ETV Bharat / state

આઝાદીથી આજ સુધી નગડીયા ગામમાં નથી થયો એક પણ પોલીસ કેસ કે નથી યોજાઈ ચૂંટણી

ગામમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ અને સહકારની ભાવના લોકોના જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે, જે આજના સમયમાં ખૂબ જ દુર્લભ ગણાય છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં આવેલું નગડીયા ગામ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીર ગઢડા તાલુકામાં આવેલું નગડીયા ગામ ગુજરાતનું એક અનોખું અને પ્રેરણાદાયક ગામ છે. આ ગામ એકતા, સમરસતા અને પરસ્પર વિશ્વાસનું જીવંત ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. આ ગામની સૌથી વિશેષ બાબત એ છે કે તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી આજદિન સુધી અહીં એક પણ પોલીસ કેસ નોંધાયો નથી. ગામમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ અને સહકારની ભાવના લોકોના જીવનનો અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે, જે આજના સમયમાં ખૂબ જ દુર્લભ ગણાય છે.

મતભેદ છે, પણ મનભેદ નહીં

નગડીયા ગામમાં ક્યારેક મતભેદો સર્જાય છે, પરંતુ મનભેદ ક્યારેય થતા નથી. કોઈપણ વિવાદ કે સમસ્યા ઊભી થાય ત્યારે ગામના આગેવાનો અને વડીલો સાથે મળીને ચર્ચા દ્વારા સ્થળ પર જ તેનો ઉકેલ લાવે છે. વડીલોની આ મધ્યસ્થી અને પરંપરાએ ગામમાં એકતા અને વિશ્વાસને મજબૂત બનાવ્યા છે, જેના કારણે લોકો વચ્ચેના સંબંધો વધુ ગાઢ બન્યા છે.

રાજકારણથી પર: સમરસ પંચાયતની પરંપરા

આ ગામની બીજી એક અનોખી ઓળખ એ છે કે આઝાદી પછી આજદિન સુધી અહીં ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી યોજાઈ નથી. ગ્રામજનો રાજકારણથી દૂર રહીને પરસ્પર સહમતિ અને વિશ્વાસથી ગામનો વહીવટ સંભાળે છે. 'સમરસતા'નો આ માર્ગ તેમના અતૂટ વિશ્વાસનું પ્રતીક છે.

શિક્ષણ માટે અનોખી પહેલ

શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ નગડીયા ગામ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. જ્યારે સરકારી શાળામાં શિક્ષકોની અછત સર્જાય છે, ત્યારે ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામજનો પોતાના ફંડમાંથી શિક્ષિત યુવાનો અને યુવતીઓને બાળકોને ભણાવવા માટે નિયુક્ત કરે છે, જેથી ગામના બાળકોનું શિક્ષણ ક્યારેય અટકે નહીં.

ખેતી, પશુપાલન અને સેવાભાવ

જંગલની બોર્ડર પર આવેલું આ ગામ મુખ્યત્વે ખેતી અને પશુપાલન પર નિર્ભર છે. અહીંના લોકો અત્યંત પ્રેમાળ અને સહકારની ભાવના ધરાવે છે. દરેક તહેવાર કે સામાજિક પ્રસંગમાં આખું ગામ એક પરિવારની જેમ જોડાઈને તેની ઉજવણી કરે છે. ગામમાં “નગડીયા ગ્રામ સમાજ વાડી” જેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જ્યાં ગ્રામજનોના સામાજિક પ્રસંગો નિઃશુલ્ક રાખવામાં આવે છે.

ગામને તેની આ અનોખી એકતા અને સર્વાંગી વિકાસ માટે અનેક એવોર્ડ પણ પ્રાપ્ત થયા છે. આજના આધુનિક યુગમાં, જ્યાં સમાજ નાના-નાના મુદ્દાઓ પર વહેંચાઈ રહ્યો છે, ત્યાં નગડીયા ગામ એકતા, શાંતિ અને સાચા વિકાસનું પથદર્શક ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.

TAGGED:

SYMBOL OF HARMONY NAGDIYA VILLAGE
GIR GADHADA NAGDIYA VILLAGE
NEITHER A POLICE CASE REGISTERED
NO ELECTION HELD IN NAGDIYA VILLAGE
NAGDIYA VILLAGE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.