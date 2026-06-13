ડીસા આગકાંડમાં SIT રિપોર્ટ રજૂ 07 અધિકારીઓ જવાબદાર ઠર્યા, 34 ગેરકાયદે યુનિટ બંધ; હાઇકોર્ટે સરકાર પાસે સ્પષ્ટ જવાબ માંગ્યો
આ અરજી ડીસા ફાયર ટ્રેજેડીમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના એક પરીજન દ્વારા કરવામાં આવી છે.
Published : June 13, 2026 at 7:14 AM IST
અમદાવાદ: ડીસા ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલી ભયાનક આગની દુર્ઘટના મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનવણી દરમિયાન કોર્ટે રાજ્ય સરકારને કડક સવાલો પૂછ્યા હતા. ચીફ જસ્ટિસ સુનિતા અગરવાલ અને જસ્ટિસ ડી.એન. રેની બેન્ચ સમક્ષ યોજાયેલી સુનવણીમાં SIT અને હાઈ લેવલ કમિટીના અહેવાલો સીલ કવરમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પૂછ્યું હતું કે દુર્ઘટના પહેલાં ફેક્ટરીનું ઇન્સ્પેક્શન કોણે કર્યું હતું અને જો ખામીઓ સામે આવી હતી તો સમયસર કાર્યવાહી કેમ કરવામાં આવી નહોતી.
આ અરજી ડીસા ફાયર ટ્રેજેડીમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના એક પરીજન દ્વારા કરવામાં આવી છે. મૂળ અરજી સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ થઈ હતી, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ તેને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીને જાહેર હિત અરજી (PIL) તરીકે નોંધવામાં આવી છે.
સુનવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ. વિર્કએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ચીફ સેક્રેટરી દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. તપાસમાં 07 સરકારી કર્મચારીઓને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે, જેમાં લેબર અને રેવન્યુ વિભાગના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. જવાબદાર અધિકારીઓને શો-કોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને તેમની સામે વિભાગીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ દુર્ઘટના બાદ રાજ્યભરમાં ચેકિંગ અભિયાન હાથ ધરાયું હતું, જેમાં ગેરરીતિઓ મળી આવતા આવા 34 યુનિટોને બંધ કરાવવામાં આવ્યા છે. તેમ છતાં હાઇકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે આવી કાર્યવાહી દુર્ઘટના પછી જ કેમ શરૂ થઈ? નિયમિત નિરીક્ષણ કેમ કરવામાં આવ્યું નહીં?
કોર્ટે ખાસ નોંધ્યું હતું કે, ઇન્સ્પેક્શનની જવાબદારી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની હોય છે. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીના અહેવાલમાં માત્ર એટલું જણાવાયું છે કે વર્ષ 2025માં ઇન્સ્પેક્શન થયું હતું, પરંતુ ક્યારે, કોણે અને શું કાર્યવાહી કરી તેની સ્પષ્ટતા નથી. કોર્ટે સરકારને આ મુદ્દે વિગતવાર અને સ્પષ્ટ સોગંદનામું રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
સરકારી પક્ષે કોર્ટને જણાવ્યું કે સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપક ટ્રેડર્સને લાયસન્સ રિન્યુ કરવામાં ગંભીર અનિયમિતતાઓ સામે આવી છે. પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી (ગૃહ) દ્વારા રચાયેલી કમિટી હવે લાયસન્સ મંજૂરી પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલા અધિકારીઓની ભૂમિકા પણ તપાસી રહી છે.
અરજદાર પક્ષના વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, દીપક ટ્રેડર્સના છ ગોડાઉન પૈકી બે ગોડાઉનમાં આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં 07 બાળકો સહિત 27 લોકોના મોત થયા હતા. અનેક મૃતદેહો એટલા ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા કે તેમની ઓળખ પણ શક્ય બની નહોતી. અરજદારે આ સમગ્ર કામગીરી ગેરકાયદે રીતે ચાલી રહી હોવાનું અને ત્યાં બાળમજૂરી પણ થતી હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા.
કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયેલી વિગતો મુજબ દીપક ટ્રેડર્સનું લાયસન્સ સમાપ્ત થઈ ગયું હોવા છતાં કામગીરી ચાલુ હતી. 28 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ પોલીસ અને અન્ય અધિકારીઓએ નિરીક્ષણ કરીને નેગેટિવ રિપોર્ટ આપ્યો હતો. જેમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ, દસ્તાવેજોની ખામી અને જોખમી સંગ્રહ સહિતની ગંભીર અનિયમિતતાઓ દર્શાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 26 માર્ચે સર્કલ અધિકારીએ પણ નકારાત્મક અહેવાલ આપ્યો હતો, છતાં અસરકારક કાર્યવાહી થઈ નહોતી.
અરજદાર પક્ષે વધુ વળતર, સ્વતંત્ર એજન્સી દ્વારા તપાસ અને ફટાકડા ઉદ્યોગમાં સુરક્ષા કાયદાઓના કડક અમલની માંગ કરી છે. તેમણે રાજકોટ TRP ગેમ ઝોન આગ સહિત અગાઉની દુર્ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને રાજ્યમાં સુરક્ષા તંત્રની ખામીઓ તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું.
હાઇકોર્ટે SIT અને હાઈ લેવલ કમિટીના અહેવાલોની સમીક્ષા કર્યા બાદ સ્પષ્ટ કર્યું કે માત્ર ફેક્ટરી માલિકોની જ નહીં પરંતુ લાયસન્સ મંજૂરી અને નિરીક્ષણ પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલા અધિકારીઓની જવાબદારી પણ નક્કી થવી જોઈએ. કોર્ટે મૃતકોના પરિવારજનો અને ઘાયલોને પૂરતું વળતર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા પણ સરકારને નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ કેસની આગામી સુનાવણી જુલાઈ મહિનામાં હાથ ધરાશે, જેમાં સરકારને ઇન્સ્પેક્શન અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે લેવાયેલા પગલાં અંગે વધુ સ્પષ્ટ જવાબ રજૂ કરવાનો રહેશે.