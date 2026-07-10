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જુલાઈમાં વરસાદની તીવ્ર અછત: જુનાગઢ સહિત ગુજરાતમાં ચોમાસુ નિષ્ક્રિય રહેવાની શક્યતા

જુલાઈની શરૂઆતમાં (૧ થી ૭ તારીખ) કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો-છવાયો તો કેટલાકમાં અતિ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો.

જુલાઈમાં વરસાદની તીવ્ર અછત: જુનાગઢ સહિત ગુજરાતમાં ચોમાસુ નિષ્ક્રિય રહેવાની શક્યતા
જુલાઈમાં વરસાદની તીવ્ર અછત: જુનાગઢ સહિત ગુજરાતમાં ચોમાસુ નિષ્ક્રિય રહેવાની શક્યતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 1:10 PM IST

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જુનાગઢ: જુલાઈ મહિનાના બાકી રહેલા દિવસોમાં વરસાદ ખેંચાશે અને સામાન્ય કરતાં પણ અત્યંત ઓછો અથવા નહીવત્ વરસાદ જ નોંધાશે તેવું ચિંતાજનક પૂર્વાનુમાન હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કર્યું છે.

હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને સલાહ આપી છે કે ચોમાસુ પાકો માટે અત્યારથી જ પિયતની વ્યવસ્થા કરવાની શરૂઆત કરી દેવી. જે વિસ્તારોમાં હજુ સુધી ચોમાસુ પાકોનું વાવેતર થયું નથી, તેવા ખેડૂતોએ મુખ્ય પાકની જગ્યાએ પાક ફેરબદલી તરફ આગળ વધવું જોઈએ અને વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને વાવેતર કરવું જોઈએ.

જુલાઈમાં વરસાદની તીવ્ર અછત: જુનાગઢ સહિત ગુજરાતમાં ચોમાસુ નિષ્ક્રિય રહેવાની શક્યતા (ETV Bharat Gujarat)

જુલાઈમાં વરસાદની તીવ્ર અછતની આગાહી

જુલાઈ મહિનાના બાકીના દિવસોમાં વરસાદની તીવ્ર અછત જોવા મળી શકે છે. જુલાઈની શરૂઆતમાં (૧ થી ૭ તારીખ) કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો-છવાયો તો કેટલાકમાં અતિ ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો. ત્યારબાદ વરસાદે વિરામ લીધો છે. હાલની સ્થિતિ એવી છે કે જાણે ચોમાસાની સીઝન હજુ શરૂ જ થઈ ન હોય. વરસાદી વાદળો વિરામે છે અને આકાશ પણ સ્પષ્ટ નીલા રંગનું બની ગયું છે.

હવામાન વિભાગ
હવામાન વિભાગ (ETV Bharat Gujarat)

હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ જુલાઈ મહિનાના બાકીના દિવસોમાં કોઈ નોંધપાત્ર વરસાદની શક્યતા નથી.

ચોમાસુ ધરીમાં ફેરફારથી વરસાદ ગાયબ

સામાન્ય રીતે ચોમાસામાં વરસાદની ધરી (મોન્સૂન ટ્રફ) મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. હાલમાં ચોમાસુ ધરી હિમાલયના ફૂટહિલ્સ તરફ ઉત્તર દિશામાં સ્થિત છે. આ કારણે જુલાઈ મહિના દરમિયાન વરસાદની ગતિ મંદ અથવા નહીવત્ રહેવાની શક્યતા છે.

કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ
કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

સમગ્ર ગુજરાતમાં આકાશ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. ચોમાસુ ધરી ઉત્તર તરફ જવાથી દક્ષિણ ભારત, મધ્ય ભારત અને ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાઓ ઘણી ઓછી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ નહીવત્ રહેવાની આગાહી છે.

હવામાન વિભાગનું લાંબા ગાળાનું મોડલ

હવામાન વિભાગના લાંબા ગાળાના મોડલમાં પણ જુલાઈ મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં વરસાદની શક્યતા નહીવત્ જણાઈ રહી છે. અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં કોઈ સક્રિય સિસ્ટમ અથવા નીચા/ઊંચા દબાણની સંભાવના નથી. આ કારણે બંને સમુદ્રી વિસ્તારો ચોમાસાની ઋતુમાં નિષ્ક્રિય રહેવાના છે.

કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ
કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો માટે ચિંતાના દિવસો

જુલાઈના અંત સુધી ચોમાસુ નિષ્ક્રિય રહેવાને કારણે વહેલું વાવેલા પાકોને પિયત આપવાની જરૂર પડી શકે છે. ખેડૂતોએ પાણીનો બચાવ કરવો જોઈએ. જમીનમાં ભેજ જાળવી રાખવા માટે પાક પર આચ્છાદન (મલ્ચિંગ) કરવું જોઈએ. આગામી ૨૦ દિવસ સુધી જમીનમાં ભેજ જાળવવાના પગલાં અત્યંત મહત્વના છે.

કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ
કૃષિ હવામાન વેધશાળા, જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

અલ-નીનોની અસર

જળવાયુ પરિવર્તન અને અલ-નીનોની અસરને કારણે આ વર્ષે સામાન્ય કરતાં ઓછો વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તેથી પાણીનો યોગ્ય ઉપયોગ અને સંચય કરવાની હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને અપીલ કરી છે.

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MONSOON SLUGGISH
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