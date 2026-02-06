સુરેન્દ્રનગરમાં હાહાકાર; 7 દિવસમાં સગીર બાળાઓ ગર્ભવતી બની હોવાના 2 કિસ્સા
જિલ્લાના થાનગઢ અને ઝીંઝૂવાડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદો નોંધાઈ, બંને સગીરાઓ દુષ્કર્મનો ભોગ
Published : February 6, 2026 at 6:14 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 6:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં એક જ સપ્તાહમાં 2 હચમચાવી દેનારી ગંભીર ઘટનાઓ બની છે. ઝીંઝૂવાડા અને થાનગઢ વિસ્તારની સગીરાઓ સાથે દુષ્કર્મ થયા હોવાનું અને હાલ બંને સગીરાઓ ગર્ભવતી હોવાનું સામે આવતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
જિલ્લાના ઝીંઝૂવાડા પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલ ફરિયાદ મુજબ 16 વર્ષીય સગીર યુવતી સાથે દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું હતું. માનસિક અસ્થિર સગીર મગજની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ ગુજારવામાં આવ્યું હતું ત્યારે અચાનક તેને પેટમાં દુખાવો ઉપાડતા તેને બહુચરાજી ખાતે હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવી હતી પરંતુ ત્યાં તેને લોહીના ટકા ઓછા હોવાનું જણાવી અને સુરેન્દ્રનગરની ગાંધી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવી હતી ત્યાં તપાસ કરવામાં આવતા 9 મહિનાનો ગર્ભ હોય અને બાળકને જન્મ આપે તેવી પરિસ્થિતિ હોવાનો ધડાકો થયો હતો આ સમગ્ર બાબત સાંભળી અને તેના માતા-પિતા પણ ચોકી ઉઠ્યા હતા.
બીજા એક કિસ્સામાં સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢમાં પણ આ જ પ્રકારની ઘટના બની છે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં શહેરી વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષની સગીરા સાથે ચાર મહિના સુધી દુષ્કર્મ ગુજારવામા આવ્યું હોવાની સામે આવી છે. દુષ્કર્મની ઘટના બાદ ભોગ બનનાર યુવતી ગર્ભવતી બની હોવાનો ધડાકો થયો છે અને તેને ત્રણ મહિનાનો ગર્ભ છે. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસે પણ તપાસ શરૂ કરી છે.
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, માત્ર સાત દિવસના ગાળામાં જ જિલ્લામાં સગીરા યુવતીઓના ગર્ભવતી બનવાના બે કિસ્સા સામે આવ્યા છે જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે.
આ સંદર્ભે ઝિંઝુવાડામાં બનેલી ઘટનામાં ઝીંઝૂવાડા પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ DySP એમ.યુ. મસીએ જણાવ્યું કે, આ કેસમાં પોક્સો એકટ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. ભોગ બનનાર યુવતી માનસિક રીતે અસ્થિર છે. ડૉક્ટરી તપાસમાં તેમને 9 મહિનાનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ફરિયાદ દાખલ કરી ત્યારે કોઈ આરોપીના નામનો ઉલ્લેખ ફરિયાદી દ્વારા કરવામાં આવ્યો નહોતો. અમારી તપાસ દરમિયાન એક આરોપીનું નામ સામે આવ્યું છે જેની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ થાનગઢમાં બનેલી ઘટના અંગે DySP સુબોધ ભદુરિયાએ જણાવ્યું કે, 'સગીરા પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર કનુ ઉર્ફે પોલો કાપડભાઈ કાઠી છેલ્લા ચાર મહિનાથી સગીરાના ઘરમાં ઘૂસી તેની સાથે અવારનવાર બળજબરી કરી હતી અને તેના ભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. આરોપી સામે પોક્સો તેમજ એટ્રોસિટીનો ગુન નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.' યુવતીની હાલત ગંભીર હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેને સારવાર માટે રાખવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: