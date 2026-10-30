સુરેન્દ્રનગરઃ દેવા માફીને લઈ ખેડૂતો-માલધારીઓ આકરા પાણીએ, ચૂંટણીમાં મતદાનના બહિષ્કારની ચીમકી
સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોનું દેવું માફ થઈ શકે અને ધિરાણ અને વ્યાજ માફી થઈ શકે, તો ગુજરાતના ખેડૂતોનું કેમ નહીં?
Published : October 30, 2026 at 10:51 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: તાજેતરમાં મહારાષ્ટ્રના 4.15 લાખ ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને બે લાખ સુધીનું ધિરાણ માફ કરવા અંગેનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતો આ નિર્ણયથી નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોએ આ અંગે રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોનું દેવું માફ થઈ શકે અને ધિરાણ અને વ્યાજ માફી થઈ શકે, તો ગુજરાતના ખેડૂતોની ધિરાણ અને વ્યાજ માફ કેમ ન થઈ શકે? તેવા સવાલો સરકાર સામે કર્યા છે.
હાલના તબક્કામાં ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની પણ ઘટ છે, પીવાના પાણીની સમસ્યા છે, તળાવો ખાલી છે, ડેમો જળાશયોમાં પણ ઓછા પાણીનો સંગ્રહ છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા 4 જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેવા સંજોગોમાં ખેડૂતોની હાલત ખૂબ કફોડી છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના ખેડૂતોએ આ અંગે પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો છે.
સરકાર પાસે માંગ કરતા ખેડૂતો જણાવે છે કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોના એક વર્ષના પાક ધિરાણ અને વ્યાજ માફ કરવામાં આવે. એક વર્ષ સુધી તમામ પ્રકારની યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે, જો આ અંગે સરકાર કોઈ નિર્ણય નહીં કરે તો અગામી દિવસોમાં આવનારી ચૂંટણીમાં મતદાનનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે સહિતની પણ ચીમકી મુળી તાલુકાના ખેડૂતો દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
મુળીના ખેડૂત ગણપત પટેલ જણાવે છે કે, ખેડૂત સતત દેવાદાર બનતો જઈ રહ્યો છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં વાતાવરણને લઈને પણ ખેડૂતોના ઉત્પાદન ઉપર અસર પડી રહી છે. વરસાદ ઓછો છે, જળાશયો ખાલી છે, સૌને યોજના બંધ છે, માલ ઢોરને પીવડાવવા માટે પાણી નથી, સિંચાઈ માટેનું પણ પાણી નથી, ત્યારે ખેડૂતોએ હવે સરકાર પાસે દેવામાંથી વ્યાજ માફી અને પાક ધિરાણ માફ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જો નિર્ણય નહિ કરાય તો નેતાઓને ગામમાં ઘુસવા નહીં દઈએ અને ચૂંટણી બહિષ્કાર કરીશું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલના તબક્કામાં વરસાદ ઓછો થયો છે, ગુજરાત રાજ્યના ચાર જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ 25% જેટલા વરસાદની ઘટ છે. 04 જળાશયો ખાલી છે, ત્યારે બીજી તરફ સૌની યોજના બંધ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતો અને માલધારીઓ હિજરત કરવા લાગ્યા છે. એવામાં મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોના દેવા માફ થતા હોય, તો ગુજરાત એક ભાજપ માટેનો ગઢ ગણવામાં આવે છે ત્યારે ગુજરાતના ખેડૂતોના દેવા પણ માફ થવા જોઈએ. સરકાર નિર્ણય નહીં કરે તો અગામી દિવસોમાં આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી અને ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણીમાં નેતાઓને પ્રચાર નહીં કરવા દેવામાં આવે.
માલધારીઓ માટે પણ સરકાર વિચારે - દલસુખભાઈ માલધારી
વઢવાણ તાલુકાના માલધારી દલસુખભાઈ જણાવે છે કે, હાલના તબક્કામાં મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોના દેવા માફ કરવામાં આવ્યા છે અને પાક ધિરાણ અને વ્યાજ માફી પણ આપવામાં આવી છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને પણ આ યોજના લાગુ કરી અને લાભ આપવામાં આવે તેવી માગ છે. મોટાભાગના ખેડૂતો પશુપાલન સાથે જોડાયેલા છે, ત્યારે પશુપાલનને પણ જો દેવા માફી અને વ્યાજ માફી કરવામાં આવશે, તો તેનો લાભ મળશે. ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદ ઓછો થયો છે, ત્યારે સરકાર વિચારણા કરી અને વ્યાજ માફી, દેવા માફી અને ખાસ કરીને એક વરસનું પાક ધિરાણ માફ કરે તેવી માગ છે.
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