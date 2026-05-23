ETV Bharat / state

ખનિજ માફિયાઓ પોલીસની બાતમી આપતા વધુ 23 તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી

પોલીસ દ્વારા થાનગઢ સાયલા મુળી અને ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કુલ 23 જેટલા બાદમીદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે

પોલીસ દ્વારા થાનગઢ સાયલા મુળી અને ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કુલ 23 જેટલા બાદમીદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
પોલીસ દ્વારા થાનગઢ સાયલા મુળી અને ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કુલ 23 જેટલા બાદમીદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 23, 2026 at 9:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ચાલતી ખનીજ ચોરી અટકાવવા માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા સતત પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે પરંતુ ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પણ પોતાનું અલગથી નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. આ નેટવર્કને વેરવિખેર કરવા પોલીસ તંત્ર છેલ્લા થોડા દિવસોથી ચાંપતી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ જ કડીમાં પોલીસે જિલ્લામાં ફેલાયેલા ખનીજ માફિયાઓના વધુ 23 બાતમીદારોને ઝડપી તેમના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીનો દૌર શરૂ કર્યું છે.

ખનીજ માફીયાઓ દ્વારા નેટવર્ક ઊભું કરી અને તેમના માણસો પોલીસ અધિકારીઓની કચેરી બહાર ગોઠવી દેવામાં આવતા હોવાનો ધડાકો થયો છે. આ બાતમીદારો પોલીસ અધિકારીઓ પોતાની કચેરી બહાર નીકળે ત્યારથી લઇ અને તે ક્યાં જાય છે અને શું કામગીરી કરે છે તે પ્રકારની તમામ પ્રકારની બાતમી ખનીજ માફિયા સુધી પહોંચાડતા હતા જેથી પોલીસની કામગીરીમાં અડચણ પેદા થતી હતી અને દરોડા પાડવાની કાર્યવાહી અવારનવાર નિષ્ફળ નીવડતી હતી.

પોલીસ દ્વારા આ દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી ત્યારે આ જાણ થઈ કે ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પોતાનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું છે અને માણસો ગોઠવવામાં આવ્યા છે જેઓ પોલીસની હિલચાલને લગતી તમામ માહિતીઓ, ખાસ કરીને પોલીસના લોકેશન માફિયાઓને શેર કરી દેતા હતા. આ ઉપરાંત પોલીસ જ્યાં જાય ત્યાં તેમની પાછળ માણસો દ્વારા રેકી કરવામાં આવતી હતી. પોલીસ ખાણ સુધી પહોંચે ખનીજ માફિયાઓ પોલીસ આવવાની હોય તે પહેલા જ ખનીજ ચોરી બંધ કરી ત્યાંથી છૂમંતર થઈ જતા હતા. પોલીસે પોતાની કાર્યવાહીમાં શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરવાનો સિલસિલો આરંભ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશનની આસપાસ પાનના ગલ્લા, લારી, પંચરની દુકાન, નાઈની દુકાન ચલાવનારા ઘણા લોકો ખનીજ માફિયાના બાતમીદાર હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

પોલીસ દ્વારા થાનગઢ સાયલા મુળી અને ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કુલ 23 જેટલા બાદમીદારોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેમની પાસે રહેલા 30 થી વધુ મોબાઇલ ફોન જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને મોબાઈલ ફોનમાંથી અલગ અલગ 100 થી વધુ ગ્રુપો મળી આવ્યા છે જેમાં આ ઝડપાયેલા 23 જેટલા ઇસમો પાસેથી મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

● ઝડપાયેલા ઇસમોના નામોની યાદી

થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન

(1) કાનાભાઇ દેવાભાઇ કમેજળીયા રહે. મનડાસર તા.થાનગઢ
(2) નિલેશભાઇ રઘાભાઈ કઠેસીયા રહે.સોનગઢ તા.થાનગઢ
(3) સોહિલભાઇ અહેમદભાઇ કલાડીયા રહે.થાનગઢ
(4) ગોપાલભાઈ રાજેશભાઇ ડાભી રહે, રાવરાણી તા.થાનગઢ
(5) જયરાજભાઇ બાબભાઈ ખાચર રહે. થાનગઢ
(6) વાઘાભાઈ રૂખડભાઈ ખટાણા રહે, વેલાળા તા.થાનગઢ

સાયલા પોલીસ સ્ટેશન

(1) પંકજભાઇ મનસુખભાઇ કોઠારીયા રહે.નવી મોરવાડ તા.ચુડા
(2) વિક્રમભાઇ શાર્દુલભાઇ જોગરાણા રહે.જુના જશાપર તા.સાયલા
(3) રણછોડભાઇ અમરાભાઈ ખાંભલા રહે.રાતડકી તા.સાયલા
(4) મહેશભાઇ અરવિંદભાઇ ભાલાળા રહે.ગુંદીયાવડા તા.સાયલા
(5) ભગાભાઇ ભીમાભાઇ ચોહલા રહે.જુના જશાપર તા.સાથલા

મુળી પોલીસ સ્ટેશન

(1) ભલુભાઇ(ભટુ) મનુભાઇ સારલા રહે.દેવપરા તા.મુળી
(2) નિલેશભાઇ ઉર્ફે લીલાભાઈ ભીમશીભાઇ લોહ રહે.ખાખરાથલ તા-થાન
(3) રૂપેશભાઇ જગાભાઇ રબારી રહે. ખાખરાથલ તા-થાન
(4) નવઘણભાઇ ઉર્ફે ધનાભાઇ હરજીભાઇ અઘારા રહે.દેવપરા
(5) વિષ્ણુભાઇ હેમુભાઇ અગોલા રહે. ગઢડા તા.મુળી
(6) ટિકુભાઇ કલાભાઇ અગોલા રહે, ગઢડા તા-મુળી
(7) માધુભાઇ સાર્દુલભાઇ અગોલા રહે. ગઢડા તા-મુળી
(8) ગીરીરાજભાઇ મકવાણા રહે. વડોદ
(9) અરજણભાઇ સાકરીયા રહે. નાના કેરાળા
(10) દશરથભાઇ બનેસંગભાઇ રાઠોડ રહે.હે.મોટા મઢાદ

ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન

(1) નાગરાજભાઇ જેઠરભાઈ ખાચર રહે,જાનીવડલા ઠે.રામજી મંદિરની બાજુમાં તા. ચોટીલા
(2) વિપુલભાઇ હનાભાઇ બોહકિયા રહે.દેવસર ઠે.ધાવડી માં ના મંદિર પાસે તા. ચોટીલા
(3) રામજીભાઈ જીવણભાઈ સુરેલા રહે. પાજવાળી ઠે. પાદરની નિશાળ પાસે તા. ચોટીલા

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓની રેકી કરતા 23 જેટલા શખ્સોને હાલ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે અને તેમના વિરોધમાં પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે ત્યારે હાલના તબક્કામાં સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનને આ મુદ્દે તપાસ સોંપવામાં આવી છે અને અધિકારીઓ આ મુદ્દે ઝડપાયેલા મોબાઈલ ચેક કરી રહ્યા છે તેમાં અનેક મોટા ધડાકાઓ થાય તેવી શક્યતાઓ છે ખનીજ માફિયાઓને તમામ પ્રકારની વિગતો ઝડપાયેલા ઇસમો પૂરી પાડતા હતા ત્યારે તેમના વિરુદ્ધમાં પણ ગુનો દાખલ કરી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURENDRANAGAR MINERAL MAFIA
MINERAL MAFIA INFORMERS
SURENDRANAGAR POLICE
MINERAL MAFIA IN SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR MINERAL MAFIA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.