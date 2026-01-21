ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં 22મી જાન્યુઆરીએ કલતખાના બંધ રાખવા આદેશ, સરકારે કેમ લીધો આવો નિર્ણય?

રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત વિધાનસભાની તસવીર
ગુજરાત વિધાનસભાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 5:26 PM IST

ગાંધીનગર: અયોધ્યા ખાતે આવેલા રામ મંદિરની પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠાને આવતીકાલે 22મી જાન્યુઆરી 2026ના રોજ બે વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. આ પ્રસંગે રાજ્યભરમાં આવેલી તમામ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કતલખાનાને બંધ રાખવાનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે.

રાજ્યના કતલખાના બંધ રાખવા આદેશ
રાજ્ય સરકારના શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ દ્વારા એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં જણાવાયું છે કે, 22મી જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિર પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને બે વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. આ નિમિત્તે તમામ મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા વિસ્તારમાં આવેલા કતલખાના બંધ રાખવા માટે આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

રાજ્ય સરકારનો પરિપત્ર
રાજ્ય સરકારનો પરિપત્ર (Gujarat Government)

નોંધનીય છે કે, 22મી જાન્યુઆરી 2024ના રોજ અયોધ્યામાં ઐતિહાસિક રામ મંદિરનો ભવ્ય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે રામ નગરીમાં રાજનેતાઓ, ખેલ જગત, બોલિવૂડના કલાકારો સહિતના મહેમાનો પહોંચ્યા હતા અને રામલલાના દર્શન કર્યા હતા.

