ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના તરણેતર મેળામાં 2500 પોલીસકર્મીઓનો બંદોબસ્ત, રેન્જ IG નિર્લિપ્ત રાયે કરી સમીક્ષા

મેળામાં બંદોબસ્ત માટે સૌરાષ્ટ્રના 11 DySP, 33 PI, 100 જેટલા PSI અને હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે

મેળામાં બંદોબસ્ત માટે સૌરાષ્ટ્રના 11 DySP, 33 PI, 100 જેટલા PSI અને હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે
મેળામાં બંદોબસ્ત માટે સૌરાષ્ટ્રના 11 DySP, 33 PI, 100 જેટલા PSI અને હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 10:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુપ્રસિદ્ધ તરણેતરનો મેળો 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે શુક્રવારે રેન્જ આઈ.જી નિર્લિપ્ત રાય મેળાની સુરક્ષાની સમીક્ષા કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર પહોંચ્યા હતા. તરણેતરના મેળામાં 2500 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ તેનાત કરવામાં આવશે. મેળામાં મુખ્યમંત્રી ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી, અલગ અલગ કેબિનેટ મંત્રીઓ, સાંસદ સભ્યો અને કેન્દ્રીય મંત્રીઓ હાજર રહેવાના છે ત્યારે મેળા ને લઇ અને સુરક્ષા માટે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

મેળામાં બંદોબસ્ત માટે સૌરાષ્ટ્રના 11 DySP, 33 PI, 100 જેટલા PSI અને હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. મંદિર પરિષર, મેળાના સ્થળ, પશુ હરીફાઈ, ગ્રામીણ ઓલમ્પિક, સ્ટેજ વ્યવસ્થા, પાર્કિંગ વ્યવસ્થા, એસટી વિભાગને ફાળવવામાં આવેલી જગ્યા અને બસ સ્ટોપ વિભાગ અને અલગ અલગ નજીકમાં આવેલા જળાશયો ઉપર અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ જ્યાં થવાના છે ત્યાં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

મેળામાં બંદોબસ્ત માટે સૌરાષ્ટ્રના 11 DySP, 33 PI, 100 જેટલા PSI અને હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનોનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે (ETV Bharat Gujarat)

રેન્જ આઈ.જી નિર્લિપ્ત રાય દ્વારા સમગ્ર બંદોબસ્ત અંગેની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે અને જરૂરી સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે. તેમના અધ્યક્ષસ્થાને યોજાયેલી સુરક્ષા સમીક્ષા બેઠકમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ અને ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓ જોડાયા હતા.

ફિલ્મી ગીતો, ડાન્સ પર પ્રતિબંધ

મેળામાં કોઈપણ પ્રકારના ફિલ્મી ગીતો વગાડવા અને તેના ડાન્સ ઉપર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. લોક સંસ્કૃતિ અને ભાતીગળ સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે તે પ્રકારની સૂચનાઓ તમામ રાઈડધારકો અને લાઉડ સ્પીકર ધરાવતા અલગ અલગ ચકડોળ ધારકોને આપવામાં આવી છે.

રેન્જ આઈ.જી દ્વારા ત્રિનેશ્વર મહાદેવજીને પૂજા કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ સમગ્ર ગ્રાઉન્ડ અને અલગ અલગ જ્યાં કાર્યક્રમો યોજાવાના છે તે સ્થળની પણ મુલાકાત કરવામાં આવી અને પોલીસ બંદોબસ્ત અંગેની સ્કીમની ચકાસણી પણ કરવામાં આવી.

રેન્જ આઈ.જી દ્વારા ત્રિનેશ્વર મહાદેવજીને પૂજા કરવામાં આવી
રેન્જ આઈ.જી દ્વારા ત્રિનેશ્વર મહાદેવજીને પૂજા કરવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

શાંતિ પૂર્ણ માહોલ વચ્ચે મેળો યોજાય તે માટે લોખંડી સુરક્ષા: પ્રેમસુખ ડેલું સુરેન્દ્રનગર SP

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રમુખ ડેલું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે 14 સપ્ટેમ્બરથી મેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે ત્યારે મેળામાં ફરજિયાત સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત હોમગાર્ડ જીઆરડી જવાનોને પણ બંદોબસ્તમાં રાખવામાં આવ્યા છે અને એક ASP પણ બંદોબસ્તમાં જોડાવાના છે. DySp, PI, PSI સ્ટાફ પણ મેળા બંદોબસ્ત માં જોડાવાનો છે શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે મેળો યોજાય તે દિશામાં પોલીસ વિભાગ એ પણ પ્રયત્ન હાથ ધાર્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TARNETAR FAIR
TARNETAR FAIR SURENDRANAGAR
TARNETAR FAIR SECURITY
NIRLIPT RAI
TARNETAR FAIR SECURITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.