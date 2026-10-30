ગાંધીનગરઃ સગીરાને ભગાડી દુષ્કર્મ આચરનારા મુખ્ય આરોપીએ 20 વર્ષની સખત કેદની સજા
મુખ્ય આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ, અન્ય બે આરોપીઓને સાદી કેદ, પીડિતાને 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ આદેશ.
Published : October 30, 2026 at 7:14 PM IST
ગાંધીનગરઃ સેક્ટર-7 પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા પોક્સોના ગંભીર ગુનામાં ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. સગીરાની ઉંમર માત્ર 15 વર્ષ અને 10 માસ હોવા છતાં બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે તેની ઉંમર વધારી લગ્ન કરી, અપહરણ કરી લઈ જનાર મુખ્ય આરોપીને કોર્ટે 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 33,500નો દંડ ફટકાર્યો છે. જ્યારે બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવવામાં મદદગારી કરનાર અન્ય બે આરોપીઓને બે વર્ષની સાદી કેદ અને રૂ. 3,500ના દંડની સજા ફટકારવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને જિલ્લા કાનૂની સેવા મંડળ મારફતે રૂ. 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો પણ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
આ કેસની વિગતો મુજબ, સેક્ટર-7 પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર નંબર 318/2024 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. ફરિયાદી મહિલાની સગીર વયની પુત્રી સાથે આરોપી ભરત ગોસ્વામીએ પ્રેમસંબંધ કેળવ્યો હતો. બનાવ સમયે યુવતીની ઉંમર માત્ર 15 વર્ષ અને 10 માસ હતી. આ વાત જાણતા હોવા છતાં આરોપી ભરત ગોસ્વામીએ વનરાજસિંહ રાઠોડ અને સુરેન્દ્રસિંહ વાઘેલાની મદદથી પૂર્વઆયોજિત કાવતરું રચ્યું હતું.
જન્મ તારીખના બનાવ્યા બનાવટી દસ્તાવેજ
આરોપી ભરત ગોસ્વામીએ વનરાજસિંહને 70 હજાર રૂપિયા આપ્યા હતા. જેમાંથી વનરાજસિંહે સુરેન્દ્રસિંહને અમુક રકમ આપી સગીરાની જન્મ તારીખમાં ફેરફાર કરાવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે આધારકાર્ડમાં નવી જન્મ તારીખ અપડેટ કરાવી હતી. ત્યારબાદ સુધારેલા આધારકાર્ડ અને સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટની નકલમાં દર્શાવેલી સુધારેલી જન્મતારીખના આધારે સગીરા સાથે પ્રેમલગ્નનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.
સગીરાનું અપહરણ કરીને આચર્યું દુષ્કર્મ
ત્યારબાદ 21 એપ્રિલ, 2024ના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે વાવોલ ખાતેથી સગીરાનું તેના કાયદેસરના વાલીપણામાંથી અપહરણ કરી તેને ભગાડી લઈ જવામાં આવી હતી. આરોપી તેને પોરડા ખાતે લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેની સાથે અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. આ સમગ્ર મામલે સગીરાની માતાએ સેક્ટર-7 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે તપાસ પૂર્ણ કરીને ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.
આ કેસ ગાંધીનગરની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં પોક્સો કેસ નંબર 37/2024 તરીકે બીજા એડિશનલ સેશન્સ જજ એસ.વી. શર્માની કોર્ટમાં ચાલ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન ભોગ બનનાર સહિતના સાહેદોની જુબાની લેવામાં આવી હતી. સરકાર તરફે સરકારી વકીલ સુનિલ એસ. પંડ્યાએ હાજર રહી ધારદાર દલીલો કરી હતી કે, સગીરાની નાની ઉંમરની જાણ હોવા છતાં મુખ્ય આરોપીએ બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે લગ્ન કરી તેનું અપહરણ કર્યું હતું અને તેની સાથે અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધી ગંભીર ગુનો આચર્યો હતો. જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓએ બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરાવવામાં મદદગારી કરી હતી. સમાજમાં આવા ગુનાઓ અટકાવવા અને દાખલો બેસાડવા આરોપીઓને મહત્તમ સજા કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સરકાર પક્ષની દલીલો અને પુરાવાઓને ધ્યાને રાખીને કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો. જેમાં મુખ્ય આરોપી ભરત ગોસ્વામીને અપહરણ, દુષ્કર્મ, બનાવટી દસ્તાવેજો અને કાવતરું સહિતની ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમો તેમજ પોક્સો એક્ટ હેઠળ કુલ 20 વર્ષની સખત કેદ અને રૂ. 33,500નો દંડ ફટકાર્યો હતો.
જ્યારે આરોપી વનરાજસિંહ રાઠોડ અને સુરેન્દ્રસિંહ વાઘેલાને બનાવટી દસ્તાવેજો અને કાવતરાની કલમો હેઠળ બે વર્ષની સાદી કેદ તથા રૂ. 3,500ના દંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ભોગ બનનાર સગીરાને જિલ્લા કાનૂની સેવા મંડળ મારફતે રૂ. 4 લાખનું વળતર ચૂકવવાનો હુકમ કરીને કોર્ટે સગીરાના હિતમાં પણ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય આપ્યો છે.
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