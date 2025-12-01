ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં SIRની માત્ર 6 ટકા કરતા ઓછી કામગીરી બાકી: જાણો કેટલા મતદાતાઓએ લીધો ભાગ
Published : December 1, 2025 at 4:54 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં SIRની પ્રક્રિયાને અંતિમ તબક્કામાં તંત્ર દ્વારા પોહચાડી દેવામાં આવ્યું છે. તંત્ર દ્વારા કુલ મતદારો પૈકી માત્ર 6 ટકા કરતા ઓછા લોકોની SIR પ્રક્રિયા બાકી રહી છે.
ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા એસઆઇઆરની કામગીરી પૂરજોશમાં કરવામાં આવી છે. જેને પગલે ભાવનગર જિલ્લામાં હવે માત્ર 6 ટકા એટલે કામગીરી બાકી રહેવા પામી છે. ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા વિધાનસભા બેઠક પ્રમાણે એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી. જેમાં આંકડાકીય રીતે જોવા જઈએ તો બાકી રહેતી થોડી ઘણી કામગીરી પૂર્ણ થવામાં બાકી છે.
મહુવા તળાજા ધારાસભા બેઠક પર SIR પ્રક્રિયા
ભાવનગર જિલ્લાના ચૂંટણી વિભાગ દ્વારા એસઆઇઆરની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી અધિકારી રીટાબેન ચૌધરી પાસેથી મળેલી વિગત પ્રમાણે જોઈએ તો 99-મહુવા ધારાસભા બેઠક ઉપર કુલ 2,50,217 મતદારો પૈકી 2,19,909 એસઆઇઆરની કામગીરી થઈ ચૂકી છે એટલે કે 87.89 ટકા કામગીરી કરવામાં આવી છે. જેમાં મૃત્યુ પામ્યા હોય અથવા તો સ્થાન બદલ્યા હોય તેવા 18518 મતદારો છે. કુલ 2,38,427 લોકોની એસઆઇઆર પ્રક્રિયા થઈ ચુકી છે તે 95.29 થવા જાય છે. જ્યારે 100 તળાજામાં કુલ મતદારો 2,58,770 પૈકી 2,22,980 લોકોના એસઆઇઆર થઈ ચૂક્યો છે જેમાં 86.17 ટકા કામગીરી થઈ છે. 21245 લોકો મૃત્યુ અથવા સ્થળ બદલવાને પગલે મળી આવ્યા નથી. કુલ 2,44,225 લોકોની એસઆઈઆરની પ્રક્રિયા 94.38 ટકા થઈ છે.
ગારીયાધાર પાલીતાણા બેઠક પર SIR પ્રક્રિયા
101-ગારીયાધાર બેઠકમાં 2,28,791 મતદારો પૈકી 2,00,307 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે. જે 87.55 ટકા થઈ છે તેમાં 22275 સ્થળ બદલવા અથવા તો મૃત્યુ પામવાને લઈને મળ્યા નથી એટલે કુલ 2,22,582 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા 97.29 ટકા થઈ ગઈ છે. જ્યારે 102 પાલીતાણા બેઠક ઉપર 2,84,351 મતદારો પૈકી 2,47,358 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા થઈ ચુકી છે જે 86.99 ટકા છે ત્યારે 19,734 સ્થળ બદલવા અથવા તો મૃત્યુ પામવાને પગલે કુલ 2,67,092 લોકોના એસઆઇઆરની કુલ 93.93 ટકા કામગીરી થઈ ચૂકી છે.
ગ્રામ્ય પૂર્વ અને પશ્ચિમ ધારાસભા બેઠકમાં SIR
ભાવનગર ગ્રામ્ય 103 વિધાનસભા બેઠકમાં 3,04,280 મતદારો પૈકી 2,59,308 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા 85.22 ટકા થઈ છે 19,866 મૃત્યુ પામવા અથવા સ્થળ બદલવાને પગલે મળ્યા નથી જેથી કુલ 2,79,174 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા 91.75 ટકા થઈ ચૂકી છે. જ્યારે ભાવનગર પૂર્વ - 104 વિધાનસભામાં 2,70,245 મતદારો પૈકી 2,18,271 ની ડિજિટલ પ્રક્રિયા સાથે પૂર્ણ થઈ છે. જેમાં 43,654 મૃત્યુ પામવા અથવા સ્થળ બદલવાને પગલે મળ્યા નથી. આમ કુલ 2,61,925 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા 96.92 ટકા સાથે પૂર્ણ થઈ છે. જ્યારે ભાવનગર પશ્ચિમ 105 વિધાનસભામાં 2,70,283 મતદારો પૈકી 2,06,117 ની એસઆઈઆરની ડિજિટલ પ્રક્રિયા 76.26 ટકા પૂર્ણ થઈ છે.43,652 સ્થળ બદલવા અથવા મૃત્યુના પગલે મળી આવ્યા નથી. જેથી કુલ 2,49,769 લોકોની પ્રક્રિયા 92.41 ટકા નોંધાયું છે.
સાત વિધાનસભા બેઠકમાં SIR:
ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ સાત વિધાનસભા બેઠક આવેલી છે. તેમાં કુલ મતદારો 18,66,937 છે જે પૈકી 15,74,250 નું ડિજિટલ SIR પ્રક્રિયા 84.32 ટકા થઈ ચૂકી છે. જ્યારે 1,88,944 સ્થળ બદલવા અથવા મૃત્યુ પામવાને પગલે નોંધાયા નથી. આમ કુલ 17,63,194 લોકોની એસઆઇઆરની પ્રક્રિયા જિલ્લામાં 94.44 ટકા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. ભાવનગર જિલ્લામાં કુલ 1852 બૂથ ઉપર 1852 બીએલઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે. તેઓ ઘર ઘર સુધી પહોંચી રહ્યા છે જ્યારે આજ દિન સુધીમાં મામલતદાર કચેરીએ 4 વખત કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવી ચૂક્યો છે જ્યારે 202 જેટલા સુપરવાઇઝરો પણ બીએલઓની સાથે કામગીરીમાં છે. બુથ ઉપર 2 વખત કાર્યક્રમ થઈ ચૂક્યા છે.
