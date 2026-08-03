અમદાવાદના દરિયાપુરમાં મનપસંદ ક્લબ પર SMCનો દરોડો: 187 જુગારીઓ ઝડપાયા, લાખોનો મુદ્દામાલ જપ્ત
રવિવારની રજાના કારણે મનપસંદ ક્લબમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જુગાર રમવા માટે એકત્ર થયા હતા.
Published : August 3, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 8:50 PM IST
અમદાવાદ: દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલી મનપસંદ ક્લબમાં ચાલતા હાઈપ્રોફાઈલ જુગારધામ પર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા રવિવારે બપોરથી શરૂ કરાયેલી કાર્યવાહી સોમવાર સુધી સતત ચાલુ રહી. રેડને 20 કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં આરોપીઓના નિવેદનો નોંધવાની અને મુદ્દામાલની ગણતરી કરવાની કાર્યવાહી યથાવત્ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ક્લબમાંથી આશરે 187 જેટલા જુગારીઓ ઝડપાયા છે, જ્યારે મોબાઇલ ફોન, રોકડ રકમ, જુગારમાં વપરાતા કોઈન, લક્ઝરી વાહનો સહિત લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે લેવામાં આવ્યો છે.
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, રવિવારની રજાના કારણે મનપસંદ ક્લબમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જુગાર રમવા માટે એકત્ર થયા હતા. ચોક્કસ બાતમીના આધારે SMCની અલગ-અલગ ટીમોએ એકસાથે દરોડો પાડતાં ક્લબના ત્રણેય માળ પર ચાલતો જુગાર ઝડપાયો હતો. ત્રણેય હોલમાં અંદાજે 35 થી 40 ટેબલ પર જુગાર રમાતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
રેડ દરમિયાન SMCના ડીઆઈજી વિશાલ વાઘેલા અને એસપી મયુર ચાવડા સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર કાર્યવાહી પર નજર રાખી હતી. હાલ તમામ આરોપીઓના નિવેદનો લેવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
તપાસ દરમિયાન મનપસંદ જીમખાનાના મુખ્ય સંચાલક ગામો ઉર્ફે ગોવિંદ ઉર્ફે ગામો ખોડીદાસ પટેલના નામની ચર્ચા સામે આવી છે. સાથે જ એક નિવૃત્ત પોલીસકર્મી તથા ડિંગુચા કબૂતરબાજી કેસ સાથે જોડાયેલા બોબી પટેલના કનેક્શનની પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જોકે આ અંગે સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી અને તપાસ ચાલુ છે.
મનપસંદ ક્લબ પર અગાઉ પણ અનેક વખત દરોડા પડી ચૂક્યા છે. અગાઉની કેટલીક કાર્યવાહીમાં હાઈકોર્ટના આદેશના આધારે સંચાલકોને રાહત મળી હોવાની ચર્ચા વચ્ચે આ વખતે SMCએ મોટા પાયે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તમામ આરોપીઓને એકસાથે દરિયાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં રાખવું શક્ય ન હોવાથી કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ તેમને શહેરના અન્ય પોલીસ સ્ટેશનોમાં પણ ખસેડવામાં આવી શકે છે. અગાઉની કાર્યવાહી દરમિયાન પણ આવી જ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર કેસમાં સ્થાનિક પોલીસની ભૂમિકા પણ તપાસના કેન્દ્રમાં આવી છે. અગાઉની રેડ બાદ દરિયાપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ હતી. આ વખતે પણ સ્થાનિક પોલીસને અગાઉથી જાણ હતી કે નહીં અને જો ન હતી તો કેમ ન હતી, તે મુદ્દે તપાસ કરવામાં આવશે. સૂત્રોનું માનવું છે કે તપાસના આધારે ઉચ્ચ સ્તરે કાર્યવાહી થવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
સમગ્ર મામલે વિશાલ વાઘેલાએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે “અમારી તપાસમાં આ જુગારધામની એક અનોખી મોડસ ઓપરેન્ડી (MO) સામે આવી છે, જેમાં રોકડ નાણાંની વિઝિબિલિટી ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરાતો હતો. જુગાર રમવા આવનાર વ્યક્તિ પાસેથી સૌથી પહેલાં પૈસા લઈને તેને એક રીસીપ્ટ આપવામાં આવતી હતી. આ રીસીપ્ટ લઈને ખેલાડી નિર્ધારિત ફ્લોર પર જતો, જ્યાં પ્રિન્ટેડ શીટ પર તેના પૈસા પ્લસ ચોપડે નોંધીને રમવાનું શરૂ કરાવવામાં આવતું હતું.”