દાંતીવાડામાં દારૂની ગાડીના ચાલકો દ્વારા SMC ટીમ પર હુમલો, બેદરકારી બદલ LCBના PI સહિત 3 પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડ, બાદમાં બદલી
મોટી માત્રામાં દારૂની હેરાફેરીની માહિતી SMCને મળી જ્યારે સ્થાનિક પોલીસ અને LCB ટીમ અંધારામાં રહેતા કાર્યવાહી કરવામાં આવી
Published : November 19, 2026 at 9:08 PM IST
અરવલ્લી: દાંતીવાડામાં SMC ટિમ પર બૂટલેગરોના દારૂની ગાડીના ચાલકો દ્વારા થયેલા હુમલા સંદર્ભે એલસીબી પીઆઈ સહિત ત્રણ પોલીસ કર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરી તેમની બદલી કરી દેવામાં આવી છે. એસએમસી ગાંધીનગરની ટીમને ખાનગી રાહે મળેલી બાતમીના આધારે બુધવારે રાત્રે દાંતીવાડા મારવાડા સહિતના ગામોમાં સઘન વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. તે સમય દરમિયાન બુટલેગરોના ગાડીના ચાલકો દ્વારા પોલીસે અને પંચો ઉપર મારી નાખવાના ઈરાદે ગાડી ચઢાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો આ ઘટનામાં એક પોલીસ કર્મચારીને ઈજાઓ પહોંચી હતી. જોકે હવે 24 કલાકમાં એલસીબી પીઆઈ સહિત ત્રણ પોલીસ કર્મીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાક્રમ મુજબ, ગાંધીનગર એસએમસી ટીમને ખાનગી રાહી બાતમી મળી હતી કે રાજસ્થાનના મેથીપુરા ગામેથી પ્રદીપ મેવાડાના દારૂના ઠેકા પરથી દારૂ ભરેલી ગાડીઓ ગુજરાતમાં આવવાની છે અને તેનું પાયલોટિંગ દાંતીવાડા તાલુકાના રામનગરનો ગુલાબસિંહ ઉર્ફે વાસુ કાળા કલરની સ્કોર્પીયો ગાડીથી કરવાનો છે. જેથી બુધવારની રાત્રે દાંતીવાડા વિસ્તારમાં ગાંધીનગર એસએમસીની ટીમ દ્વારા સઘન વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. તે દરમિયાન ગુલાબસિંહ ઉર્ફે વાસુની સ્કોર્પિયો ગાડીના પાયલોટિંગ સાથે પાછળ બ્રેઝા ઈનોવા સહિતનો ગાડીઓ દારૂ ભરેલો કાફલો પહોચતા પહોંચતા એસ.એમ.સી ની ટીમ દ્વારા તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન ગાડીઓના ચાલકો દ્વારા પંચો અને પોલીસ ઉપર ગાડી ચડાવી કચડી નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પોલીસની ક્રેટા કારને ટક્કર મારવામાં આવી હતી. આ ઘટનામાં એક પોલીસ કર્મચારીને ઈજાઓ પણ પહોંચી હતી.
ઘટના બાદ પોલીસે પીછો કરતા તમામ ગાડીઓ મેથીપુરા દારૂના થેકા સુધી પહોંચી હતી. પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી અને રાજસ્થાન પોલીસને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. રાજસ્થાન પોલીસ, રાજસ્થાન આબકારી વિભાગ અને ગુજરાત પોલીસના સંયુક્ત ઓપરેશન હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી જેમાં 3 જેટલા વાહનો અને દારૂ સહિતનો મુદ્દામાલ દાંતીવાડા પોલીસ મથકે જપ્ત કરી દારૂનો ઠેકો ધરાવતો પ્રદીપ મેવાડા, દારૂની ગાડીઓનું પાયોલોટિંગ કરનાર ગુલાબસિંહ ઉર્ફે વાસુ, ઈનોવા ગાડીનો ચાલક, બ્રેઝા ગાડીનો ચાલક સહિત અન્ય દારૂ ભરેલી ગાડીઓના ચાલકો સહિતના લોકો સામે દાંતીવાડા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી.
આટલી મોટી માત્રામાં દારૂની હેરાફેરી થતી હોવાની માહિતી ગાંધીનગર એસએમસી ટીમને મળી હતી જ્યારે સ્થાનિક પોલીસ અને એલસીબી ટીમ આ બાબતે અંધારામાં રહેતા તેમની સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જેમાં આ ઘટનાના 24 કલાક બાદ બનાસકાંઠા એસપી કચેરી તરફથી મળતી જાણકારી મુજબ 3 પોલીસ કર્મચારીઓ સામે એક્શન લેવામાં આવી છે. આજે ગુરુવારે એલસીબી પીઆઈ ડી.એમ. રાઠોડ, કોન્સ્ટેબલ સુરેશ ચૌધરી, કોન્સ્ટેબલ મનજી દેસાઈને સસ્પેન્ડ કરીને તેમની બદલી કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં એલસીબી પીઆઈને સસ્પેન્ડ કર્યા બાદ કરાઈ ખાતે બદલી કરાઈ છે, કોન્સ્ટેબલ સુરેશ ચૌધરીની રાજકોટ ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે કોન્સ્ટેબલ મનજી દેસાઈની જામનગર ખાતે બદલી કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી બાદ બુટલેગરો સાથે મિત્રતા રાખનારા પોલીસ કર્મીઓમાં પણ ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
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