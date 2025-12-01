ETV Bharat / state

સુરતમાં 67.37% મતદાર ફોર્મ ભરાયા, પાટિલ-સંઘવીની હાજરીમાં SIRનો આખરી કેમ્પ સંપન્ન

સુરત સિટી અને જિલ્લાની 16 વિધાનસભાઓ મળીને કુલ 48,73,512 મતદારો પૈકી 32,83,500 મતદારો એટલે કે 67.37 ટકા મતદારોના ગણતરી ફોર્મ પરત મળી ચૂક્યા છે.

સુરતમાં 67.37% મતદાર ફોર્મ ભરાયા
સુરતમાં 67.37% મતદાર ફોર્મ ભરાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેર અને જિલ્લામાં મતદાર યાદીને 'સ્વચ્છ' અને 'ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત' બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ચૂંટણી પંચ દ્વારા શરૂ કરાયેલા ખાસ સઘન સુધારણા કાર્યક્રમ (SIR) નો આખરી ખાસ ગણતરી ફોર્મ કેમ્પ રવિવારે યોજાયો હતો, જેમાં રાજ્યના રાજકીય દિગ્ગજોએ સીધું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર. પાટીલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતે બૂથોની મુલાકાત લઈ કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

32.83 લાખ ફોર્મ પરત

જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર ડૉ. સૌરભ પારધીની અધ્યક્ષતામાં કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાયેલી મહત્વની બેઠકમાં ધારાસભ્યો અને પક્ષના પ્રતિનિધિઓએ બાકી રહેલા ફોર્મ ભરવા માટે સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી.

અધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, સુરત સિટી અને જિલ્લાની 16 વિધાનસભાઓ મળીને કુલ 48,73,512 મતદારો પૈકી 32,83,500 મતદારો એટલે કે 67.37 ટકા મતદારોના ગણતરી ફોર્મ પરત મળી ચૂક્યા છે. બાકીના મતદારોના ફોર્મ ઝડપથી સુપરત કરવા માટે કલેક્ટરે અપીલ કરી હતી.

SIR અંતર્ગત સુરતમાં 67.37% મતદાર ફોર્મ ભરાયા
SIR અંતર્ગત સુરતમાં 67.37% મતદાર ફોર્મ ભરાયા (Etv Bharat Gujarat)

પાટીલનો મોટો દાવો

મજૂરા વિધાનસભાના સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ ખાતે નિરીક્ષણ દરમિયાન કેન્દ્રીય મંત્રી સી.આર. પાટિલે SIRની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી અને BLO અધિકારીઓ-કાર્યકર્તાઓની મહેનતને 'ખૂબ ખૂબ અભિનંદન' પાઠવ્યા હતા. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે: "આ કોઈ મતદાર વધારવા કે કાપી નાખવાની યોજના નથી, પરંતુ જે મૃત્યુ પામેલા, બોગસ, અને ડુપ્લિકેટ મતદારો છે, જેમના એકથી વધુ જગ્યાએ નામ છે, તે તમામના નામો કમી થાય તે માટેનો આ પ્રયત્ન છે."

મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, આના કારણે ભવિષ્યમાં કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારની યોજનાઓમાં લાભાર્થીઓના નંબર ઓછા થશે અને નાણા પંચ/નીતિ આયોગ દ્વારા ચોક્કસ પ્લાનિંગ થઈ શકશે. આ પ્રયત્ન દેશને ઉન્નતિના શિખરે લઈ જવાના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનને સફળ બનાવશે, તેવો વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો.

પાટીલ-સંઘવીની હાજરીમાં SIRનો આખરી કેમ્પ સંપન્ન
પાટીલ-સંઘવીની હાજરીમાં SIRનો આખરી કેમ્પ સંપન્ન (Etv Bharat Gujarat)

ડોર-ટુ-ડોર સર્વેની માંગ

બેઠક દરમિયાન વિવિધ રાજકીય પક્ષોએ અધિક ચૂંટણી અધિકારી સમક્ષ વોર્ડ વાઈઝ લીસ્ટ મેળવવા, મતદારોના ઘરે જઈ ફોર્મ ભરી પરત મેળવવા, તેમજ સ્થળાંતર કે મરણ અંગેના પુરાવાઓ બાબતે વ્યવસ્થા ગોઠવવા રજૂઆત કરી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી પાટીલે અંતમાં તમામ મતદારોને અપીલ કરી હતી કે, તેઓ પોતે પોતાનું નામ મતદાર યાદીમાં હોય તે ચેક કરાવે અને જો એકથી વધુ જગ્યાએ નામ હોય તો તે ફક્ત એક જ જગ્યાએ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરે.

TAGGED:

UNION MINISTER CR PATIL
DY CM HARSH SANGHAVI
BLO SIR ACTIVITY
SPECIAL INTENSIVE REFORM
CAMP OF SIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.