છોટા ઉદેપુરમાં મહિલાને કરડ્યો ઝેરી સાપ, રસ્તાના અભાવે ગ્રામજનો સ્ટ્રેચર પર 3 કિમી ઉંચકીને લઈ જવા બન્યા મજબૂર
ખેતરમાં સાપ કરડ્યો, સારવાર માટે 3 કિલોમીટર સુધી ખંભે ઉંચકી, આદિવાસી ગામની રસ્તા વગરની પીડા ફરી ઉજાગર.
Published : July 27, 2026 at 4:00 PM IST
છોટા ઉદેપુર: જિલ્લાના નસવાડી તાલુકાના અત્યંત દૂરના અને આદિવાસી વિસ્તારમાં આવેલા કુંડા ગામની નળિયાબારી ફળીયામાં ગઈકાલે (શુક્રવારે) બપોરના સમયે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બની. 35 વર્ષીય મહિલા લીલાબેન વાનિયાભાઈ વસાવા ઢોર ચારવા માટે નજીકના ખેતરમાં ગયા હતા, ત્યારે એક ઝેરી સાપે તેમને કરડી લીધું. મહિલાએ તરત જ બૂમાબૂમ કરીને મદદ માટે પોકાર કર્યો, પરંતુ એ પછી જે મુશ્કેલી ઊભી થઈ તેણે આ વિસ્તારની પાયાની સગવડોની અછતને ફરી એકવાર બહાર લાવી દીધી.
ગામ સુધી એમ્બ્યુલન્સ ન પહોંચી શકતાં ગ્રામજનોએ જાતે ઉપાડ્યો ભાર
સાપ કરડ્યાની જાણ થતાં જ પરિવારજનો અને ગ્રામજનો દોડી આવ્યા અને લીલાબેનને ઘરે લાવ્યા. તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવાને ફોન કરવામાં આવ્યો, પરંતુ એમ્બ્યુલન્સ ગામ સુધી પહોંચી શકે તેવો કોઈ પાકો કે મોટરચાલિત રસ્તો નથી. સાંકડી કેડી અને ઊબડખાબડ જમીનને કારણે વાહન અંદર પ્રવેશી શકતું નથી. સમય વીતતો હતો અને ઝેર ફેલાવાનો ભય હતો. આવી કપરી સ્થિતિમાં ગ્રામજનોએ તાત્કાલિક નિર્ણય લીધો અને જાતે જ સ્ટ્રેચર તૈયાર કર્યું. લાકડાના બે થાંભલા વચ્ચે કપડું બાંધીને કામચલાઉ સ્ટ્રેચર બનાવવામાં આવ્યું અને તેના પર મહિલાને સુવડાવીને ગ્રામજનો ખંભે ઉંચકીને ચાલવા લાગ્યા.
3 કિલોમીટરની કપરી પગદંડી પાર કરી
ગ્રામજનો મહિલાને લઈને આશરે 3 કિલોમીટર દૂર નિશીના ગામ તરફ ચાલ્યા, જ્યાં રસ્તો પૂરો થાય છે અને એમ્બ્યુલન્સ પહોંચી શકે છે. આ સમગ્ર માર્ગ પાકો ન હોવાથી, ચોમાસાની ઋતુમાં કીચડ અને લપસણી જમીન વચ્ચેથી પસાર થવું પડ્યું. ગ્રામજનોએ ખૂબ જ મહેનત અને ઝડપથી મહિલાને નિશીના સુધી પહોંચાડી. ત્યાં પહેલાથી જ 108 એમ્બ્યુલન્સ રાહ જોઈ રહી હતી. એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા લીલાબેનને તરત જ નસવાડી સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ખસેડવામાં આવ્યા.
વીડિયો વાયરલ થતાં ચર્ચા જાગી
નસવાડી સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં મહિલાની સારવાર કરવામાં આવી અને હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળે છે. દરમિયાન, ગ્રામજનોએ મહિલાને સ્ટ્રેચર પર ઉંચકીને લઈ જતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયો હતો. આ વીડિયોમાં જોવા મળે છે કે કેવી રીતે સ્થાનિક લોકો પોતાના ખભા પર મહિલાને બેસાડીને બિના રસ્તાની જમીન પર દોડી રહ્યા છે. આ દૃશ્યોએ રાજ્યના દૂરના આદિવાસી ગામોમાં પાયાના રસ્તાની સુવિધાના અભાવની સમસ્યાને ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધી.
સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, રસ્તો ન હોવાને કારણે દર્દીઓને ખંભે ઉપાડીને લઈ જવાની ફરજ પડે છે. ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને પ્રસૂતિ સમયે હોસ્પિટલ પહોંચાડવી હોય કે નાના બાળકોને તાવ આવે, એમ્બ્યુલન્સ ગામ સુધી નહીં પહોંચી શકવાને કારણે સારવારમાં વિલંબ થાય છે. એટલું જ નહીં, શાળાએ જતા બાળકોને પણ ચોમાસામાં કાદવ-કીચડમાં થઈને કલાકો સુધી પગપાળા ચાલવું પડે છે. વૃદ્ધો અને દિવ્યાંગો માટે તો આ સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની જાય છે.
‘ગામ સુધી રસ્તો નહીં ત્યાં સુધી આવી ઘટનાઓ ચાલુ રહેશે’ – ગ્રામજનો
એક સ્થાનિક રહેવાસીએ ઉદ્ધવસ્થ થઈને કહ્યું કે, “અમારે તો દર્દીઓને ખંભે ઉંચકીને જ હોસ્પિટલ લઈ જવું પડે છે, કારણ કે એમ્બ્યુલન્સ ગામમાં પ્રવેશી જ નથી શકતી. ગામ સુધી પાકો રસ્તો ન બને ત્યાં સુધી અમારી આ વેદના ચાલુ જ રહેશે.” ગ્રામજનોએ લાંબા સમયથી રસ્તાની માંગણી કરી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ નક્કર પગલાં લેવાયા નથી.
આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા મળી નથી, પરંતુ જનપ્રતિનિધિઓ અને સામાજિક કાર્યકરોએ આ મામલે ત્વરિત પગલાં લેવાની માંગ કરી છે. લીલાબેન જેવી ઘટના ફરી કોઈની સાથે ન બને, તે માટે દૂરના આદિવાસી ગામો સુધી મૂળભૂત માર્ગ સુવિધા પહોંચાડવી અનિવાર્ય છે. હાલમાં મહિલાની તબિયત સુધરી રહી છે, પણ આ ઘટના એ યાદ કરાવે છે કે રસ્તાઓ માત્ર અવરજવરના સાધન નથી, પરંતુ સમયસર જીવન બચાવવાનો સેતુ પણ છે.
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