વડોદરા: પાણીગેટમાં SMCની મોટી કાર્યવાહી, આશરે 50 પેટી દારૂ સાથે 4 આરોપી ઝડપાયા
ઝડપાયેલા દારૂના જથ્થાનો કોઈ વોન્ટેડ આરોપી સાથે સીધો સંબંધ છે કે નહીં, તે અંગે હાલ કોઈ અંતિમ પુષ્ટિ ન હોવાથી તપાસ ચાલુ છે.
Published : September 30, 2026 at 2:12 PM IST
વડોદરા: પાણીગેટ વિસ્તારમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા દારૂના જથ્થા સામે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દરમિયાન આશરે 50 પેટી જેટલો દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક માહિતીમાં સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
SMCની કાર્યવાહી બાદ ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો છે, જ્યાં હાલ જથ્થાની ગણતરી સહિતની વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. ઝડપાયેલા દારૂના જથ્થા અને આરોપીઓ અંગે વધુ વિગતો મેળવવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ગણતરી પૂર્ણ થયા બાદ કુલ કેટલો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે અને તેની અંદાજિત કિંમત કેટલી છે તે અંગે વધુ સ્પષ્ટતા થઈ શકે છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ઝડપાયેલો દારૂનો જથ્થો કોઈ વોન્ટેડ આરોપી સાથે સંકળાયેલો હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ બાબત અંગે હાલ કોઈ અંતિમ પુષ્ટિ સામે આવી નથી. વોન્ટેડ આરોપી સાથે દારૂના જથ્થાનું કોઈ સીધું જોડાણ છે કે નહીં, તે SMC અને પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવતી તપાસ બાદ જ હકીકત સ્પષ્ટ થઈ શકશે.
SMCની કાર્યવાહી બાદ પાણીગેટ પોલીસ પણ સમગ્ર મામલાની તપાસમાં જોડાઈ છે. ઝડપાયેલા ચારેય આરોપીઓની ભૂમિકા, દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો હતો, ક્યાં પહોંચાડવાનો હતો અને આ સમગ્ર વ્યવહારમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દાઓ તપાસ હેઠળ છે.
હાલ સમગ્ર મામલે દારૂના જથ્થાની ગણતરી અને જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. તપાસ આગળ વધતાં દારૂના જથ્થાના સ્ત્રોત, સંભવિત સપ્લાયર અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે. હાલ ઉપલબ્ધ માહિતી પ્રાથમિક તબક્કાની છે અને SMC તથા પોલીસની તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સમગ્ર કેસની વધુ હકીકતો સ્પષ્ટ થશે.
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