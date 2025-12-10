ગુજરાતી મુસાફરો ભરેલી બસને રાજસ્થાનમાં નડ્યો અકસ્માત: 3 લોકોના મોત, 28 ઘાયલ
ખાટુશ્યામજી જતી એક સ્લીપર બસ અને ટ્રક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા અને 28 ઘાયલ થયા છે.
Published : December 10, 2025 at 8:53 AM IST
રાજસ્થાન : સીકર જિલ્લાના ફતેહપુર વિસ્તારમાં જયપુર-બિકાનેર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મંગળવારે રાત્રે લગભગ 10:40 વાગ્યે એક સ્લીપર બસ અને ટ્રક વચ્ચે ભીષણ ટક્કર થઈ હતી. આ બનાવમાં બસ ડ્રાઇવર સહિત ત્રણ લોકોના મોત થયા. મળતી માહિતી અનુસાર આ બસમાં સવાર તમામ લોકો ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના હતા.
તમામ મુસાફરો વલસાડના હતા: SHO સુરેન્દ્ર દેવડાએ જણાવ્યું હતું કે , આ અકસ્માતમાં 28 મુસાફરો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી સાતની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. અકસ્માતના કારણની પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, બસમાં લગભગ 50 મુસાફરો હતા, જે બધા ગુજરાતના વલસાડ જિલ્લાના હતા. તેઓ વૈષ્ણોદેવીથી ખાટુશ્યામજી જઈ રહ્યા હતા.
ડ્રાઈવર સહિત ત્રણ લોકોના મોત : ગુજરાતના મુસાફરો ભરેલી સ્લીપર બસ ફતેહપુર નજીક હાઇવે પર પહોંચતા જ તે સામેથી આવી રહેલા ટ્રક સાથે અથડાઈ ગઈ. આ અકસ્માતમાં બસ ચાલક કમલેશ અને મુસાફર મયંકનું મોત થયું, જ્યારે એક મૃતકની ઓળખ હજુ સુધી થઈ નથી. મૃતદેહોને ફતેહપુર સરકારી હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યા છે.
બસનો આગળનો ભાગ ચકનાચૂર થયો : પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બસ બીકાનેરથી જયપુર આવી રહી હતી, જ્યારે ટ્રક ઝુનઝુનુથી બીકાનેર જઈ રહી હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બસનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો. ઘણા મુસાફરો તેમની સીટમાં ફસાઈ ગયા. અકસ્માત થતા જ બૂમો પડી ગઈ. પસાર થતા વાહનો થંભી ગયા અને લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક પોલીસ અને એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી.
ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર હેઠળ : પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બસમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે જહેમત ઉઠાવી. ઘાયલોને બહાર કાઢવા માટે ઘણી સીટ અને લોખંડના પતરા કાપી નાખવામાં આવ્યા. ઘાયલોને તાત્કાલિક ફતેહપુર અને સીકર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ડોક્ટરોની ટીમ ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર આપી રહી છે. ટક્કર બાદ બંને વાહનો હાઇવે પર ફસાઈ ગયા હતા, જેના કારણે લગભગ બે કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો. પોલીસે બસ અને ટ્રકને દૂર કરવા માટે ક્રેન બોલાવી હતી અને ટ્રાફિક પૂર્વવત કર્યો હતો.
15 મુસાફર ગંભીર રીતે ઘાયલ : ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા 15 મુસાફરોને સીકરની મોટી હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં અનંત, અર્જુનનો પુત્ર તુષાર, ઓમપ્રકાશનો પુત્ર રાજેશ, બાબુ ભાઈનો પુત્ર પ્રવીણ, સુરેશ ભાઈની પત્ની રંજના, શૈતાન સિંહની પુત્રી મુક્તા બેન, રામલાલનો પુત્ર આશિષ, અમિતનો પુત્ર નિલેશ, અમિતની પુત્રી સુહાની, કરમલ બેન, ઉદારમનો પુત્ર જામવંત, ઉત્તમની પુત્રી સુદા બેન, ઉકલ ભાઈનો પુત્ર અર્જુન, રમણ લાલનો પુત્ર અમિત અને મહેશ ભાઈની પત્ની શીલા બેનનો સમાવેશ થાય છે.
