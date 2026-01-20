ETV Bharat / state

બગદાણા વિવાદ: SITએ ભોગ બનનાર નવનીત બાલધિયાની પૂછપરછ કરી, 15 પુરાવા રજૂ કર્યા

બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટનામાં SITએ તપાસ શરૂ કરી

SITએ બગદાણા વિવાદમાં નવનીત બાલધિયાની પૂછપરછ કરી
SITએ બગદાણા વિવાદમાં નવનીત બાલધિયાની પૂછપરછ કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગરના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટનામાં SITએ તપાસ શરૂ કરી છે. ભોગ બનનાર નવનીત બાલધિયાની SIT દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન નવનીત બાલધિયાએ 15 પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. આ ઘટનામાં મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

બગદાણા વિવાદમાં SITએ તપાસ હાથ ધરી

ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના બગદાણામાં નવનીતભાઈ બાલધીયાના હુમલા પ્રકરણમાં SIT તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટનામાં ફરિયાદી નવનીત બાલધિયાને SIT દ્વારા ભાવનગર પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા જેમાં તેમનું નિવેદન પણ લીધું હોવાનું અને પુરાવા પણ માંગ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં નવનીત બાલધિયા પોતાની વાત પર મક્કમ રહ્યા છે. બંધ બારણે આશરે બેથી ત્રણ કલાક સુધી નવનીતભાઈની SITની ટીમ દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જોકે અગાઉ PI ડી વી ડાંગર અને કે એસ પટેલની SIT દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

બગદાણા વિવાદમાં SITએ નવનીત બાલધિયાની પૂછપરછ કરી (ETV Bharat Gujarat)

"મારી પાસે પુરાવા માંગવામાં આવ્યા હતા જેમાં મેં 15 જેટલા મુદ્દા આપ્યા છે. SIT તપાસ કરી રહી છે. જો યોગ્ય દિશામાં તપાસ નહીં થાય તો અમારો સમાજ ભેગા મળીને આંદોલન પર ઉતરશે." નવનીત બાલધિયા, ભોગ બનનાર

નવનીતભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં જ સરપંચો દ્વારા તમામ પદેથી રાજીનામાની તૈયારી દાખવી છે અને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે. હું મારી વાત પર મકકમ છું, મને સમાજમાંથી કોઈ પાછળ હટવા દબાણ કરશે નહીં, સમાજના આગેવાનો દરેક લોકો સમાજ મારી સાથે છે.

બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટનામાં SITએ તપાસ શરૂ કરી
બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર જીવલેણ હુમલાની ઘટનામાં SITએ તપાસ શરૂ કરી (ETV Bharat Gujarat)

શું હતો સમગ્ર મામલો?

ભાવનગર જિલ્લાના બગદાણાના સરપંચના સંબંધી નવનીત બાલધિયા પર 29મી ડિસેમ્બરની રાત્રે બે કારમાં આવેલા આઠ જેટલા શખ્સોએ ધોકા અને પાઈપ વડે હુમલો કર્યો હતો જેમાં તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા. પોલીસ મુજબ દારૂની બાતમી આપ્યાની શંકાએ નવનીતભાઈ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, તો બીજી તરફ નવનીતભાઈએ સમગ્ર હુમલા પાછળ માયાભાઈ આહીરના પુત્ર દ્વારા કરાવાયો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. જોકે પોલીસે તેમને ક્લીન ચીટ આપી દીધી હતી.

બગદાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસ કલમ હેઠળ 112/2, 118/1, 115/2 અને રાયોટીંગ સાથે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે. આ સમગ્ર બનાવમાં જે ફરિયાદી નવનીતભાઈ ડાયાભાઈ બાલધિયા જે બગદાણા ગામના સરપંચના સંબંધી થાય છે, તેના દ્વારા પોલીસને માહિતી આપવામાં આવે છે કે તેમનો વરના ગાડીએ પીછો કર્યો અને 8 શખ્સોએ તેમને માર મારી ઈજા પહોંચાડી છે. ત્યારબાદ નવનીત ભાઈ દ્વારા એક વીડિયો ઉતારવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

BAGDANA CONTROVERSY
SIT CONTROVERSY
NAVNEET BALDHIA SIT
BAGDANA CONTROVERSY SIT INQUIRY
NAVNEET BALDHIA SIT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.