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સુરેન્દ્રનગર: વધુ ભાવની આશાએ જીરાનો સ્ટોક કરનારા ખેડૂતોને રાતાપાણીએ રોવાનો સમય આવ્યો, 2 મહિનામાં ભાવમાં મોટો ઘટાડો

મોંઘવારીના માર વચ્ચે જીરાના ભાવ તળિયે જતા રહેલા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો

મોંઘવારીના માર વચ્ચે જીરાના ભાવ તળિયે જતા રહેલા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો
મોંઘવારીના માર વચ્ચે જીરાના ભાવ તળિયે જતા રહેલા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 7:25 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા જીરાના પાક વાવેતર કર્યા બાદ સારું એવું ઉત્પાદન પણ મેળવવામાં આવ્યું હતું. ચાલુ સિઝનમાં સારી એવી ઠંડી પડી હોવાના કારણે અને જીરા માટે વાતાવરણ અનુકૂળ હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને જીરાનો સારું એવું ઉત્પાદન આવ્યું છે અને જીરાની સારી એવી ઉપજ પણ આવી છે પરંતુ ચાલુ વર્ષે ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ નથી મળ્યા ત્યારે એક સમયે જીરુ જ્યારે ખેતરમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું હતું ત્યારે 4200 સુધી ભાવ પહોંચી ગયા હતા. તે સમયે ખેડૂતોને આશા હતી કે 5,000 સુધી ભાવ પહોંચી જાય ત્યારબાદ જીરાનું વેચાણ કરશું. જોકે, ભાવ વધવાને બદલે નીચે જતા રહેતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.

જીરાનો ભાવ ઘટતો ગયો અને ખેડૂતો દ્વારા જે જીરાનો સ્ટોક કરવામાં આવ્યો હતો તે યથાવત રહ્યો ત્યારે બે મહિના પહેલા છેલ્લે 4200 સુધી પ્રતિ મણનો ભાવ જીરાનો પહોંચ્યો હતો અને ત્યારબાદ છેલ્લા બે મહિનાથી સતત જીરાનો ભાવ નીચે જઈ રહ્યો છે હાલના તબક્કામાં 3600 રૂપિયા પ્રતિ મણનો ભાવ જીરાનો બોલાઈ રહ્યો છે તે પણ ખેડૂતોને ઊંઝા સુધી વેચવા માટે જવું પડી રહ્યું છે.

મોંઘવારીના માર વચ્ચે જીરાના ભાવ તળિયે જતા રહેલા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

બે મહિનામાં પ્રતિ મણ 600 રૂપિયાનો ઘટાડો

વધુ ભાવ લેવાની લાલચે જીરાનો સંગ્રહ કરેલ ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે અને ભાવ બગડી જવા પામ્યો છે છેલ્લા બે મહિનાની અંદર જ ₹600 નો ભાવ ઘટાડો પ્રતિ મણે જીરાનો નોંધાયો છે. ખેડૂતો દ્વારા પાંચ મહિના સુધી જીરાનો સ્ટોક સાચવી રાખવામાં પરંતુ ભાવ વધારો ન આવ્યો હોવાના કારણે ખેડૂતો વેચી પણ નથી શકતા અને પરિણામે ગોડાઉનમાં જીરું ભરવા માટે મજબૂર બની રહ્યા છે.

હવે 3600 ભાવ પહોંચી ગયો હોવાના કારણે ખેડૂતો પણ ચિંતામાં મુકાયા છે એક સમયે 4200 ભાવ આવતા હતા તે દરમિયાન ખેડૂતોએ જીરું ન વેચ્યું અને હવે 3600 ના ભાવે કેવી રીતે વેચવું તેવા સવાલો હવે ખેડૂતો પણ કરી રહ્યા છે. વધુ ભાવ મેળવવાની લાલચે જીરાનો સંગ્રહ કર્યો અને હવે પરિણામમાં નુકસાની - રણજીતસિંહ ઝાલા ખેડૂત

વધુ ભાવ લેવાની લાલચે નુકસાની વારો આવ્યો

સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ તાલુકાના ખેડૂત રણજીતસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, 2006માં પણ જીરાનો ભાવ 3600 રૂપિયા પ્રતિ મણ હતો અને આજે પણ એ જ ભાવ મળી રહ્યો છે. ત્યારે જે ખાતરની થેલી 450 રૂપિયામાં મળતી હતી તે આજે 2200 રૂપિયાને પાર કરી ગઈ છે. અન્ય ખર્ચા પણ વધ્યા છે. આવામાં ખેડૂતને કોઈ રીતે પોષાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી.

અન્ય એક ખેડૂત શક્તિસિંહ ઝાલાએ પણ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા કહ્યું કે, પ્રથમ તબક્કામાં જ્યારે જીરું ખેતરમાંથી બહાર નીકળો ત્યારે ભાવ 5000 સુધી મળવાની આશા હતી તે સમયે 4600 નજીક ભાવ હતા પરંતુ વધુ ભાવ મેળવવાની આસાથી આ જીરાનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો પણ વધુ ભાવ ન મળ્યા તેની સામે ભાવમાં ઘટાડો થયો હવે કોઈ 3600 રૂપિયાના ભાવમાં પણ જીરું લેવા તૈયાર નથી જેને લઇને ખોટ ખાવાનો સમય આવ્યો છે. આવામાં સરકાર જીરાનો ભાવ ઓછામાં ઓછો 5 હજાર રૂપિયા પ્રતિ મણ કરી આપે તો જ ખેડૂતને પોષાય તેમ છે. હાલ પરિસ્થિતિ એવી છે કે, ખેડૂતો ખેતી છોડી અન્ય કામે વળગી રહ્યા છે.

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