દુબઈ-મુંબઈ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટમાં ધુમાડો, રાજકોટમાં ઇમર્જન્સી લેન્ડિંગ
ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફલાઈટ નંબર - 621452 દુબઈથી મુંબઈ જવા માટે નિયત સમયે ટેકઓફ કરી હતી.
Published : July 27, 2026 at 5:01 PM IST
રાજકોટ: દુબઈથી મુંબઈ જઈ રહેલી ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટમાં અચાનક કેબિનમાં ધુમાડો નીકળતાં સેંકડો મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા. પાયલોટે સમયસર અને યોગ્ય નિર્ણય લઈને વિમાનને રાજકોટ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઇમર્જન્સી લેન્ડિંગ કરાવ્યું.
ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની ફલાઈટ નંબર - 621452 દુબઈથી મુંબઈ જવા માટે નિયત સમયે ટેકઓફ કરી હતી. સફર દરમિયાન અચાનક વિમાનમાં ટેક્નિકલ ખામી સર્જાતાં કેબિનમાં ધુમાડો ફેલાયો હતો. આ ગંભીર કટોકટીની સ્થિતિમાં પાયલોટે તાત્કાલિક એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ (ATC) સાથે સંપર્ક સાધીને નજીકના રાજકોટ એરપોર્ટ પર ઇમર્જન્સી લેન્ડિંગની મંજૂરી મેળવી હતી.
STORY | Dubai-Mumbai flight makes emergency landing at Rajkot after smoke detected; all 194 onboard safe— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
A Dubai-Mumbai IndiGo flight carrying 194 passengers and crew members made an emergency landing at the Rajkot International Airport in Gujarat on Monday after smoke was… pic.twitter.com/ick6y9AUB0
રાજકોટ એરપોર્ટ પ્રશાસને તુરંત એલર્ટ મોડ પર આવીને તમામ તૈયારીઓ કરી દીધી હતી. ફાયર ફાઇટર્સની ટીમો, એમ્બ્યુલન્સ અને તબીબી કર્મચારીઓને રનવે પાસે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. વિમાનને સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ કરાવીને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી ચાલુ હતી.
કલેક્ટરે તબીબોને આપી એલર્ટ સૂચના
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં રાજકોટ કલેક્ટરે આરોગ્ય વિભાગ અને તબીબોને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપી હતી. બપોરે લગભગ 3:15 વાગ્યે શહેરના અગ્રણી તબીબોને મેસેજ મોકલીને તેમની ઇમર્જન્સી મેડિકલ ટીમો તૈયાર રાખવા જણાવવામાં આવ્યું હતું.
આ સૂચના મળતાં જ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA) રાજકોટના પ્રમુખ ડો. તેજસ કરમટા અને ડો. જયેશ ડોબરીયા સહિત અન્ય તબીબોએ ત્વરિત પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. હોસ્પિટલ સ્ટાફ, એમ્બ્યુલન્સ અને તમામ મેડિકલ સુવિધાઓને પૂર્ણ તૈયારી સાથે રાખવામાં આવી હતી.