બુટલેગરોનો દમણથી વાયા અમરેલી ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવાનો પ્લાન SMCએ ફેલ કર્યો, બોટમાંથી 6800 દારૂની બોટલ મળી
દમણથી બોટ મારફતે ગુજરાતના દરિયા કાંઠે વિદેશી દારૂનો જથ્થો લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ત્યારે સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલની ટીમે દરોડો પાડી સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
Published : May 10, 2026 at 9:02 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના દરિયા કાંઠે ગુજરાત સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલ (SMC) દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતા જાફરાબાદ તાલુકાના સામાકાંઠે દારૂના જથ્થા સાથે મોટી કટિંગ ઝડપાઈ હતી. મળતી માહિતી અનુસાર દમણથી બોટ મારફતે ગુજરાતના દરિયા કાંઠે વિદેશી દારૂનો જથ્થો લાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ત્યારે સ્ટેટ મોનિટરીંગ સેલની ટીમે બાતમીના આધારે દરોડો પાડી સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.
દરોડા દરમિયાન વિદેશી દારૂની કુલ 6,859 બોટલો ઝડપાઈ હતી, જેની કિંમત રૂ. 22,75,480 ગણાવવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત ઘટના સ્થળેથી 6 વાહનો સહિત કુલ રૂ. 33,89,380નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યવાહી દરમ્યાન ચાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે 11 આરોપીઓ ફરાર થઈ જવામાં સફળ રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સમગ્ર મામલે જાફરાબાદ મરીન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, દમણથી અંદાજે 90 નોટિકલ માઈલ દૂર દરિયાઈ માર્ગે બોટ મારફતે દારૂનો મોટો જથ્થો જાફરાબાદના દરિયા કાંઠે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો હતો. ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં દરિયાઈ માર્ગે દારૂની હેરાફેરીનો આ મોટો પ્રયાસ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
SMCના PI આર.કે. કરમટાએ જણાવ્યું હતું કે, ચોક્કસ બાતમીના આધારે ટીમ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મોટી માત્રામાં વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે. હાલ ઝડપાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને સમગ્ર રેકેટમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. સાથે જ દારૂનો જથ્થો ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને આ હેરાફેરી પાછળ કોણ-કોણ સંકળાયેલા છે તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
