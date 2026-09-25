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અમદાવાદઃ અસારવા પાણીની ટાંકીમાંથી મળ્યું કંકાલ, શરૂ થયો તપાસનો ધમધમાટ

અસારવામાં પાણીની ટાંકીમાંથી કંકાલ મળ્યા બાદ FSLની ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

અમદાવાદ મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કંકાલને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી
અમદાવાદ મનપાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કંકાલને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 8:00 PM IST

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અમદાવાદઃ શહેરના અસારવા વિસ્તારમાં લોકોને પીવાનું પાણી જ્યાંથી આપવામાં આવે છે તે પાણીની ટાંકીમાંથી કંકાલ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. પાણી ટાંકીમાંથી કંકાલ મળી આવ્યા બાદ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. AMCએ પણ શહેરની તમામ ટાંકીને સાફ કરવાની સૂચના આપી છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં ગૂંજ્યો કંકાલનો મુદ્દો

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાપ્તાહિક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં પણ અસારવા પાણીની ટાંકીનો મુદ્દો ચર્ચામાં રહ્યો હતો. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં શહેરના વિકાસ, નાગરિકોની સુવિધા તેમજ વિવિધ વહીવટી કામગીરીને લગતા મુદ્દાઓની ચર્ચા થઇ હતી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, શહેરમાં આવેલી પાણીની ટાંકીઓમાં દર 6 મહિને સફાઇની કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે, તે અંતર્ગત અસારવા ગામમાં આવેલી પાણીની ટાંકીમાં સફાઇ દરમિયાન ટાંકીમાંથી હાડકા જેવી વસ્તુ મળી હતી. જેની જાણ ત્યાંના અધિકારીઓ અને પોલીસને કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ FSLની ટીમ દ્વારા ત્યાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

અસારવામાં પાણીની ટાંકીમાંથી કંકાલ મળ્યા બાદ FSLની ટીમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. (Etv Bharat Gujarat)

ત્રણ દિવસમાં શહેરના તમામ ખાડા પૂરાશે

વરસાદના કારણે શહેરમાં પડેલા ખાડા અંગે વાત કરતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને કહ્યું કે, ચોમાસા દરમિયાન શહેરમાં જ્યાં-જ્યાં ખાડા પડ્યા હતા, તે પૈકી મોટાભાગના ખાડાઓનું રિપેરિંગ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. તેમ છતાં કોઈ વિસ્તારમાં ખાડા બાકી રહી ગયા હોય તેમજ મોટા પેચવર્કની કામગીરીની જરૂરિયાત હોય તો તે આગામી 3 દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આ કામગીરીને ઝડપી અને સુવ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ કરવા માટેના આયોજન અંગે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન, સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ તેમજ રોડના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે બેઠક યોજી વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

અમદાવાદ શહેરમાં ત્રણ દિવસમાં તમામ ખાડા પુરાશે (Etv Bharat Gujarat)

ગણપતિ વિસર્જનની પણ વિશેષ તૈયારી

ગણેશ વિસર્જનની વ્યવસ્થા અંગે વાત કરતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેને વધુમાં જણાવ્યું કે, અમદાવાદ શહેરમાં ગણેશ વિસર્જન માટે અલગ-અલગ 38 સ્થળોએ વિસર્જન કુંડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વિવિધ સ્થળોએ ફાયર બ્રિગેડના કુલ 290 જવાનો જરૂરી તમામ સાધન સામગ્રી સાથે તૈનાત રહેશે. આ ઉપરાંત ફાયર બ્રિગેડ વિભાગ દ્વારા 2 બોટની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ગણપતિની વિશાળ મૂર્તિઓના વિસર્જન માટે તમામ 38 વિસર્જન કુંડના સ્થળોએ ખાસ ક્રેનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

STANDING COMMITTEE AMC
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
અસારવા પાણીની ટાંકીમાં કંકાલ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
SKELETON IN WATER TANK ASARAVA

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