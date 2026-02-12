કડીના અલદેસણ સીમમાં ગૌવંશના હત્યાકાંડથી અરેરાટી; મધરાતે ખેતરોમાં ધમધમતું હતું કતલખાનું
ગ્રામજનોની વોચમાં રિક્ષા મૂકી કસાઈઓ ફરાર, ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર ચાવડાએ આપી કડક કાર્યવાહીની ખાતરી
Published : February 12, 2026 at 4:28 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકા પંથકમાં જીવદયા પ્રેમીઓ અને હિન્દુ સંગઠનોમાં ભારે રોષની લાગણી જન્માવતી એક અત્યંત શરમજનક અને હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. કડી અને અલદેસણ ગામની વચ્ચે આવેલી સીમમાં, અવાવરુ ખેતરોમાં ગૌવંશની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું કૌભાંડ ગ્રામજનોની જાગરૂકતાને કારણે પ્રકાશમાં આવ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ચાલી રહેલી આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિનો પર્દાફાશ થતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ કડીના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર ચાવડા ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પોલીસ તંત્રને કડક હાથે કામ લેવા સૂચના આપી હતી.
મધરાતે ખેતરોમાં ખેલાતો હતો મોતનો ખેલ
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, અલદેસણ અને કડી વચ્ચેના ખેતરોમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી રાત્રિના અંધકારમાં શંકાસ્પદ હિલચાલ જોવા મળતી હતી. ગૌરક્ષકો અને સ્થાનિક યુવાનોને ખેતરોમાંથી ગૌવંશના અવશેષો મળી આવતા તેઓ સતર્ક થયા હતા. આ બાબતની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ગામના જાગૃત યુવાનોએ રાત્રિના સમયે વોચ (પેટ્રોલિંગ) ગોઠવી હતી.
ગઈકાલે મધરાતે જ્યારે ગ્રામજનો વોચમાં હતા ત્યારે તેમણે જોયું કે કેટલાક અસામાજિક તત્વો ગાયોને કાપી રહ્યા હતા. ગ્રામજનોએ આ દ્રશ્ય જોતા જ તેઓ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. જોકે, ગ્રામજનોને આવતા જોઈને ગૌતસ્કરો અને કસાઈઓ અંધારાનો લાભ લઈ પોતાની સીએનજી રિક્ષા અને હથિયારો ત્યાં જ મૂકીને ભાગી છૂટ્યા હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, સ્થળ પર ત્રણ જેટલી ગાયોની હત્યા કરાયેલી હાલતમાં મળી આવી હતી, જ્યારે અન્ય ગાયોને પણ ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી.
ગુનેગારોને છોડવામાં નહીં આવે: ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર ચાવડા
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા કડીના ધારાસભ્ય રાજેન્દ્ર ચાવડા તાત્કાલિક અસરથી અલદેસણની સીમમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના અત્યંત નિંદનીય છે. અલદેસણ ગામની સીમમાં અને કડી-અલદેસણ વચ્ચેના ખેતરોમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી ગાયો કાપવાનું કૃત્ય ચાલી રહ્યું હતું. આજે રાત્રે પણ ત્રણ જેટલી ગાયોને કાપવામાં આવી છે. ગામલોકોની જાગરૂકતાને કારણે કસાઈઓ રિક્ષા મૂકીને ભાગી ગયા છે."
ધારાસભ્યે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "મેં જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) સાથે પણ આ બાબતે ગંભીર ચર્ચા કરી છે. પોલીસ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જે કોઈ પણ ગુનેગારો આ કૃત્યમાં સંડોવાયેલા છે, તેઓને જેમ બને તેમ ઝડપથી પકડી પાડવામાં આવશે અને તેમને કડકમાં કડક સજા થાય તેવા પૂરેપૂરા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે."
સ્થાનિકોમાં ભભૂકતો રોષ: આરોપીઓ હાજર નહીં થાય તો રેલી કાઢીશું
ઘટનાસ્થળે હાજર કડીના રહેવાસી અને પ્રત્યક્ષદર્શી ગોસ્વામી પાર્થગીરી એ પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમે રાત્રે જાગતા હતા ત્યારે જોયું કે ગાયો કપાતી હતી. ગાયોના પગ કાપેલા હતા. અમે નજીક ગયા એટલે આરોપીઓ રિક્ષા મૂકીને ભાગી ગયા. અંદાજે 15થી 20 જેટલી ગાયો અહીં કપાયેલી હોવાની શક્યતા છે. અમારી એક જ માંગણી છે કે આરોપીઓને જલ્દીથી જલ્દી હાજર કરવામાં આવે. જો પોલીસ દ્વારા સત્વરે આરોપીઓને પકડવામાં નહીં આવે, તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને રેલી કાઢીશું."
અલદેસણ ગામના વતની ઠાકોર દાનસંગજી જુહાજીએ વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે, "અલદેસણ-જાસલપુર રોડ પર નૂરબાના ફાર્મની આજુબાજુ છેલ્લા અઠવાડિયાથી આ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. અગાઉ પણ અમને 4-5 ગાયોના કપાયેલા અવશેષો મળ્યા હતા. આજે અમે વોચમાં હતા ત્યારે બે-ત્રણ ગાયોને કસાઈઓ કાપતા હતા અને અમે પહોંચી ગયા એટલે તેઓ ભાગી ગયા. પોલીસે એક રિક્ષા કબજે કરી છે."
તેમણે વધુમાં ઉગ્ર માંગણી કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારા રોડ પર આવું ખોટું કૃત્ય ચાલી રહ્યું છે તે સાંખી લેવામાં નહીં આવે. ગૌમાતા આખા ભારત દેશની માતા છે. અમારી માંગ છે કે પકડાયેલા આરોપીઓને કડક સજા કરવામાં આવે અને તેમનો વરઘોડો કાઢીને સમાજમાં દાખલો બેસાડવો જોઈએ જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આવું કૃત્ય કરતા સો વાર વિચાર કરે."
પોલીસ કાર્યવાહી અને આગળની દિશા
કડી પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી કસાઈઓ દ્વારા છોડી દેવાયેલી રિક્ષા કબજે કરી છે અને તેના રજિસ્ટ્રેશન નંબર તથા અન્ય પુરાવાઓના આધારે આરોપીઓની ભાળ મેળવવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આજુબાજુના સીસીટીવી ફૂટેજ અને મોબાઈલ લોકેશનના આધારે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. હાલમાં સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટનાને લઈને ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ છે અને હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
