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સુરેન્દ્રનગરમાં કેમિકલ ચોરી નેટવર્ક પર SMCનો દરોડો: પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ, LCBમાં મોટા ફેરફાર

આ દરોડા દરમિયાન 8330 કિલોગ્રામ કેમિકલ અને કુલ 45.98 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

સુરેન્દ્રનગરમાં કેમિકલ ચોરી નેટવર્ક પર SMCનો દરોડો: પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ, LCBમાં મોટા ફેરફાર
સુરેન્દ્રનગરમાં કેમિકલ ચોરી નેટવર્ક પર SMCનો દરોડો: પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ, LCBમાં મોટા ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 12:49 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા વિસ્તારમાં આવેલી નાની મોલડી નજીક પવનપુત્ર રાજસ્થાની હોટલના કમ્પાઉન્ડમાં ચાલતી કેમિકલ ચોરીના નેટવર્ક પર ગાંધીનગર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

આ દરોડા દરમિયાન 8330 કિલોગ્રામ કેમિકલ અને કુલ 45.98 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં ચુનીલાલ તુલસીરામ ગામેતી અને આશિષકુમાર યાદવની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગરમાં કેમિકલ ચોરી નેટવર્ક પર SMCનો દરોડો: પોલીસ અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ, LCBમાં મોટા ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)

પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે આ સમગ્ર કેમિકલ ચોરીનું નેટવર્ક ભુપતભાઈ પટગીર, હિતેશભાઈ બચુભાઈ સોલંકી અને ભગીરથ ખીચડ ચલાવતા હતા. આ આધારે વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

તપાસમાં ચોટીલા પોલીસ મથકના પીઆઈની બેદરકારી સામે આવી હતી. આ કારણે ચોટીલા પોલીસ મથકના પીઆઈ જયદીપ સોલંકી અને પીએસઆઈ જી.એન. કુલચ્છરને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તેમની સાથે કોન્સ્ટેબલ નરેન્દ્રસિંહ અને દિલીપભાઈ માંજરીયાને પણ સસ્પેન્ડ કરીને તેમની વિરુદ્ધ વિભાગીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. રેન્જ આઈજીના આદેશથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

ચુનીલાલ તુલસીરામ ગામેતી અને આશિષકુમાર યાદવની અટકાયત
ચુનીલાલ તુલસીરામ ગામેતી અને આશિષકુમાર યાદવની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

એલસીબીમાં મોટા ફેરફારો:

આ ઘટના બાદ સુરેન્દ્રનગર એલસીબીમાં પણ મોટા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. એલસીબીના પીઆઈ જે.જે. જાડેજાને બદલીને તેમના સ્થાને ભાવેશકુમાર સિંગરેખિયાને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે.

એલસીબીના પીએસઆઈ જાવેદખાન પઠાણને સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત એલસીબીમાં ફરજ બજાવતા તમામ હેડ કોન્સ્ટેબલો અસ્લમ મલેક, પ્રવીણ કોલા, યશપાલસિંહ અને અજયસિંહને પણ અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં બદલી કરવામાં આવ્યા છે.

પાર્થ પરમાર, ડીવાયએસપીનું નિવેદન:

આ અંગે ડીવાયએસપી પાર્થ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "એસએમસીના દરોડા બાદ પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની બેદરકારી જણાતા આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને એલસીબીના સ્ટાફમાં પણ વ્યાપક ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે."

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TAGGED:

SURENDRANAGAR
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