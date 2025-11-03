ગુજરાતમાં આવતીકાલથી SIRની કામગીરી શરૂ, BLO ઘરે આવે તો મતદાર કયા-કયા દસ્તાવેજ બતાવી શકશે?
આવતીકાલે 4 નવેમ્બરથી ગુજરાત સહિત 12 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં મતદાર યાદી સંશોધનના બીજા તબક્કાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે.
અમદાવાદ: ચૂંટણી પંચ દ્વારા આવતીકાલે 4 નવેમ્બરથી ગુજરાત સહિત 12 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં મતદાર યાદી સંશોધન (SIR- Special Intensive Revision)ના બીજા તબક્કાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં કુલ 51 કરોડ મતદારોની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને અંતિમ મતદાન યાદીને 7 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. આ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, લક્ષદ્વીપ, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, પોંડિચેરી, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે.
2026 માં તમિલનાડુ, પોંડિચેરી, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણીઓ યોજાશે. 2026 માં આસામમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પણ સુનિશ્ચિત થયેલી છે, પરંતુ ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, રાજ્યમાં મતદાર યાદી સુધારણા અલગથી જાહેર કરવામાં આવશે, કારણ કે રાજ્યમાં નાગરિકતા ચકાસવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા દેખરેખ હેઠળ કવાયત ચાલી રહી છે. વધુમાં, નાગરિકતા કાયદાની એક અલગ જોગવાઈ આસામને લાગુ પડે છે.
4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધી ગણતરી પ્રક્રિયા ચાલશે
SIR હેઠળ ગણતરી પ્રક્રિયા 4 નવેમ્બરથી શરૂ થશે અને 4 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. ચૂંટણી પંચ 9 ડિસેમ્બરે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી બહાર પાડશે અને 7 ફેબ્રુઆરીએ અંતિમ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરશે. નોંધપાત્ર રીતે, ચૂંટણી પંચે SIR ના બીજા તબક્કામાં આ 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સબમિટ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજોની યાદીમાં આધાર કાર્ડનો સમાવેશ કર્યો છે. 28 ઓક્ટોબરથી 3 નવેમ્બર સુધી પ્રિન્ટિંગ-ટ્રેનિંગની કામગીરી ચાલી હતી. જેમાં BLOને જરૂરી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી. આવતીકાલથી BLO ઘરે ઘરે જઈને સર્વેની કામગીરી કરેશે. નવા મતદારોએ ફોર્મ 6 ભરવાનું રહેશે. મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરાવવા માટે ફોર્મ-7 અને મતદાર યાદીમાં સુધારા અથવા શિફ્ટિંગ માટે ફોર્મ-8 ભરવાનું રહેશે.
SIRની પ્રક્રિયા 103 દિવસ ચાલશે
બુથ લેવલ ઓફિસરની શું કામગીરી રહેશે?
SIR હેઠળના બુથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) તેમના સંબંધિત વિસ્તારોમાં ઘરે ઘરે જઈને મતદારોને ફોર્મ વિતરીત કરશે. BLO દરેક ઘરની ઓછામાં ઓછી 3 વખત મુલાકાત લેશે. તે મૃત અથવા સ્થાનાંતરિત થયેલા મતદાતાઓની પણ ઓળખ કરશે. BLOનું કામ નવા મતદારો પાસેથી ફોર્મ 6 અને ડિક્લેરેશન ફોર્મ એકઠું કરવાનું, ઓનલાઈન ડેટા લિંક કરવામાં સહાય કરવાનું રહેશે.
કયા-કયા ડોક્યુમેન્ટ જરૂરી?
21 વર્ષ બાદ SIRની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર, આઝાદી પછી આ નવમી SIR કવાયત છે, જે છેલ્લી વખત 2002-04 માં હાથ ધરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પંચ માને છે કે SIR ખાતરી કરશે કે કોઈ લાયક મતદાર બાકી ન રહે અને કોઈ ગેરકાયદેસર વ્યક્તિ મતદાર યાદીમાં સામેલ ન થાય. અગાઉ, બિહારમાં મતદાર યાદીનું SIR પૂર્ણ થયું હતું, અને રાજ્યની અંતિમ મતદાર યાદી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં આશરે 7.42 કરોડ નામો હતા.
શા માટે SIR જરૂરી?
SIRનો મુખ્ય હેતુ ગેરકાયદેસર વિદેશી પ્રવાસીઓને તેમના જન્મ સ્થળની ચકાસણી કરીને બહાર કાઢવાનો છે. બાંગ્લાદેશ અને મ્યાનમાર સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં ગેરકાયદેસર પ્રવાસીઓ પર કાર્યવાહીને ધ્યાનમાં રાખીને આ પગલું મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
SIR કવાયત જૂનમાં બિહારમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ચૂંટણી પહેલા ઘણા રાજકીય પક્ષોએ આ કવાયતના અમલીકરણ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, અને દાવો કર્યો હતો કે તે દસ્તાવેજોના અભાવે લાખો પાત્ર નાગરિકોને મતાધિકારથી વંચિત રાખશે. જ્યારે મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો, ત્યારે ચૂંટણી પંચે મતદાર યાદીમાં સુધારો કરવાના પોતાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો અને ખાતરી આપી કે ભારતનો કોઈ પણ પાત્ર નાગરિક બાકાત રહેશે નહીં.
SIR વિશે કોઈએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી- ચૂંટણી પંચ
SIR ફેઝ-2ની શરૂઆત પહેલા જ ચૂંટણી પંચે મદ્રાસ હાઈકોર્ટને ખાતરી આપી છે કે મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) વિશે કોઈએ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી અને આ કવાયત અપેક્ષા કરતાં વધુ સારી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદીઓ અપડેટ કરવા માટેની કવાયત, ખાસ ઈન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) મંગળવારથી નવ રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં શરૂ થશે. ટી. નગર મતવિસ્તારના ભૂતપૂર્વ AIADMK ધારાસભ્ય સત્યનારાયણને ચૂંટણી પંચમાં અરજી દાખલ કરી હતી જેમાં ટી. નગર અને તાંબરમ મતવિસ્તારની મતવિસ્તાર માટે મૃતક, સ્થળાંતરિત, અયોગ્ય અને ડુપ્લિકેટ મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય સત્યનારાયણન અને AIADMK વકીલ વિનયગમ દ્વારા મદ્રાસ હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ચૂંટણી પંચને અરજી પર વિચાર કરવાનો આદેશ આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ એમ.એમ શ્રીવાસ્તવ અને ન્યાયાધીશ અરુલ મુરુગનની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આ અરજી સુનાવણી માટે આવી હતી. તે સમયે, ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નિરંજન રાજગોપાલે જણાવ્યું હતું કે, મતદાર યાદીમાં ખાસ સુધારા દર વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કરવામાં આવે છે. દરેક ચૂંટણી પહેલાં ખાસ સુધારા કરવા સામાન્ય છે. વધુમાં, ચૂંટણી પંચનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે જણાવ્યું હતું કે 1950 થી 10 વખત ખાસ સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. તમિલનાડુમાં, 20 વર્ષ પછી, 2002 થી 2005 વચ્ચે, ખાસ સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે. મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારાથી કોઈએ ડરવાની જરૂર નથી. આ કાર્યો અપેક્ષા કરતાં વધુ સારી રીતે હાથ ધરવામાં આવશે."
