જલગાંવના શ્રમજીવી પરિવારના સામૂહિક હત્યાકાંડમાં SITની રચના, 8 દિવસના રિમાન્ડ પર આરોપીની પૂછપરછ તેજ
જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા SITની રચના, LCB, SOG અને બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસના અધિકારીઓને તપાસમાં સામેલ કરાયા
Published : November 29, 2026 at 10:01 PM IST
બારડોલી: સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં ઉકાઈ–કાકરાપાર ડાબા કાંઠાની નહેરમાં મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ જિલ્લાના એરંડોલના શ્રમજીવી પરિવારના છ સભ્યોને ફેંકી દેવાના હૃદયદ્રાવક સામૂહિક હત્યાકાંડમાં પોલીસ તપાસ વધુ તેજ બની છે. સમગ્ર મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા પોલીસવડા દ્વારા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)ની રચના કરવામાં આવી છે. SITમાં એસ.એસ.પી. યજ્ઞેશ એન્જિનિયર, LCBના PI, SOGના PI તેમજ બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકના PIનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી ચાર મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જ્યારે એક 16 વર્ષીય બાળક હરીશની શોધખોળ હજુ ચાલુ છે. પરિવારના છ સભ્યોને નહેરમાં ફેંકી દેવાના આ બનાવમાં એક 13 વર્ષીય બાળક જીવતો બચી ગયો હતો, જેની જુબાની તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ બની રહી છે.
બીજી તરફ, મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ નજીક પારોળામાંથી ઝડપાયેલા આરોપી ખંડિયા ઉર્ફે દયાનંદની બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવતા નામદાર કોર્ટે 8 દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. રિમાન્ડ દરમિયાન સમગ્ર હત્યાકાંડમાં આરોપીઓની ભૂમિકા, ઘટનાનું કાવતરું અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અંગે પોલીસ પૂછપરછ કરી રહી છે.
હત્યાકાંડ પાછળ ₹50 લાખના વીમા કૌભાંડની કડી સામે આવ્યા બાદ તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તર્યો છે. ફરાર આરોપીઓ બંટી અને આભાને ઝડપી પાડવા પોલીસની છ ટીમો મહારાષ્ટ્રમાં તપાસ કરી રહી છે. હવે SITની રચના બાદ સમગ્ર કેસની તપાસ સંકલિત રીતે આગળ વધશે અને હત્યાકાંડ પાછળના કથિત સૂત્રધારો સુધી પહોંચવા પોલીસ પ્રયાસ કરી રહી છે.
બારડોલી રૂરલ પોલીસ મથક ના PI એ જણાવ્યું હતું કે ચાર સ્વજનો ગુમાવનાર પરિવારને ન્યાય અપાવવા અને હજુ લાપતા 16 વર્ષીય હરીશને શોધવા પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. SITની રચના બાદ આ કરુણ હત્યાકાંડમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
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