જુનાગઢ: સંશોધિત મતદાન યાદીનું કામ પૂરજોશમાં, આજે રાતે વિશેષ સંકલન કેમ્પનું આયોજન
અત્યાર સુધીમાં 8 લાખ 56 હજાર 147 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેની ટકાવારી અંદાજિત 66% ની આસપાસ જોવા મળે છે.
Published : November 26, 2025 at 9:27 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લામાં મતદાર યાદી સંશોધન કાર્ય અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જિલ્લામાં કુલ 13 લાખ 344 મતદારો પૈકી 12 લાખ 98 હજાર 823 જેટલા મતદારોના ઘરે ફોર્મ વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યા છે. જે પૈકી 08 લાખ 56 હજાર 147 જેટલા મતદાતાઓનો ડેટા ડિજીટલાઈઝેશન કરી દેવામાં આવ્યો છે .
જુનાગઢ જિલ્લામાં સંશોધિત મતદાર યાદી કાર્યક્રમ
4 નવેમ્બર થી 4 ડિસેમ્બર એક મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર રાજ્યમાં મતદાર યાદી સંશોધન કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, જે અંતર્ગત આજે સાંજે પુરા થતા 24 કલાક દરમિયાન અત્યાર સુધી કુલ જૂનાગઢ જિલ્લાના નોંધાયેલા 13 લાખ 344 જેટલા મતદારો પૈકી 12 લાખ 98 હજાર 823 જેટલા મતદારોને BLO દ્વારા રૂબરૂ તેમના ઘર અને સ્થળે પહોંચીને સંશોધિત મતદાર યાદી માટેનું ફોર્મ વિતરણ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જે પૈકી 8 લાખ 56 હજાર 147 જેટલા મતદારોનો ડેટા ડિજિટલ કરી દેવામાં આવ્યો છે. જેની ટકાવારી અંદાજિત 66% ની આસપાસ જોવા મળે છે. આગામી દિવસોમાં હવે મતદાર યાદી સંશોધન કાર્યક્રમ પૂર્ણ થવાને લઈને 09 દિવસ જેટલો સમય બાકી છે, આવી સ્થિતિમાં સમય રહેતા સંશોધિત મતદાર યાદી કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય તે માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર કામ કરી રહ્યું છે.
26મી તારીખે મતદાન મથક પર રાત્રી કેમ્પ
આજે સાંજે તમામ મતદાન મથકો પર રાત્રી કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પણ મતદારો ભાગ લઈને પોતાનું ફોર્મ જે તે મતદાન કેન્દ્રના નિયુક્ત કરાયેલા BLOને સુપ્રત કરી શકે છે. વધુમાં 29 અને 30 મી નવેમ્બરના દિવસે મામલતદાર કચેરી ખાતે ભરાયેલા ફોર્મ માટે મેગા કલેક્શન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પણ મતદારો પોતાના ફોર્મ ભરીને પરત આપી શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે સંશોધિત મતદાન યાદી કાર્યક્રમ ચૂંટણી પંચ દ્વારા 4 નવેમ્બર થી 5 ડિસેમ્બર સુધી એક મહિનાના સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓને સોપવામાં આવી હતી, જેને ધ્યાનમાં રાખીને બાકી રહેતા નવ દિવસોમાં તમામ વિગતો ડિજિટલાઈઝેશન થાય તે માટે આગામી દિવસોમાં રાત્રિ કેમ્પનું પણ આયોજન થનાર છે.