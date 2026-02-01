ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: વીજચોરી કરતા ખનીજ માફિયા-બુટલેગર પર ત્રાટકી પોલીસ, 80 લાખની ચોરી ઝડપી

Published : February 1, 2026 at 7:39 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વીજચોરીની સમસ્યા સતત વધતી જાય છે. જિલ્લો 25 ટકા જેટલા વીજલોસ સાથે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ વીજલોસ ધરાવતા જિલ્લામાં સામેલ થઈ ચૂક્યો છે. આ સમસ્યાને કંટ્રોલ કરવા માટે હવે પોલીસ વિભાગ અને વીજ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં થતી વીજ ચોરી ઉપર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ અનુસંધાને પીજીવીસીએલ તથા સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જૉઈન્ટ ઑપરેશન કરી ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા કરવામાં આવતી મોટી વીજચોરી પકડી પાડવામાં આવી છે.

આ અનુસંધાને પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમો અને પોલીસ વિભાગની ટીમો દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરી અને વીજચોરી કરતા તત્વો સામે પગલાં ભરવાની શરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે.સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા તેમજ ASP સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના બે ડીવાયએસપી પાંચ જેટલા પીઆઇ પીએસઆઇઓનો કાફલો લઈ અને પોલીસ સ્ટાફ સાથે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના જામવાડી ગામે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે જેમાં પીજીવીસીએલ વિભાગની 40 થી વધુ ટીમો અને સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વિભાગની અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં ખનીજ માફીઆઓના આલીશાન બંગલાઓમાં વીજ ચોરી કરવામાં આવતા હોવાના રેકેટો ઝડપાયા છે.પોલીસ વિભાગ અને પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમો દ્વારા અલગ અલગ ખનીજ માફિયાઓના ઘર અને બંગલાનું ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા 57 જેટલા ખનીજ માફિયાના ઘરોમાંથી 80 લાખથી વધુની વીજચોરી ઝડપી પાડવામાં આવી છે.

આ લોકો દ્વારા મીટર વગર સીધું જોડા લઈ અને વૈભવી સુવિધાઓ વચ્ચે વીજળીની ખુલ્લેઆમ ચોરી કરવામાં આવી રહી હતી. ચેકિંગ દરમિયાન ખનીજ માફિયાઓ ઘર બંધ કરી નાસી ગયા હતા.પોલીસ દ્વારા તેમના વાહનો પણ જપ્ત કરાયા

આ બાબતે સુરેન્દ્રનગરના પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે,'થાનગઢના જામવાડીમાં ખનીજ માફિયા અને બુટલેગરો દ્વારા થઈ રહેલી વીજચોરી મામલે અમારી પોલીસની જુદી-જુદી ટીમોએ પીજીવીસીએલ સાથે મળીને કામગીરી હાથ ધરી હતી. આમાં અમને ઘણી બધી જગ્યાએ વીજચોરી થતી હોવાનું જોવા મળ્યું છે. અત્યારે તેના એસ્ટિમેટ કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. આની સાથે જ અમે મોટા પ્રમાણમાં તેમના ગેરકાયદેસરના વાહનો પણ ડિટેઈન કર્યા છે. આ ઉપરાંત લોકોમાં ન્યૂસન્સ ફેલાવતા અન્ય અસામાજિક તત્વો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં પણ કાર્યવાહી થતી રહેશે.'

