કપરાડાના વીરક્ષેત્રમાં પીકઅપને અકસ્માત નડતા 6 લોકોના કરુણ મોત, 8 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ

લગ્નની શરણાઈઓ હજુ શાંત થઈ નહોતી ત્યાં જ રાઉત પરિવારની ખુશીઓ માતમી સન્નાટામાં ફેરવાઈ ગઈ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 9:26 PM IST

વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકામાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. લગ્નની શરણાઈઓ હજુ શાંત થઈ નહોતી ત્યાં જ રાઉત પરિવારની ખુશીઓ માતમી સન્નાટામાં ફેરવાઈ ગઈ છે. દીકરીના લગ્ન બાદ તેને પિયર પરત લાવવા (આણું) જઈ રહેલા પરિવારની પીકઅપને અકસ્માત નડતા 6 લોકોના કરુણ મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે 8 થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.

લગ્નના બીજા જ દિવસે કાળનો પંજો: ખુશીઓ શોકમાં ગરકાવ

કપરાડા તાલુકાના ગિરનારા ગામના રાઉત પરિવારમાં ગઈકાલે જ દીકરીના લગ્ન સંપન્ન થયા હતા. દીકરીને વિરક્ષેત્ર વિસ્તારમાં પરણાવવામાં આવી હતી. રિવાજ મુજબ, આજે પરિવારના સભ્યો દીકરીને સાસરેથી પરત પિયર લાવવા (આણું કરવા) માટે ઉત્સાહભેર નીકળ્યા હતા.

એક પીકઅપ ગાડીમાં અંદાજે 37 જેટલા લોકો સવાર થઈને નીકળ્યા હતા. જોકે, વિરક્ષેત્ર નજીક ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા પીકઅપ બેકાબુ બની પલટી ગઈ હતી. આ ભયાનક અકસ્માતમાં ઘટનાસ્થળે જ ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી.

અકસ્માતની વિગતો:

  • સ્થળ: વિરક્ષેત્ર વિસ્તાર, કપરાડા, વલસાડ.
  • મૃતકોની સંખ્યા: 06
  • ઘાયલોની સંખ્યા: 08 થી વધુ (વધુ સારવાર માટે વલસાડ સિવિલ ખસેડાયા).
  • વાહન: પીકઅપ (અંદાજે 37 મુસાફરો સવાર હતા).

તંત્ર અને ગ્રામજનો મદદે દોડ્યા

અકસ્માતની જાણ થતા જ આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા હતા. ઇજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સુથારપાડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા વલસાડ ડીવાયએસપી (DySP) અને કપરાડા મામલતદાર સહિતનો પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે અને હોસ્પિટલ પહોંચી ગયો હતો.

"લગ્નનો ઉત્સવ માતમમાં પલટાઈ ગયો છે. આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં લગ્ન એક મોટો ઉત્સવ હોય છે, પરંતુ આ દુર્ઘટનાએ સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધો છે." - સ્થાનિક રહેવાસી

હોસ્પિટલ ખાતે લોકોના ટોળેટોળા ઉમટ્યા

અકસ્માતના સમાચાર વાયુવેગે પંથકમાં ફેલાઈ જતાં સુથારપાડા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે સગા-સંબંધીઓ અને ગ્રામજનોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. હોસ્પિટલના દ્રશ્યો અત્યંત કરુણ હતા, જ્યાં સ્વજનોના આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને વધુ સારી સારવાર મળી રહે તે માટે વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં રીફર કરવામાં આવ્યા છે.

ગઈકાલે જે ઘરે મંગળ ગીતો ગવાતા હતા, આજે ત્યાં જ કલ્પાંત જોવા મળી રહ્યો છે. આ કરુણ દુર્ઘટનાને પગલે સમગ્ર કપરાડા પંથકમાં ઘેરા શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.

