મહેસાણાના ખેડૂતે 400 વીઘા કાળી જમીનમાં ઉગાડી કેસર કેરી, વર્ષે 60 લાખની કમાણી
બહુચરાજીના સીણજના ખેડૂતે બંજર જમીનમાં 8000 કેસર કેરીના આંબા વાવી મેળવ્યું મબલખ ઉત્પાદન.
Published : June 28, 2026 at 4:02 PM IST
મહેસાણા: બંજર જમીન, ઓછો વરસાદ અને કાળઝાળ ગરમી જેવા વિપરીત હવામાન વચ્ચે પણ જો દૃઢ નિશ્ચય હોય તો સફળતા ચોક્કસ મળે છે. મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજીના સીણજ ગામના સાહસિક ખેડૂત ભાઈઓ અનિલભાઈ અને ગીરીશભાઈ પટેલે સાબિત કરી બતાવી છે. આ ખેડૂત બંધુઓએ 400 વીઘા જમીનમાં ગાંડા બાવળો સાફ કરીને કુદરતી નંદનવન ઊભું કર્યું છે. આ નંદનવનમાં 8000 આંબા પર કેસર કેરી પકવી રહ્યા છે અને વર્ષે લાખોની કમાણી પણ કરી રહ્યા છે.
ઓર્ગેનિક ખેતીનો પ્રયોગ સફળ
વર્ષ 2002થી સંપૂર્ણ રસાયણમુક્ત અને ઓર્ગેનિક ખેતીનો પ્રયોગ કરી આજે તેઓ 8,000 આંબા પર મધમીઠી કેસર કેરી પકવી રહ્યા છે. આ ફાર્મની શુદ્ધ ઓર્ગેનિક કેરીઓની સુવાસ માત્ર ગુજરાતના મોટા શહેરો પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સ્થાનિક કંપનીઓમાં કામ કરતા જાપાનીઝ નાગરિકો પણ આ સ્વાદના દિવાના બન્યા છે. ટપક સિંચાઈ અને ગાય આધારિત ખેતી અપનાવીને આ ખેડૂત આજે વિવિધ ફળોના વેચાણ થકી વર્ષે રૂ. 50 થી 60 લાખની મબલખ આવક મેળવી અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે.
બંજર જમીનથી નંદનવન સુધીની સફર
અગાઉ આ જમીનમાં બિલકુલ ખેતી થતી ન હતી અને ચારેબાજુ માત્ર ગાંડા બાવળ ઊગી નીકળ્યા હતા. અહીં ખેતી થઈ શકે તેવો વિચાર પણ ન કરી શકાય તેવી કાળી અને બંજર જમીનમાં સ્વભાવે સાહસિક અનિલભાઈએ ઓર્ગેનિક ખેતી કરવાનું મોટું સાહસ ખેડ્યું. અપ્રમાણસર ગરમી અને ઓછા વરસાદના પડકાર વચ્ચે તેમણે વર્ષ 2002માં ઓર્ગેનિક ખેતીના મંડાણ કર્યા. શરૂઆતમાં લોકો કહેતા કે શેઠને ઓર્ગેનિક ખેતીનું ભૂત વળગ્યું છે, પરંતુ હિંમત હારે તે ખેડૂત શાનો! બંજર જમીનમાંથી ગાંડા બાવળ કાઢી આખી જમીન સમતળ કરી અને તેમાં મોટા પ્રમાણમાં દેશી છાણિયું ખાતર ભરી દીધું. સિંચાઈ માટે નજીકમાં જ એક વિશાળ ખેત તલાવડી પણ બનાવી. શરૂઆતમાં કચ્છની મધમીઠી કેસર કેરીના આંબા રોપ્યા અને સાત જ વર્ષમાં આંબે કેરીનો લીલોછમ પાક બેઠો.
સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક અને રસાયણમુક્ત ખેતી
ફાર્મ મેનેજર આશિષ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ફાર્મમાં અત્યારે કુલ 8000 આંબા છે. આંબાની કુલ 15 થી 17 જેટલી અલગ-અલગ જાતોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટાભાગે કેસર કેરી છે. ખેતીમાં કોઈપણ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતર કે દવાનો ઉપયોગ થતો નથી, તેના બદલે ગાયનું છાણ, ગૌમૂત્ર, ગોળ અને ચૂનામાંથી બનાવેલા સંપૂર્ણ દેશી અને ઓર્ગેનિક ખાતરનો જ ઉપયોગ થાય છે. ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી તૈયાર થયેલી કેરીઓ ભેગી કર્યા બાદ તેનું સોર્ટિંગ અને ગ્રેડિંગ કરવામાં આવે છે અને 5 તથા 10 કિલોના બોક્સમાં પેકિંગ કરવામાં આવે છે.
વાર્ષિક 50થી 60 લાખની આવક
સીણજ ફાર્મમાં તૈયાર થતી આ રસાયણમુક્ત કેરીની સુવાસ આજે સમગ્ર ચુંવાળ પંથક ઉપરાંત અમદાવાદ, મહેસાણા, ગાંધીનગર અને રાજકોટ જેવા શહેરો સુધી પ્રસરી છે. ફાર્મની આસપાસની મારુતિ અને હોન્ડા જેવી કંપનીઓમાં કામ કરતા જાપાનીઝ નાગરિકો પણ આ શુદ્ધ ઓર્ગેનિક કેરીના દિવાના છે.
કેરીની સાથે જામફળ-ચીકુ જેવા પાકનું પણ વાવેતર
આ વિશાળ ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં કેરીના 8000 આંબા ઉપરાંત, 35 વીઘા જમીનમાં લીંબુના 3000 છોડ, 30 વીઘા જમીનમાં ગોલાબોરના 2000 છોડ, 10 વીઘામાં જામફળના 500 છોડ, 10 વીઘામાં ચીકુના 700 છોડ તેમજ 10 વીઘા જમીનમાં આમળાના 500 છોડ લહેરાઈ રહ્યા છે. આ તમામ પાકને ડ્રિપ ઈરિગેશનથી (ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ) પાણી અપાય છે. આ તમામ સિઝનલ ફળોના વેચાણમાંથી ખેડૂત વર્ષે 50 થી 60 લાખ રૂપિયાની મબલખ આવક મેળવી રહ્યા છે. આમ, આધુનિક અભિગમ અપનાવીને તેમણે અન્ય ખેડૂતોને રોકડિયા પાકનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
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