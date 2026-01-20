ETV Bharat / state

સુરત SOGનો 'કોબ્રા' ઓપરેશન: ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ₹5.85 કરોડનું સાપનું ઝેર ઝડપાયું, 7 આરોપીની ધરપકડ

સુરતમાં મેરેજ બ્યુરોમાં 9 કરોડનો સોદો થયો અને સોદો પાર પાડે તે પહેલા જ કોબ્રા ઝેરનું સાપ વેચનારા ઝડપાયા

ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ₹5.85 કરોડનું સાપનું ઝેર ઝડપાયું
ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ₹5.85 કરોડનું સાપનું ઝેર ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: હીરા અને ટેક્સટાઈલ માટે જાણીતું સુરત હવે નશીલા પદાર્થોના કાળા કારોબારનું પણ કેન્દ્ર બની રહ્યું હોય તેમ લાગે છે. સુરત એસ.ઓ.જી. (SOG) પોલીસને એક આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સફળતા મળી છે, જેમાં રાજ્યમાં સૌપ્રથમવાર અંદાજે 6.5 ml કોબ્રા સાપનું ઝેર ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પ્રતિ મિલી (ml) ₹90 લાખની કિંમત ધરાવતા આ ઝેરના જથ્થા સાથે પોલીસે વડોદરા અને સુરતના સાત શખસોને દબોચી લીધા છે.

મેરેજ બ્યુરોમાં થયો ₹9 કરોડનો સોદો!

પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે કે, આ ખતરનાક ઝેરનો સોદો ₹9 કરોડમાં ફાઈનલ થયો હતો. સુરતમાં મેરેજ બ્યુરો ચલાવતા મનસુખ ઘીનૈયાના સંપર્કમાં વડોદરાની ટોળકી આવી હતી. આ સોદામાં વડોદરાના એક એડવોકેટ સહિત પાંચ અને સુરતના બે શખ્સો સામેલ હતા. દરેક આરોપીનું કમિશન નક્કી હતું, પરંતુ સોદો પાર પડે તે પહેલા જ લસકાણા-સરથાણા વિસ્તારમાં પોલીસે ફિલ્મી ઢબે ત્રાટકીને તમામના મનસૂબા પર પાણી ફેરવી દીધું હતું.

ગુજરાતમાં પ્રથમવાર ₹5.85 કરોડનું સાપનું ઝેર ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદના સોનીથી લઈને રેવ પાર્ટી સુધીના તાર

પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ઝેર અમદાવાદના RTO સર્કલ પાસે રહેતા ઘનશ્યામ સોની નામના શખ્સે પૂરું પાડ્યું હતું. સામાન્ય રીતે બ્લડપ્રેશર અને હાર્ટ એટેકની દવાઓ માટે વપરાતું આ ઝેર હવે હાઈ-પ્રોફાઈલ રેવ પાર્ટીઓમાં 'સ્નેક બાઈટ' (નશા) માટે વપરાતું હોવાની પોલીસને આશંકા છે. SOGના ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, આ ઝેર અત્યંત પ્રતિબંધિત છે અને તેના ગેરકાયદે ઉપયોગના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરાઈ છે.

આરોપીઓની યાદી:

  • મનસુખ ઘીનૈયા (67 વર્ષ, સુરત)
  • ચીમન ભૂવા (60 વર્ષ, સુરત)
  • સમીર પંચાલ (41 વર્ષ, વડોદરા)
  • પ્રવીણ શાહ (74 વર્ષ, વડોદરા)
  • કેતન શાહ (50 વર્ષ, વડોદરા)
  • મકરંદ કુલકર્ણી (54 વર્ષ, વડોદરા)
  • પ્રશાંત શાહ (40 વર્ષ, વડોદરા)

TAGGED:

COBRA SNAKE VENOM
SURAT SOG
SNAKE VENOM
GUJARAT FIRST TIME COBRA VENOM
SURAT COBRA SNAKE VENOM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.