ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં 150 વર્ષ જુના ચરમાળિયા દેવતાના મંદિર ખાતે નાગપાંચમની ઉજવણી, ભાવ-ભક્તિ અને ભોજનનો અનેરો સંગમ

ચરમાળીયા દાદાના 150 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક મંદિરે જોરાવર નગર, વઢવાણ, રતનપર સહિતના આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામના લોકો દર્શને આવે છે

ચરમાળીયા દાદાના 150 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક મંદિરે જોરાવર નગર, વઢવાણ, રતનપર સહિતના આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામના લોકો દર્શને આવે છે
ચરમાળીયા દાદાના 150 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક મંદિરે જોરાવર નગર, વઢવાણ, રતનપર સહિતના આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામના લોકો દર્શને આવે છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: રાજ્યભરમાં આજે નાગ પંચમીનો તહેવાર ઉજવાઈ રહ્યો છે. આ દિવસે લોકો પોતાના ઘરે અથવા મંદિરે જઈને નાગદેવતાની પૂજા-અર્ચના કરે છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં નાગ પંચમીના પર્વની ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વઢવાણ સ્ટેટ દ્વારા બાંધવામાં આવેલા 150 વર્ષ જુના ચરમાળીયા દેવતાનું મંદિરે નાગ પંચમીની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ મંદિર તળાવના કિનારે આવેલું છે.

નાગદેવતાને સમર્પિત આ મંદિરે ખાસ કરીને નાગ પાંચમ અને શ્રાવણ મહિનામાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળતી હોય છે મેળો પણ યોજવામાં આવી રહ્યો છે અને આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારના નાના ચગડોળ ધારકો અને હાથથી ચાલી શકે તેવા ચકડોળ લઈ અને આ ચરમાળીયા દાદાના મંદિરના પટાંગણમાં પહોંચે છે અને આજે મેળાનું પણ આયોજન થઈ રહ્યું છે.

ચરમાળીયા દાદાના 150 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક મંદિરે જોરાવર નગર, વઢવાણ, રતનપર સહિતના આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામના લોકો દર્શને આવે છે (ETV Bharat Gujarat)

ચરમાળીયા દાદાનું 150 વર્ષ જૂનું ઐતિહાસિક મંદિરે જોરાવર નગર વઢવાણ રતનપર સહિતના આજુબાજુના 10 થી વધુ ગામના લોકો દર્શન માટે મંદિરે આવે છે. આજે વહેલી સવારે મહા આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ જ રીતે બપોરે પણ આરતી યોજવામાં આવશે અને સાંજે સાત વાગ્યે અને મધ્યરાત્રીએ આરતીનું આયોજન કરાશે. ભજન-ભોજન અને ભક્તિનો અનોખો સંગમ આજે નાગ પંચમીના દિવસે નાગદેવતાના મંદિરે નજરે પડી રહ્યો છે. લોકોનો ઘસારો પણ જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ વિવિધ પ્રકારના ભક્તો માટે રહેવા જમવા સહિતની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. લોકોની આસ્થા આ મંદિર સાથે જોડાયેલી છે અને એવી પણ એક માન્યતા છે કે સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણનું પ્રથમ મંદિર નાગદેવતાનું ધર્મ તળાવ કાંઠે વઢવાણ સ્ટેટ દ્વારા બંધાવવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આજે ભક્તિ ભજન અને ભોજન નો અનોખો સંગમ નજરે પડી રહ્યો છે.

માનતા પુરી તેઓ ચાલી અને દંડવડ કરી મંદિરે આવે છે

વઢવાણ નાગદેવતા અને ચરમાળીયા દાદા મંદિરના પૂજારી ભુપતભાઈ રાવલ સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, મંદિર 150 વર્ષ જૂનું છે આજુબાજુના ગામોના લોકો પણ દર્શન માટે નાગ પંચમીના દિવસે અને શ્રાવણ મહિનામાં આવે છે. આજે નાગ પાંચમ નિમિત્તે આજુબાજુના ગામના લોકોની મનોકામના પૂરી થઈ હોય તેવા લોકો દંડવડ કરી અને કોઈ ભક્તો વગરખા પહેર્યા વગર અને કોઈ ભક્તો ચાલીને અને અલગ અલગ રીતે બાધા પૂરી કરે છે અને આજનો મહિમા અનેરો રહેલો છે દાદા ને જે પણ મન્નત માંગે તે આજના દિવસે પૂરી થાય છે 150 વર્ષ જૂનું મંદિર છે ત્યારે ભજન ભોજન ભક્તિનો અનોખો મહિમા આજે નાગ પંચમીના દિવસે સર્જાયો છે અને ભવ્ય મેળાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NAGPANCHAMI SURENDRANAGAR
CHARMALIYA TEMPLE
CHARMALIYA TEMPLE VADHVAN
NAGPANCHAMI CELEBRATION
NAGPANCHAMI SURENDRANAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.