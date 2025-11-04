જુનાગઢ જિલ્લામાં આજથી SIR પ્રક્રિયા શરૂ: મતદાર યાદીમાં સુધારા માટે એક મહિનાનું અભિયાન
4 નવેમ્બરથી લઈને 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનારી આ પ્રક્રિયા દરમિયાન મતદાર યાદીમાં નામ ધરાવતા મતદારો અને નવા ઉમેરાવા માંગતા મતદારોની વિગતો ઉમેરવામાં આવશે.
Published : November 4, 2025 at 5:44 PM IST
જુનાગઢ: આજથી એસ.આઈ.આર. એટલે કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન પ્રક્રિયા જુનાગઢ જિલ્લામાં શરૂ કરવામાં આવી છે. ચોથી નવેમ્બરથી લઈને ચોથી ડિસેમ્બર સુધી ચાલનારી આ પ્રક્રિયા દરમિયાન મતદાર યાદીમાં નામ ધરાવતા મતદારો અને નવા ઉમેરાવા માંગતા મતદારોની વિગતો એક મહિના દરમિયાન ઉમેરવામાં આવશે. એસ.આઈ.આર.ને લઈને જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ રાણાવસિયાએ માધ્યમોને વિગતો આપીને સમગ્ર પ્રક્રિયાનું માળખું અને તેના પ્રારૂપની જાણકારી આપી હતી.
આજથી જુનાગઢ જિલ્લામાં એસ.આઈ.આર. પ્રક્રિયા શરૂ
આજથી સમગ્ર જુનાગઢ જિલ્લામાં એસ.આઈ.આર. એટલે કે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે. આ પ્રક્રિયા ચોથી નવેમ્બરથી લઈને ચોથી ડિસેમ્બર સુધી સમગ્ર જિલ્લામાં એકસમાન રીતે ચાલુ રહેશે. કોઈ પણ મતદાર મતદાર યાદીમાંથી બહાર ન રહે અને મતદાર યાદીમાં સામેલ થયેલા ખોટા મતદારો મતદાર યાદીમાંથી બહાર નીકળે તે માટે એક મહિના સુધી આ સુધારા અભિયાન ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા સૂચવેલા કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજથી જુનાગઢ જિલ્લામાં શરૂ થયું છે. પ્રત્યેક મતદારના ઘરે બી.એલ.ઓ. ગણતરી ફોર્મ બે નકલમાં આપશે. એક નકલમાં મતદારે પોતાની તમામ વ્યક્તિગત વિગતો ભરીને નિર્ધારિત કરેલ સમયમર્યાદામાં બી.એલ.ઓ.ને પરત આપવાનું રહેશે. જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ ૧૩ લાખ ૩૪૪ જેટલા મતદારો આજના દિવસે મતદાર યાદીમાં મતદાર તરીકે અધિકારો ધરાવે છે. આ તમામ સુધી જિલ્લાના ૧૩૩૮ જેટલા બી.એલ.ઓ. વ્યક્તિગત મતદાતાનો સંપર્ક કરીને મતદાર યાદીને આધુનિક અને નવી બનાવવાની પ્રક્રિયામાં જોડાશે.
૯ ડિસેમ્બર સુધીમાં નવી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી
આજથી શરૂ થયેલી આ પ્રક્રિયામાં પ્રત્યેક મતદારની જન્મ તારીખ, આધારકાર્ડ નંબર અને તેના રહેણાંકના પુરાવાની વિગતો અરજીપત્રકમાં આપવાની રહેશે, જે બી.એલ.ઓ. પ્રત્યેક મતદારને આપશે. ભરેલી વિગતો સાથેનું અરજીપત્રક બી.એલ.ઓ.ને પરત આપતી વખતે કોઈપણ પ્રકારના પ્રમાણપત્રો કે તેની ખરી નકલ બી.એલ.ઓ.ને આપવાની રહેતી નથી. ૯ ડિસેમ્બરે નવી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થયા બાદ જો કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રસિદ્ધ થયેલી મતદાર યાદીમાં વાંધો હોય તો તેવા તમામ મતદારો આઠમી જાન્યુઆરી ૨૦૨૬ સુધીમાં વાંધા અરજી રજૂ કરી શકશે, જેમાં તેમણે તેમના પુરાવાના પ્રમાણપત્રો આપવાના રહેશે. ત્યારબાદ બીજી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ સુધી તમામ પ્રકારની વાંધા અરજી અને ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીની ચકાસણી સતત થતી રહેશે. અંતિમ તબક્કામાં સાતમી ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૬ના દિવસે નવી મતદાર યાદી રાજ્યનું ચૂંટણી પંચ જાહેર કરશે, તેમાં પણ કોઈને વાંધો હોય તો જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી કે રાજ્ય લેવલે નિર્ધારિત કરેલા અધિકારી સમક્ષ કોઈ પણ મતદાર વાંધા અરજી કરી શકશે.
એસ.આઈ.આર. પૂર્વે રાજકીય પાર્ટીઓ સાથે બેઠક
જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા એસ.આઈ.આર. પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પૂર્વે જ તમામ રાજકીય પાર્ટીના મહત્વના પદાધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને સમગ્ર પ્રક્રિયા અંગે તેમને અવગત કરવામાં આવ્યા હતા. આ સિવાય કોઈ પણ રાજકીય પક્ષ જો ઈચ્છે તો બી.એલ.ઓ. સાથે તેમના કાર્યકરોને સમગ્ર પ્રક્રિયા વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે છે તે જોવા માટે મોકલી શકે છે.
