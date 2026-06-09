સગાઈ સમારોહમાં જઈ રહેલા ગુજરાતી પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટ્યો, ટુ-વ્હીલર, ST બસ અને કારની ટક્કરમાં 6 લોકોના મોત
ગુજરાતનો મહાજન પરિવાર સગાઈ સમારોહમાં હાજરી આપવા અમલનેર જઈ રહ્યો હતો, સામેથી આવતી કારે બસ અને બાઇક બંનેને અડફેટે લેતાં દુર્ઘટના સર્જાતા 6 લોકોના મોત.
Published : June 9, 2026 at 11:46 AM IST
જલગાંવ : અમલનેર-ધુલે રોડ પર હોટલ વૃંદાવન નજીક મંગરૂલ ગામ પાસે મંગળવાર સવારે લગભગ 7:00 વાગ્યે ટુ-વ્હીલર, કાર અને ST બસ વચ્ચે ભીષણ ટક્કર થઈ હતી. આ ભયાનક અકસ્માતમાં કારમાં સવાર ગુજરાતના મહાજન પરિવારના 5 સભ્યો અને ટુ-વ્હીલર ચાલક સહિત કુલ 6 લોકોની ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અમલનેરથી ધુલે તરફ ટુ-વ્હીલર અને ST બસ જઈ રહ્યાં હતાં. તે જ સમયે વિપરીત દિશા (ધુલે તરફ) થી આવતી એક કારે ST બસ અને ટુ-વ્હીલર બંનેને જોરદાર ટક્કર મારી. આ ટક્કર એટલી ભીષણ હતી કે ટુ-વ્હીલર સંપૂર્ણપણે ચકનાચૂર થઈ ગયું. ટુ-વ્હીલર ચલાવતા ધરનગાંવના રહેવાસી વ્યક્તિની ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. આ સિવાય કારમાં સવાર 5 લોકોની પણ ઘટના સ્થળે જ મોત થઈ ગયા હતા.
ગુજરાતના રહેવાસી આદિત્ય ચંદ્રકાંત મહાજન, અનિતા સુરેશ મહાજન, નિર્મળા નંદલાલ મહાજન, નંદલાલ ગોપાલ મહાજન અને સુરેશ વિક્રમ મહાજન સગાઈ સમારોહમાં ભાગ લેવા અમલનેર જઈ રહ્યા હતા. આ ખુશીનો સમય દુઃખના પહાડમાં ફેરવાઈ ગયો અને આખા પરિવારમાં માતમ છવાઈ ગયો છે.
અકસ્માતની જાણ થતાં સ્થાનિક ગ્રામીજનો અને પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. કારની અંદર એક બાળક ફસાઈ ગયો હતો, જેને સ્થાનિક લોકો, પોલીસ અને ST બસના કર્મચારીઓએ ભેગા મળીને બહાર કાઢ્યો હતો. ST બસમાં સવાર દીપક દિલીપ પાટીલ પણ આ અકસ્માતમાં ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે અકસ્માતનો કેસ નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આ દુઃખદ ઘટનાથી આખા વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
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