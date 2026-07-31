સર ટી હોસ્પિટલ રેગિંગ કાંડ: અધિકારીઓ પર સજાની વીજળી, સુપરિન્ટેન્ડન્ટ બદલાયા, ઓર્થો વડા સસ્પેન્ડ
આ કાર્યવાહીથી હોસ્પિટલ વહીવટમાં સુધારો લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : July 31, 2026 at 7:09 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગરમાં સર ટી હોસ્પિટલના સિનિયર ડોક્ટરોએ જુનિયર ડોક્ટરોનું રેગિંગ કર્યાની ઘટનામાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ત્યારે હવે હોસ્પિટલના જવાબદાર અધિકારીઓ અને ડોક્ટરો પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આરોગ્યમંત્રીએ સુપરિન્ટેન્ડન્ટને બદલી નાખ્યા છે અને અન્ય અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ તેમજ ચાર્જમુક્ત કર્યા છે.
ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ જિલ્લા તેમજ આસપાસના વિસ્તારો માટે મહત્વનું આરોગ્ય કેન્દ્ર છે. જૂન મહિનામાં અહીં 13 જેટલા જુનિયર ડોક્ટરો (ભાવિ તબીબો) સાથે રેગિંગની ઘટના બની હતી. આ મામલે નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ 6 ડોક્ટરો સામે પહેલેથી જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
પહેલાં કરાયેલી કાર્યવાહી:
- ડો. વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા: 2 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
- ડો. અમીન વર્મા, ડો. પ્રવીણ વર્મા અને ડો. વિશાલ ડાભી: 1 વર્ષ માટે સસ્પેન્ડ
- ડો. ધર્મેન્દ્ર દયાલ અને ડો. જયંતી દેવાણી: 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ
આરોગ્યમંત્રીની કાર્યવાહી:
ગુજરાતના આરોગ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયાએ રેગિંગ કાંડને ગંભીરતાથી લઈને હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે.
- સર ટી હોસ્પિટલના વર્તમાન અધિક્ષક ડો. અશોક વાળાને ચાર્જમુક્ત કરીને તેમના સ્થાને ડો. કેરવી દેસાઈને ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે.
- ઓર્થોપેડિક વિભાગના વડા ડો. વિનોદ ગૌતમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
- મેડિકલ કોલેજના એડિશનલ ડીન ડો. અમિત પરમારને ચાર્જમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
- ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં 11 માસના કરાર પર ફરજ બજાવતા ડો. પિનાકીન વોરાની સેવા તાત્કાલિક અસરથી સમાપ્ત કરવામાં આવી છે.
- પીએમએસએસવાય બિલ્ડિંગમાં નોડલ અધિકારી તરીકે ફરજ બજાવતા ડો. સમીર શાહને પણ ચાર્જમુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ કાર્યવાહીથી હોસ્પિટલ વહીવટમાં સુધારો લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.