ચાલી રહ્યું છે પરંતુ પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાની દાદાગીરીના કારણે અમને શાક માર્કેટમાં બેસવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી.અમારો ધંધો રોજગાર છીનવાઈ ગયો છે.જો અમારા માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં નહીં આવે તો અમારે આત્મહત્યા કરવાના દિવસો આવશે

કમિશનરે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ઊભી કરી આપી

આ મુદ્દે મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને રજૂઆત કરતા સમયે મહિલાઓ રડી પડી હતી. તેમણે શાકભાજી વેચાણ માટે જગ્યાની ફાળવણી કરવાની માગણી કરી હતી. રજૂઆત દરમિયાન મહિલાઓની આંખોમાં આંસુ જોઈ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર કલ્પેશ ચૌહાણ દ્વારા નિર્ણય કરી ચાર સ્થળોએ તેમને બેસવા માટેની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવી હતી. તેમના માટે વઢવાણના ધોળીપોળ, પાંજરાપોળ સામે આવેલા ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં, લીમડી રોડ ઉપર ખુલ્લી પડેલી જગ્યામાં, લીંબડી રોડની બંને બાજુએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તાત્કાલિક ઊભી કરવાનો નિર્ણય ડેપ્યુટી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURENDRANAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.