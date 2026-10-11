ભરૂચ: ACની આડમાં કન્ટેનરમાં લઈ જવાતો ₹45 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, ₹1.25 કરોડનો મુદ્દામાલ કર્યો કબજે
ભરૂચ જિલ્લામાં SMCએ અંકલેશ્વરના NH-48 પર નોબલ માર્કેટ સામે ACની આડમાં કન્ટેનરમાં લઈ જવાતો હરિયાણાથી આવતો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો.
Published : October 11, 2026 at 5:26 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લામાં વિદેશી દારૂની હેરાફેરી સામે સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા વધુ એક મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. અંકલેશ્વરના નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર નોબલ માર્કેટ સામેથી ACની આડમાં કન્ટેનરમાં લઈ જવાતો લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે.
વિગતો મુજબ, હરિયાણાથી કન્ટેનરમાં વિવિધ બ્રાન્ડનો વિદેશી દારૂ લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો. SMCની ટીમે દરોડા દરમિયાન ₹45.48 લાખથી વધુ કિંમતનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડી, દારૂ, AC અને કન્ટેનર સહિત કુલ ₹1.25 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આ મામલે પાંચથી વધુ શખ્સોને વોન્ટેડ જાહેર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
વિદેશી દારૂની હેરાફેરી અંગે મળેલી બાતમીના આધારે SMCની ટીમે અંકલેશ્વરના NH-48 પર નોબલ માર્કેટ નજીક તપાસ હાથ ધરી હતી. આ દરમિયાન ACની આડમાં કન્ટેનરમાં લઈ જવાતો વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો. કન્ટેનરમાં AC સાથે વિવિધ બ્રાન્ડનો દારૂ છુપાવીને હેરાફેરી કરવામાં આવતી હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
દારૂની હેરાફેરી માટે માલસામાનની આડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાની આશંકા વચ્ચે SMCની આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, દારૂ ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને આ હેરાફેરીમાં અન્ય કેટલા લોકો સંડોવાયેલા છે તે અંગેની વિગતો તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
SMCની ટીમે કાર્યવાહી દરમિયાન વિવિધ બ્રાન્ડનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો. જપ્ત કરાયેલા દારૂની કિંમત ₹45.48 લાખથી વધુ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ ઉપરાંત દારૂની હેરાફેરીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલું કન્ટેનર અને AC પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે.
દારૂ, AC અને કન્ટેનર સહિત કબજે કરાયેલા કુલ મુદ્દામાલની કિંમત ₹1.25 કરોડ 99 હજારથી વધુ હોવાનું જણાવાયું છે. આટલી મોટી કિંમતનો મુદ્દામાલ ઝડપાતાં દારૂની હેરાફેરીના નેટવર્ક અંગે તપાસ તેજ બને તેવી શક્યતા છે.
આ કેસમાં SMC દ્વારા પાંચથી વધુ શખ્સોને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હરિયાણાથી દારૂ કન્ટેનરમાં ભરીને લાવવામાં આવ્યો હોવાની વિગતોના આધારે દારૂનો જથ્થો કોણે મોકલ્યો, કોના માટે મોકલાયો હતો અને સમગ્ર હેરાફેરીમાં કોણ-કોણ સામેલ હતું તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિસ્તાર ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ અને હાઇવે કનેક્ટિવિટીના કારણે વાહનવ્યવહારનું મહત્વનું કેન્દ્ર છે. આવા વિસ્તારમાં કન્ટેનરની આડમાં દારૂની હેરાફેરી ઝડપાતાં પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે.
હાલમાં SMC દ્વારા કબજે કરાયેલા મુદ્દામાલ અંગે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. વોન્ટેડ શખ્સોને ઝડપી પાડવા અને દારૂની હેરાફેરીના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. તપાસમાં વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.
આ પણ વાંચો...
- દારુ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ, દાહોદની ખંગેલા ચેકપોસ્ટ પરથી પોલીસે 1 કરોડથી વધુનો દારુ ઝડપી પાડયો
- ગીર સોમનાથઃ સ્થાનિક પોલીસ ઉંઘતી રહી અને SMCએ દારુ ઝડપી પાડ્યો! કોડીનારના આ વિસ્તારમાં બોલાવ્યો સપાટો
- જામનગર: નાઘેડી GIDCમાં SMCની કાર્યવાહી, પ્લાસ્ટિકના દાણાની આડમાં સંતાડેલો દારુ ઝડપાયો; 1.37 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત