વેરાવળમાં SMCના દરોડા દરમિયાન હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા: 34 જુગારીઓ અને 200ના ટોળા સામે બે FIR
આ સમગ્ર બનાવમાં વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં બે અલગ-અલગ FIR નોંધવામાં આવી છે.
Published : July 10, 2026 at 8:03 AM IST
ગીર સોમનાથ: વેરાવળ શહેરના મોટા કોળીવાડા વિસ્તારમાં ચાલતી કથિત જુગાર ક્લબ પર સ્ટેટ મોનીટરીંગ સેલ (SMC) દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન ભારે હંગામો સર્જાયો હતો. દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસને સ્થાનિક ટોળાના ઉગ્ર વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરિસ્થિતિ કાબૂ બહાર જતાં SMCના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એચ. સીસોદીયાએ કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા હવામાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. ત્યારબાદ વેરાવળ શહેર પોલીસ, એલસીબી સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર દોડી આવ્યા અને સ્થિતિને નિયંત્રણમાં લીધી હતી.
આ સમગ્ર બનાવમાં વેરાવળ સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં બે અલગ-અલગ FIR નોંધવામાં આવી છે. પ્રથમ ગુનામાં 34 આરોપીઓ સામે ગુજરાત જુગાર પ્રતિબંધક કાયદા હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે દરોડા દરમિયાન રૂ. 26,500 રોકડ, 6 મોબાઇલ ફોન, ગંજીપત્તાના 47 પાના સહિત કુલ રૂ. 56,500નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.
પોલીસે વોન્ટેડ આરોપીઓ તરીકે ઇકબાલ જમાલભાઈ કાલવાત, વિરાભાઈ અમરાભાઈ ચોપડા, જયંતિલાલ રેવાગીરી ગોસ્વામી, વિશાલ ઉર્ફે પાડો મહેશભાઈ ભુવા, વિશાલ ધુસાભાઈ પરમાર, મનુ ઉર્ફે મનુરાય કેશુભાઈ ચારીયા, કિશન રમેશભાઈ જેઠવા, કેશુ દાનાભાઈ ગાવડીયા, નરશી ઉર્ફે ભજીયું ગોવિંદભાઈ પઢીયાર, ગણેશ રામજીભાઈ ગાવડીયા, ઉમેશ કાનજીભાઈ ગાવડીયા, મુકેશ રાજુભાઈ ગોહેલ, આમદ ઇબ્રાહીમ ચોરવાડા, અલ્હાજ યુસુફ રાઠોડ, સરફરાજ જમાલભાઈ ગોહેલ, યાસર મુસ્તાક વિરભાર, અશ્વિનગીરી રેવાગીરી ગોસ્વામી, તુલસી ભાણાભાઈ ધારેશા, નીલેશ ઉર્ફે પોપીયો, હરેશ પોય, ભુરો (વરલી મટકા), રવિ, સાબીર, ઉદય પંડિત, ઉદય વાજા, હીરેન પંડિત, પ્રથમ ગાવડીયા, હીત ચારીયા, પુંજીબેન રામજીભાઈ ગાવડીયા, કાજલબેન વિનુભાઈ ગોહેલ, ભાવનાબેન કેશુભાઈ ગાવડીયા, સારદાબેન ભીખુભાઈ વાજા, ભીખુભાઈ વાજાની બહેન, ગીરીશ ગાવડીયાના ભાઈની પત્ની, ગીરીશ રામજીભાઈ ગાવડીયા (જુગારધામનો મુખ્ય સંચાલક), મકાન માલિક ભીખુભાઈ વાજા તેમજ ચાર મોબાઇલ નંબરના વપરાશકર્તાઓ સહિત અન્ય અજાણ્યા વ્યક્તિઓને આરોપી તરીકે દર્શાવ્યા છે.
બીજી FIRમાં પોલીસની ફરજમાં રૂકાવટ, રાયોટિંગ, સરકારી કામગીરીમાં અવરોધ, પોલીસ પર જીવલેણ હુમલાનો પ્રયાસ તથા ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની વિવિધ ગંભીર કલમો હેઠળ 40 નામજોગ આરોપીઓ અને આશરે 200 જેટલા સ્ત્રી-પુરુષોના ટોળા સામે ગુનો નોંધાયો છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ દરોડા દરમિયાન મુખ્ય સંચાલક ગીરીશ રામજીભાઈ ગાવડીયા અને અન્ય અનેક આરોપીઓ સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યા હતા. હાલ SMC અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તમામ વોન્ટેડ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે સઘન શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ વેરાવળ શહેરમાં કાયદો-વ્યવસ્થાને લઈને ગંભીર ચર્ચા જગાવી છે. જુગાર ક્લબ પર દરોડા દરમિયાન પોલીસ પર હુમલાનો પ્રયાસ અને PI દ્વારા કરાયેલા ફાયરિંગને પગલે સમગ્ર જિલ્લામાં આ ઘટના ચર્ચાનો વિષય બની છે.