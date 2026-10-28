અમદાવાદ બુક ફેસ્ટિવલમાં અનોખા પુસ્તકોનું આકર્ષણ: 2 બાય 1.5 ઈંચની ભગવદ્ ગીતા, ખાદીના કાગળ પર હનુમાન ચાલીસા
અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 28, 2026 at 9:52 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ ખાતે અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ 2026નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક મેળામાં વિવિધ વિષયોના પુસ્તકો સાથેનો અનોખો સ્ટોલ મુલાકાતીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહ્યો છે. આ સ્ટોલ પર વિશ્વની સૌથી નાની હોવાનો દાવો કરવામાં આવતી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અને ખાદીના કાગળ પર તૈયાર કરાયેલી હનુમાન ચાલીસા રજૂ કરવામાં આવી છે. પુસ્તકોના અનોખા કદ અને વિશેષતાને કારણે પુસ્તકપ્રેમીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં અનોખા પુસ્તકોની ધૂમ
શહેરમાં રિવરફ્રન્ટ પર ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલમાં એક સ્ટોલ પર 2 બાય 1.5 ઇંચની શ્રીમદ્દ ભગવદ્દ ગીતા લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. માત્ર પોકેટમાં સમાઇ જાય તેવા નાના કદમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી આ ભગવદ્દ ગીતામાં 400 પાનાંનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય પુસ્તક કરતાં અનેકગણું નાનું કદ હોવા છતાં તેમાં ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક સાહિત્યને સુંદર રીતે સમાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
સ્ટોલના સંચાલકના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં આ નાની ભગવદ્ ગીતાની અંદાજે 150થી વધુ નકલોનું વેચાણ થઈ ચૂક્યું છે. આ પુસ્તક ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે.
ખાદીના કાગળ પર હસ્તનિર્મિત હનુમાન ચાલીસા
આ સ્ટોલ પર ભગવદ્ ગીતા ઉપરાંત ખાદીના કાગળ પર તૈયાર કરવામાં આવેલી હનુમાન ચાલીસા પણ મુલાકાતીઓનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. અંદાજે 3 બાય 2 ઇંચના કદમાં 24 પાનાંની આ હનુમાન ચાલીસામાં શ્લોકો સાથે તેમનો અનુવાદ પણ આપવામાં આવ્યો છે. ખાદીના કાગળ પર હાથથી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
સ્ટોલના સંચાલક અપૂર્વ શાહના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 600થી વધુ હનુમાન ચાલીસાનું વેચાણ થયું છે. આ પુસ્તકોની કુલ 1,000 નકલો તૈયાર કરવામાં આવી છે. નાનકડા કદમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી આ ધાર્મિક પુસ્તકોને સરળતાથી ખિસ્સામાં રાખી શકાય છે. દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન સગાંસંબંધીઓ અને મિત્રોને ભેટ આપવા માટે પણ લોકો આ પુસ્તકોની ખરીદી કરી રહ્યા છે. સ્ટોલને મુલાકાતીઓ તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
શ્રીકૃષ્ણના આકારમાં ભગવદ્ ગીતા પણ ખાસ આકર્ષણ
આ અગાઉ પણ ધાર્મિક સાહિત્યને અનોખી રીતે રજૂ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. સ્ટોલના સંચાલકના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2018માં તેમણે પ્રથમ વખત પુસ્તક મેળામાં ભાગ લીધો હતો. તે સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સંબંધિત 'સકારાત્મક સોચ' નામની પુસ્તક લોન્ચ કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના આકારમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા પણ અહીં વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. આ પુસ્તકને ઘરમાં કે મંદિરમાં રાખી શકાય છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના આકારમાં તૈયાર કરાયેલી આ ભગવદ્ ગીતા ધાર્મિક આસ્થા સાથે અનોખી રચનાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. તેને ભેટ તરીકે પણ આપી શકાય છે.
મુલાકાતીઓમાં પણ ભારે ઉત્સાહ
પુસ્તક મેળામાં આવનારા લોકો વિવિધ સ્ટોલની મુલાકાત લઈ રહ્યાં છે. જોકે, અત્યંત નાના કદમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી ભગવદ્ ગીતા અને ખાદીના કાગળ પરની હનુમાન ચાલીસા લોકોને ખાસ આકર્ષી રહી છે. પુસ્તકપ્રેમીઓ આ અનોખી પુસ્તકોને જોઈને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે.
અપૂર્વ શાહે જણાવ્યું હતું કે, અમે દર વર્ષે બુક ફેરમાં કંઈક નવું લઈને આવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ વખતે અમે નાની અને મોટી હનુમાન ચાલીસા ઉપરાંત પોકેટમાં સમાઈ શકે તેવી શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા રજૂ કરી છે. અંદાજે 2 બાય 1.5 ઇંચની આ ભગવદ્ ગીતામાં 400 પાનાં છે. આયોજકો દ્વારા તેને ભારતની સૌથી નાની ભગવદ્ ગીતા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
દર વર્ષે કંઇક નવું કરવાનો પ્રયાસ
અપૂર્વ શાહે જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2018માં અમે પહેલી વખત બુક ફેરમાં ભાગ લીધો હતો. ત્યારથી દર વર્ષે કંઈક નવીન રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ વખતે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના આકારમાં તૈયાર કરાયેલી ભગવદ્ ગીતા પણ રજૂ કરવામાં આવી છે, જેને મંદિરમાં રાખી શકાય છે અને ભેટ તરીકે પણ આપી શકાય છે.
પુસ્તક ખરીદનાર દગ્યાર્ધ્રુ સીરીશભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, આજે મેં પુસ્તક મેળાની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં ઘણી બધી સારી પુસ્તકો જોવા મળી છે. અલગ-અલગ સ્ટોલની મુલાકાત દરમિયાન મેં ખૂબ જ નાના કદની ભગવદ્ ગીતા જોઈ તો મને આશ્ચર્ય થયું હતું. આ પુસ્તક એટલી નાની છે કે સરળતાથી ખિસ્સામાં રાખી શકાય છે અને ગમે ત્યાં સાથે લઈ જઈ શકાય છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અહીં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ડિઝાઇનમાં તૈયાર કરાયેલી ભગવદ્ ગીતા પણ છે, જે મને ખૂબ જ ગમી છે. પુસ્તક મેળામાં પુસ્તકોની આવી અનોખી રજૂઆત ખરેખર સારી છે. હું અહીંથી મારી પસંદગીની વિવિધ પુસ્તકો ખરીદી રહ્યો છું.
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