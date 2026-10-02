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ગાંધી જયંતી નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાનું સફાઇ અભિયાન, 50થી વધુ ટીમ જોડાઇ

મહાત્મા ગાંધીજીના સ્વચ્છતાના સંદેશને સાર્થક કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા સફાઇ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાનું સફાઇ અભિયાન
ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાનું સફાઇ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 9:59 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: મહાત્મા ગાંધીજીના સ્વચ્છતાના સંદેશને સાર્થક કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા સફાઇ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ગાંધી જયંતીની પૂર્વ સંધ્યાએ શહેરમાં 50થી વધુ ટીમોને સફાઇ ઝુંબેશમાં કામે લગાડવામાં આવી હતી. નવરાત્રી-દશેરા અને દિવાળી જેવા મોટા તહેવારોને અનુલક્ષીને શહેરમાં ભીડ અને કચરાનું પ્રમાણ વધતું હોય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગાંધી જયંતીની મોડી રાતથી જ રાત્રી સફાઇ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સફાઇ ઝુંબેશ

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ગાંધી જયંતીથી દિવાળી સુધી દરરોજ રાત્રે શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં સફાઈ કામગીરી કરવામાં આવશે. આ માટે 50થી વધુ સફાઈ ટીમોને કામે લગાડવામાં આવી છે. આ ટીમો દ્વારા જોરાવરનગર વઢવાણ રતનપર અને સુરેન્દ્રનગર સહિત તમામ ચાર ઝોનમાં સઘન સફાઈ કરવામાં આવશે. આ રાત્રી સફાઈ ઝુંબેશમાં મુખ્ય બજારો રાજમાર્ગો અને ભીડભાડવાળા વિસ્તારો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. દિવસ દરમિયાન ટ્રાફિક અને ભીડ ને કારણે સફાઈ કામગીરીમાં અડચણ ઉભી થતી હોય છે તેથી રાત્રી સફાઈથી વધુ અસરકારક રીતે કામ થઈ શકશે.

સુરેન્દ્રનગરમાં મહાનગરપાલિકાનું સફાઇ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

ઝુંબેશની એક વિશેષ બાબત એ છે કે તેમાં ફક્ત સફાઈ કર્મચારીઓ જ નહીં પરંતુ વોર્ડના કોર્પોરેટરો અને વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનો પણ ફરજિયાત રીતે રાત્રી સફાઈમાં જોડાશે. આનાથી સફાઈ કામગીરીનું સીધું મોનીટરીંગ થશે અને લોકોમાં પણ જાગૃતિ આવશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા તહેવારો પહેલા શહેર સ્વચ્છ બને અને શહેરીજનોને સ્વચ્છ વાતાવરણ મળી રહે તે દિશામાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ કામગીરી માટે અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં સુપરવાઇઝરોની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

શહેરીજનોને રસ્તા પર કચરો ના ફેકવા અપીલ

ગાંધીજીનું સપનું હતું સ્વચ્છ ભારત અને તે સપનાને સાકાર કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાએ ગાંધી જયંતિના દિવસથી જ આ ઉમદા પહેલ શરૂ કરી છે. શહેરીજનોને પણ તહેવારો દરમિયાન કચરો રસ્તા પર ન ફેંકવા અને સ્વચ્છતા જાળવવામાં સહકાર આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.રાજ્યમાં સૌપ્રથમ વાર મહાનગરપાલિકા કક્ષાએ આ પ્રકારની સતત એક મહિના સુધી ચાલનારી રાત્રી સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી હોય તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે જેના કારણે આગામી દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગર વધુ સ્વચ્છ અને સુંદર બનશે તેવી આશા સેવાઈ રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર શહેરના મેગા મોલ નજીક સેનિટેશન વિભાગના કર્મચારીઓ અને ચેરમેન સહિતના હોદ્દેદારો સફાઈ કામગીરી કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન સ્થાનિક વેપારી અને શહેરીજન પંકજ પુજારા દ્વારા માંગ કરવામાં આવી હતી કે, સુરેન્દ્રનગર શહેર કાયમી સ્વચ્છ બને તે દિશામાં પગલાં ભરવા રણનીતિ ભરવામાં આવે અને માત્ર ફોટોસેશન માટે આ કામગીરી ન કરવામાં આવે.

"સફાઈ કરવા નીકળેલી ટીમ પાસે માંગ કરવામાં આવી છે કે કાયમી શહેર સ્વચ્છ બને તે દિશામાં કામગીરી કરવા પગલા ભરવામાં આવે." પંકજભાઈ પુજારા, શહેરીજન

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના વિભાગના ચેરમેન બીપીન ખાંભલાએ જણાવ્યું હતું કે, શહેર સ્વચ્છ બને તે દિશામાં રોજના 700થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે છતાં પણ રાત્રિ દરમિયાન પણ સફાઈ ઝુંબેશનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ગાંધી જયંતિથી દિવાળી સુધીના દિવસોમાં રોજ રાત્રિ દરમિયાન શહેરના તમામ વોર્ડના અલગ અલગ રોડ રસ્તાઓ સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છ કરવામાં આવશે.

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