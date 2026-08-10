પાલનપુરમાં છ મહિનાથી રસ્તો બંધ, 70 ગામના લોકો ટ્રાફિકજામ અને ઉબડખાબડ રોડથી કંટાળ્યા
ધનિયાણા ચોકડીથી માલણ દરવાજા સુધીનો એક તરફનો માર્ગ છેલ્લા છ મહિનાથી બંધ હોવાથી ટ્રાફિકજામ અને મુશ્કેલીઓ વધી છે.
Published : August 10, 2026 at 6:42 PM IST
બનાસકાંઠા: પાલનપુરમાં ધનિયાણા ચોકડીથી માલણ દરવાજા સુધીનો મુખ્ય માર્ગ છેલ્લા છ મહિનાથી પાઈપલાઈન કામગીરીને કારણે એક તરફ બંધ છે. આ કારણે વાહનચાલકો અને આસપાસના 70થી વધુ ગામના લોકો ટ્રાફિકજામ તથા ઉબડખાબડ રોડની પારાવાર મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે.
આ રોડ યાત્રાધામ અંબાજીથી માંડી પાલનપુર શહેરના આસપાસના 70 જેટલા ગામના લોકોને પાલનપુરમાં આવવાનો મુખ્ય માર્ગ હોવાથી અહીંથી જ પસાર થાય છે. પાલનપુર શહેરમાં અભ્યાસ અર્થે આવતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ધંધા, રોજગાર અને નોકરી માટે આવતા લોકો પણ રોજિંદા અહીંથી જ પસાર થાય છે. પરંતુ બિસ્માર રોડના કારણે તેઓ હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે.
જીયુડીસી વિભાગ દ્વારા લાખોના ખર્ચે ધનિયાણા ચોકડીથી માલણ દરવાજા સુધી વરસાદી પાણીના નિકાલની પાઈપલાઈન તેમજ ગટરની લાઈન નાખવા માટે આ રોડ ખોદી દેવામાં આવ્યો છે. માથે ચોમાસું હોવા છતાં પાઈપલાઈન નાખવાની હાથ ધરાયેલી કામગીરીથી તંત્ર સામે લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
વાહનચાલકો અને સ્થાનિકોએ કહ્યું કે, એક તરફનો રોડ બંધ કર્યાને પણ મહિનાનો સમય વીત્યો છતાં ફરી આ રોડ બન્યો નથી. બીજી તરફ એક જ માર્ગ ચાલુ હોવાથી ટ્રાફિકજામ સર્જાઈ રહ્યું છે. ઉબડખાબડ રોડથી પોતાનાં વાહનોમાં નુકસાન થતું હોવાનું વાહનચાલકોએ જણાવ્યું હતું. તેમનું કહેવું છે કે, ખાડાઓમાં વાહનો પટકાઈ રહ્યા છે, જેથી તંત્ર દ્વારા રોડ વહેલી તકે બનાવવામાં આવે તે જરૂરી છે.
માથે ચોમાસું અને ગોકુળગતીએ ચાલતા કામથી લોકો તંત્રના કારણે મુશ્કેલીઓ ભોગવવા માટે જાણે હાલ મજબૂર હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. ઉબડખાબડ રોડ અને ઉડતી ધૂળની ડમરીઓ વચ્ચે વાહનચાલકો, આસપાસના લોકો અને વિદ્યાર્થીઓ અહીંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કામ કરતી એજન્સી દ્વારા પાઈપલાઈન નાખ્યા બાદ ઉપર માટી નાખી દેવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી ડામર રોડ બનાવવામાં આવ્યો નથી. જેના કારણે છેલ્લા છ મહિનાથી 70 થી વધુ ગામના લોકો બિસ્માર રોડથી અને ટ્રાફિકજામથી મુશ્કેલીઓ અનુભવી રહ્યા છે.
ETV ભારત દ્વારા નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર જીગર પટેલ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી જાણવાનો પ્રયાસ કરતાં તેમણે કહ્યું કે આ કામગીરી જીયુડીસી વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. જેથી વિગતવાર માહિતી જોઈએ તો જીયુડીસી વિભાગનો સંપર્ક કરી શકો છો.
આ અંગે માર્ગ અને મકાન વિભાગ પંચાયતના નાયબ કાર્યપાલકનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવતાં તેમણે કહ્યું કે, જીયુડીસી વિભાગ તરફથી આ કામગીરી કરાઈ રહી છે. વરસાદી પાણીના નિકાલ અને ગટરની લાઈન નાખવા માટે આ રોડ ખોદી દેવામાં આવ્યો છે. માર્ગ મકાન પંચાયત વિભાગ માટે દોઢ કરોડ રૂપિયાની રોડ બનાવવા માટેની મંજૂરી મળી છે. જ્યારે જીયુડીસી વિભાગ કામગીરી પૂર્ણ કરશે ત્યારે માર્ગ અને મકાન પંચાયત વિભાગ તરફથી રોડ બનાવી દેવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય એ છે કે એક તરફ વાહનચાલકો અને 70થી વધુ ગામના લોકો મુશ્કેલીઓ ભોગવવા માટે મજબૂર છે, તો બીજી તરફ તંત્ર એકબીજા ઉપર ખો આપી પોતાની જવાબદારીમાંથી જાણે છટકબારી શોધી રહ્યું હોય તેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે, અહીંથી પાલનપુરમાં આવેલી શાળાઓમાં જતા બાળકો તેમજ ધંધાર્થે જતા લોકો અહીંથી જ પસાર થાય છે. ત્યારે વહેલી તકે આ માર્ગ બનાવવામાં આવે તેવી માંગ છે.
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