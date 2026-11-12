સુરેન્દ્રનગરમાં ઘરેથી ભાગેલા પ્રેમી-પંખીડાને ઘરે આશરો આપવાની શંકામાં યુવકની ઘાતકી હત્યા, 5ની ધરપકડ
સમાધાન બાદ સોડા પીવાના બહાને આ ઈસમો તેને દુકાને લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ...
Published : November 12, 2026 at 10:28 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: મેડિકલ કોલેજ પાછળ રહેતા યુવક હાર્દિક સાંતલપરાની હત્યા થયા બાદ, પાંચ ઈસમો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાંચ અને સિટી પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
હાર્દિક સાંતલપરા પોતાના બે સંતાન સાથે મેડિકલ હોસ્પિટલની પાછળ વસવાટ કરતો હતો, દરમિયાન હાર્દિકના ઘરે બોટાદથી પ્રેમ લગ્ન કરીને આવેલા દંપતીને આશરો આપવામાં આવ્યો હોવાની શંકાના આધારે 5 ઈસમો સાથે બોલાચાલી થઈ હતી. સતત 15 દિવસ સુધી આ પ્રકારની ઘટના બની અંતે આ પાંચ ઈસમો દ્વારા હાર્દિક સાંતલપરાને બોલાવી અને સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું.
અહીં મામલાનો અંત ન આવ્યો, સમાધાન બાદ સોડા પીવાના બહાને આ ઈસમો તેને દુકાને લઈ ગયા હતા અને ત્યારબાદ સાથળના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારવામા આવ્યા હતા. જેને લઈને હાર્દિકને ભારે ઈજા પહોંચી હતી અને ઘટનાસ્થળે જ તેનું મોત નીપજ્યું હતું.
આ મામલે પોલીસ દ્વારા 5 આરોપીઓ સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં રવિ રાજુભાઇ ઝીંઝુવાડિયા, રોહિત ચકાભાઈ કોરડીયા, રણજીત ઠાકોર, સચિન જીવાભાઈ, પિન્ટુ નિલેશભાઈ (બોડીયો) સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તમામની ધરપકડ કરવા માટે, સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેની સ્થાનિક પોલીસની ટીમોને કામે લગાવી હતી. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં 4 આરોપીઓ પકડાયા હતા અને ત્યારબાદ વધુ 1 આરોપી સચિન જીવાભાઈની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તમામ આરોપીઓને ઝડપી પાડી રિકન્ટ્રક્શન કરાવવામાં આવ્યું હતું. એટલું જ નહીં આગામી સમયમાં સુરેન્દ્રનગર સીટી વિસ્તારમાં કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
-પ્રેમી પંખીડાઓને સહારો આપવામાં આવ્યા હોવાનું મનદુઃખ રાખી હત્યા કરાઇ- વૈદિકા બિહાની ASP
સુરેન્દ્રનગરના એએસપી વૈદિકા બિહાની દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રેમી પંખીડાને સહારો આપવામાં આવ્યો તેની શંકા રાખી અને તેનું મનદુઃખ રાખી અને યુવક ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે યુવકનું મોત નીપજવા પામ્યું છે.
હાર્દિક નામના યુવકનું મોત નીપજતા પાંચ ઈસમો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને પાંચેયની ધરપકડ કરી અને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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