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રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં ચાંદીની ઈંટોના દાનનો હિસાબ ન મળતાં સિંધી સમાજમાં રોષ: 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો આજે પણ અદૃશ્ય

સિંધી સમાજે ઝૂલેલાલની તસવીર સાથેની એક કિલો વજનની 200 ચાંદીની ઈંટો ચંપત રાયને મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે અર્પણ કરી હતી.

રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં ચાંદીની ઈંટોના દાનનો હિસાબ ન મળતાં સિંધી સમાજમાં રોષ: 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો આજે પણ અદૃશ્ય
રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં ચાંદીની ઈંટોના દાનનો હિસાબ ન મળતાં સિંધી સમાજમાં રોષ: 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો આજે પણ અદૃશ્ય (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 27, 2026 at 2:27 PM IST

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જૂનાગઢ: રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં થયેલી ચોરીના મામલાને લઈને હવે વિવાદ વધુ ચર્ચાસ્પદ બનતો જાય છે. ત્યારે વર્ષ 2021ની 26 જાન્યુઆરીએ વિશ્વ સિંધી સેવા સંગમ સંસ્થાના નેતૃત્વ હેઠળ વેપારીઓનું એક મોટું પ્રતિનિધિ મંડળ અયોધ્યા પહોંચ્યું હતું અને તેણે ચંપત રાયને મળીને રામ મંદિરના નિર્માણ માટે વિશેષ દાન આપ્યું હતું.

આ દરમિયાન સિંધી સમાજે ઝૂલેલાલની તસવીર સાથેની એક કિલો વજનની 200 ચાંદીની ઈંટો ચંપત રાયને મંદિરના નિર્માણ કાર્ય માટે અર્પણ કરી હતી. પરંતુ આજ દિન સુધી મંદિર ટ્રસ્ટે લીધેલી આ ચાંદીની ઈંટોનો કોઈ પણ પ્રત્યુત્તર કે પુરાવો દાતાઓને મળ્યો નથી. જેથી દાન કરનારાઓ હવે રામ મંદિર ટ્રસ્ટ અને ચંપત રાય સામે સવાલો ઊભા કરી રહ્યા છે.

રામ મંદિર ટ્રસ્ટમાં ચાંદીની ઈંટોના દાનનો હિસાબ ન મળતાં સિંધી સમાજમાં રોષ: 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો આજે પણ અદૃશ્ય (ETV Bharat Gujarat)

રામ મંદિર ટ્રસ્ટ અને ચંપત રાય સામે સવાલો

રામ મંદિરમાં થયેલી દાનની રકમની ચોરીનો મામલો હવે સમગ્ર દેશમાં ખૂબ જ ચર્ચાસ્પદ બની રહ્યો છે. ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત રામ મંદિરના નિર્માણમાં આસ્થાવાન લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલા દાનની ચોરી આસ્થા ધરાવતા લોકો માટે ચિંતાજનક બની રહી છે.

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આ મામલામાં SITની રચના કરીને તપાસ શરૂ કરી છે અને ટ્રસ્ટની કામગીરી સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકોને અટકાયતમાં લીધા છે. આ વચ્ચે વર્ષ 2021માં સિંધી સમાજના અગ્રણીઓએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો ભેટ સ્વરૂપે અર્પણ કરી હતી.

પરંતુ 2021થી આજના દિવસ સુધી મંદિર ટ્રસ્ટ કે ચંપત રાય દ્વારા આ ચાંદીની ઈંટો મળી હોવાનો કોઈ લેખિત પુરાવો, પહોંચ કે દસ્તાવેજ વિશ્વ સિંધી સેવા સંગમ સંસ્થા કે દાતાઓને આપવામાં આવ્યો નથી. જેથી સિંધી સમાજમાં ભારે નારાજગી વ્યક્ત થઈ રહી છે.

દાતા કાળુભાઈ સુખવાણીની એક્સક્લુઝિવ વાત

વિશ્વ સિંધી સેવા સંગમ સંસ્થા સાથે અયોધ્યા ગયેલા જૂનાગઢના પ્રમુખ વેપારી કાળુભાઈ સુખવાણીએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "25 જાન્યુઆરી 2021ના રોજ અમે ચંપત રાયને મળ્યા હતા અને 200 ચાંદીની ઈંટો અર્પણ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ચકાસણી કરીને પછીથી પુરાવો મોકલીશું."

પરંતુ 26 જાન્યુઆરી 2021થી 27 જૂન 2026 સુધી એક પણ પુરાવો કે પહોંચ આપવામાં આવી નથી. આને લઈને દાતાઓમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

વધુ દાનની તૈયારી પણ દર્શાવી હતી

તે સમયે યોજાયેલી બેઠકમાં સિંધી સેવા સંગમે 200 કિલો ચાંદીની ઈંટો આપ્યા બાદ જો મંદિર નિર્માણમાં વધુ ચાંદીની જરૂર પડે તો વધારાનું દાન આપવાની તૈયારી પણ દર્શાવી હતી.

તે વખતે એક કિલો ચાંદીની કિંમત 72-75 હજાર રૂપિયા હતી, જે આજે બે લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. આટલું મોટું અને કીમતી દાન આપ્યા બાદ તેનો કોઈ હિસાબ કે પુરાવો ન મળવાથી દાતાઓમાં આક્રોશ વ્યાપી રહ્યો છે.

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