સેલવાસ નગરપાલિકા ચૂંટણી: ભાજપની એકતરફી જીત, તમામ ૧૫ બેઠકો પર કમળ ખીલ્યું
સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થતાં ભાજપમાં જયજયકારનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : November 8, 2025 at 3:13 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 3:33 PM IST
વલસાડ: દાદરા અને નગર હવેલીના રાજકીય ક્ષેત્રમાં આજે ફરી એક વાર ભાજપે પોતાનું વર્ચસ્વ સાબિત કર્યું છે. સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થતાં ભાજપમાં જયજયકારનો માહોલ સર્જાયો છે. તમામ ૧૫ બેઠકો પર ભાજપના ઉમેદવારો ભવ્ય બહુમતી સાથે વિજેતા બન્યા છે, જેના કારણે સેલવાસ નગરપાલિકા હવે સંપૂર્ણપણે વિપક્ષમુક્ત બની છે.
૧૫માંથી ૧૪ બેઠકો પર ભાજપ બિનહરીફ
ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપને મજબૂત પકડ હોવાને કારણે અહીં પરિણામ અંગે કોઈ ખાસ ગહન ચર્ચા નહોતી. અગાઉ યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પણ ૧૫માંથી ૧૪ બેઠકો પર ભાજપ બિનહરીફ વિજેતા બન્યું હતું, જ્યારે માત્ર એક બેઠક પર ચૂંટણી યોજાવાની બાકી રહી હતી. આ એકમાત્ર બેઠક માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પણ ભાજપના ઉમેદવારને જોરદાર જીત મળતાં ભાજપનું એકતરફી પ્રભુત્વ ફરી એક વાર સાબિત થયું છે.
કાર્યકરોમાં વિજયોત્સવ
વિજય જાહેર થતાં જ ભાજપ કાર્યકરોમાં ભારે ઉત્સાહ છવાઈ ગયો હતો. સેલવાસ શહેરમાં કેસરિયા છાવણી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. કાર્યકરો વચ્ચે ઢોલ-નગારાં, ભાજપના ઝંડા અને વિજયોત્સવના નારા ગૂંજી ઉઠ્યા હતા. નેતાઓ તથા કાર્યકરોની હાજરીમાં વિજય રેલી પણ યોજાઈ હતી.
ભૂતકાળના વિકાસ કાર્યોએ જીત અપાવી
સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં આ પરિણામને વિકાસ, શાંતિ અને ભાજપના સંગઠનની મજબૂત માળખાની જીત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. નગરપાલિકાના કાર્યકાળ દરમિયાન કરાયેલા વિકાસ કાર્યો અને સરકારી યોજનાઓના અસરકારક લાભને કારણે જનતાએ ભાજપ પર ફરીથી વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હોવાનો મત વ્યક્ત થઈ રહ્યો છે.
ભાજપની પકડ વધુ મજબૂત બની
ભાજપના નેતાઓએ લોકોને વિશ્વાસ આપ્યો કે આગામી સમયમાં પણ વિકાસ અને સુશાસનના માર્ગ પર સેલવાસ નગરપાલિકાને આગળ લઈ જવામાં આવશે. બીજી તરફ વિપક્ષનું નામનિશાન ન હોવાને કારણે રાજકીય વિશ્લેષકો કહી રહ્યા છે કે સેલવાસ વિસ્તારમાં ભાજપની મજબૂત જડ હજુ વધુ મજબૂત બની રહી છે.
સામાન્ય જનમાં ખાસ આનંદ
સામાન્ય જનતામાં પણ ભાજપના આ વિજય અંગે ખાસ આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે સતત અનેક ટર્મથી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થામાં ભાજપના શાસન દરમિયાન હાથ ધરાયેલા કાર્યોનો લાભ જનતાને સીધો મળ્યો છે.કુલ મળીને કહીએ તો, સેલવાસ નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપની આંધીએ તમામ પ્રતિસ્પર્ધીઓને ચિત કરતાં ફરી એક વાર કમલ ખીલ્યું હોય તેવું રાજકીય દૃશ્ય ઊભું કર્યું છે.
